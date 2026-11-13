فقط روی کمپین تمرکز کنید

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

شش ماه بعد، چند روز قبل از انتخابات، استیو بنن با وحشت تماس گرفت و گفت: «کریستی در تلاش است سوار هواپیما شود. ما باید او را دور نگه داریم. او می‌خواهد با دونالد صحبت کند تا به او اجازه دهد رئیس کارکنان شود. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این موضوع اتفاق بیفتد – انتقال قدرت به‌صورت معیوب درحال انجام است. او در تلاش است تا نزدیک‌ترین دوستان سیاسی خود- از جمله تیپ‌های مخالف ترامپ- را در مهم‌ترین انتصاب‌ها، صرف نظر از صلاحیت‌هایشان، جا بزند.» هم بنن و هم استیون منوچین مدارک انتقال قدرت که کریستی انجام داده بود را بررسی کردند و معتقد بودند که او و تیمش نتوانستند بررسی، تحقیق و استانداردهای حرفه‌ای مناسب برای استخدام پرسنل کلیدی را رعایت کنند. آنها به من و ترامپ گفتند کریستی برای این کار آماده نیست. بنن افزود: «به‌علاوه، کریس از نظر سیاسی بحث‌انگیز است. او هجده درصد محبوبیت دارد و در رسوایی بریج گیت1 گرفتار شده است. لزومی ندارد ترامپ زحمت مسئولیت کارهای او را برعهده بگیرد.»

ترامپ نمی‌خواست دولت آینده‌اش با دردسرهای قانونی در نیوجرسی لکه‌دار شود. او به ما گفت: «من یک دولت خوب و تمیز به‌همراه مایک پنس می‌خواهم- نه یک دولت فاسد نیوجرسی.»

اگر بخواهم منصفانه درمورد کریستی بگویم، در ماه‌های تابستان، ترامپ به صراحت گفته بود نمی‌خواهد قبل از انتخابات روی انتقال قدرت تمرکز کند. زمانی که به ترامپ گفتم در یک جلسه انتقال سه ساعته شرکت کرده‌ام و به او اطمینان دادم من و کریستی به خوبی با هم کار می‌کنیم، پدر همسرم دستورات روشنی داد: «دیگر دقیقه‌ای را صرف این موضوع نکنید. رامنی تمام این مدت را با شکم‌بند زنانه‌اش صرف انتقال قدرت کرد و در انتخابات شکست خورد. تمامِ وقت خود را صرف کمپین کنید و اگر برنده شدیم، مسئول انتقال قدرت را تعیین خواهیم کرد.» بنابراین کریستی ماه‌ها بدون پشتیبانی کافی از سوی رهبری کمپین کار می‌کرد.

برای اینکه انتقال قدرت در مسیر درست انجام شود، بی‌سر‌و‌صدا با کریس لیدل2‌، مدیر ارشد مالی سابق مایکروسافت3 و جنرال موتورز4 که مدیر اجرائی پروژه آمادگی رامنی5 بود، تماس گرفتم. لیدل بلافاصله برای کمک داوطلب شد. او کمتر از بیست‌و‌چهار ساعت بعد، یک روز قبل از روز شکرگزاری رسید و تا پایان تعطیلات کار

کرد.

لیدل به یک دوست قابل اعتماد و رازدار تبدیل شد و یکی از معدود افرادی بود که در تمام چهار سال ریاست‌جمهوری در کاخ سفید خدمت کرد.

همان‌طور که برای راه‌اندازی دولت تلاش می‌کردیم، مدیران تجاری، سیاستمداران و افسران ارشد نظامی به برج ترامپ و بدمینستر آمدند تا برای پست‌های کابینه مصاحبه شوند. رامنی با من تماس گرفت و خود را به عنوان وزیر‌ خارجه معرفی کرد و متعهد شد که به ترامپ وفادار باشد. در حالی که ترامپ از این ایده خوشحال بود، تصمیم گرفت ریسک استخدام رامنی را که در طول مبارزات انتخاباتی از او انتقاد کرده بود، نپذیرد. درب گَردان برج ترامپ از ورود و خروج کاندیداهای سرشناس دائماً درحال بازوبسته شدن بود. زمانی که ترامپ با جیمز متیس به عنوان وزیر دفاع مصاحبه کرد، از ژنرال چهار ستاره تفنگداران دریایی درباره افکارش در مورد شکنجه پرسید.

متیس با قاطعیت گفت: «من به آن اعتقاد ندارم.»

«منظورت چیه؟» ترامپ پرسید.

«من می‌توانم این بچه‌ها را با یک فنجان قهوه و یک سیگار بهتر از غرق مصنوعی‌، وادار به صحبت کنم.»

همه ما تحت‌تأثیر قرار گرفتیم. با توجه به تهدیدات جدی ایران و داعش، ترامپ ژنرالی می‌خواست که از وضعیت میدانی مطلع باشد، کاملاً آماده ‌باشد و بتواند به سرعت در نیروها روحیه ایجاد کند. ماتیس یک انسان ذاتاً متناسب به نظر می‌رسید. او دارای یک شغل نظامی مشهور بود و شهرت داشت که مورد علاقه سربازان خط مقدم بود. در حالی که نام مستعار او در ارتش «آشوب»6 بود، ترامپ فکر کرد «سگ دیوانه»7 بهتر است و شروع به استفاده از آن کرد. قبل از پایان مصاحبه، ترامپ این کار را به متیس پیشنهاد کرد.

پا‌نوشت‌ها:

1. Bridgegate

رسوایی بسته‌شدن خط فورت‌لی که به نام رسوایی بسته‌شدن خط پل جورج واشنگتن نیز شناخته می‌شود، یک رسوایی سیاسی بود که در آن یکی از کارکنان و منصوبان سیاسی فرماندار نیوجرسی -کریس کریستی- با تبانی برای ایجاد ترافیک در فورت لی، نیوجرسی، درگیر بود.

2. Chris Liddell

3. Microsoft

4. General Motors

5. اهمیت انتقال مؤثر و برنامه‌ریزی شده ریاست‌جمهوری مدت‌هاست که درک شده است. قانون‌گذار ریاست‌جمهوری در سال 1963 به رسمیت شناختن رسمی این اصل را با تأمین بودجه رئیس‌جمهور منتخب و سایر منابع فراهم کرد: «به منظور ترویج انتقال منظم قدرت اجرائی در ارتباط با انقضای دوره ریاست‌جمهوری و تحلیف رئیس‌جمهور جدید.» این قانون در دهه‌های بعد اصلاحات جزئی پیدا کرد، اما تا سال 2010 تمام حمایت‌های ارائه‌شده کاملاً پس از انتخابات بود. قانون ریاست‌جمهوری قبل از انتخابات سال 2010 با ارائه حمایت پیش از انتخابات از نامزدهای هر دو حزب، این موضوع را تغییر داد. پروژه آمادگی رامنی اولین تلاش انتقالی بود که با این تمرکز تقویت شده قبل از انتخابات عمل کرد.

6. Chaos

7. Mad Dog