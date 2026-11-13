کامران پورعباس

جنگ رمضان یا جنگ 40‌روزه از 9 اسفند 1404 آغاز شد و در 19 فروردین 1405 با پیروزی جمهوری اسلامی ایران بر آمریکای جنایتکار و جهانخوار و رژیم غاصب و کودک‌کش و تروریستِ صهیونیستی به پایان رسید.

یکی از مهم‌ترین دلایل پیروزی غرورانگیز ایران در دفاع مقدس سوم همچون دو جنگ قبلی، ایثارگری‌ها و نثار خون شهدا و تقدیم بیش از سه هزار و پانصد شهید در راه حراست از انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

جنگ رمضان در ماه مبارک روزه داری شروع شد و رزمندگان اسلام در شرایطی دشوار و با روحیه‌ای برگرفته از مکتب عاشورا جهاد کردند و بسیاری از شهدای جنگ با زبان روزه و لب تشنه به شهادت رسیدند.

تعداد قابل‌توجهی از شهدا در شرایطی بی‌دفاع در کنار خانواده، هنگام استراحت یا سر سفره سحر و افطار هدف حمله دشمن قرار گرفتند. در برخی موارد، پدر، مادر و فرزند یک خانواده به‌طور هم‌زمان به شهادت رسیدند که این موضوع عمق جنایات دشمن و مظلومیت شهدا را نشان می‌دهد.

مردم ایران با وجود روزه‌داری و خستگی‌ناپذیری مثال‌زدنی، شب‌های وداع و روزهای تشییع شهدا را با شور بسیار برگزار کردند و صحنه‌هایی ماندگار در تاریخ به‌جا گذاشتند. بعد از ماه رمضان نیز تشییع‌های شهدا در شرایط دشوار جنگی با حضور گسترده و پرشورِ مردم قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی برگزار گردید.

درود می‌فرستیم بر تمامی شهدا و ایثارگران در راه اسلام و انقلاب و نظام و بر تمامی شهدا و ایثارگران جنگ 40‌روزه و در این گزارش برخی آمار و اطلاعات موجود در مورد قهرمانان و ستارگانِ جنگ 40‌روزه را ذکر می‌کنیم.

شهدای بیت رهبری

‌9 اسفند 1404، در پی حملات وحشیانه و جنایتکارانه و متجاوزانۀ دولت تروریست آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی به بیت رهبری، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در حال تلاوت قرآن کریم در صبحگاه روز دهم رمضان‌ المبارک به شهادت رسیدند.

این شخصیت‌ها نیز به همراه رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیت رهبری به مقام عظمای شهادت نائل گردیدند:

- شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای دختر بزرگ‌تر رهبر شهید انقلاب اسلامی

- شهید زهرا محمدی گلپایگانی فرزند خردسالِ شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای و نوه 14 ماهه رهبر شهید

- شهید زهرا حداد‌عادل همسر آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و عروس رهبر شهید انقلاب اسلامی

- شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی همسر خانم سیده هدی خامنه‌ای و داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی

- سردار سرلشکر شهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

- شهید سرلشکر محمّد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا

- شهید سرگرد مجتبی پارسا‌روش سرتیم حفاظت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح

- شهید حاج عباس سعدآبادی راننده رهبر شهید انقلاب

- شهید سیّدمجید طباطبائیان از مسئولان عالی‌رتبه تیم حفاظت رهبر شهید انقلاب اسلامی

- شهید حاج رشید عیوضی مسئول دفتر قائم‌مقام دفتر رهبری

- شهید حاج سعید صاحبدل عضو دفتر ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی

- شهید مجید محتشمیان از اعضای دفتر قائم‌مقام دفتر رهبر شهید

- شهید حاج اکبر خاجی معروف به «آقا سعید» عضو دفتر ویژه رهبر شهید

- شهید سید جعفر‌هاشمی‌فرد مسئول دبیرخانه دفتر رهبری

- شهید محمدرضا ثقفی‌فر از اعضای دفتر ویژه رهبر شهید انقلاب

- شهید حمید حافظی عضو حوزه ریاست دفتر مقام معظم رهبری

- شهید عظیم دوستی‌فر پاکبان دفتر رهبر شهید

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به همراه 4 عضو خانواده‌شان در رواق دارالذکر در حرم مطهر رضوی آرمیدند و همه روزه میزبان هزاران زائری هستند که برای عرض ارادت و تجدید میثاق با ولایت‌‌فقیه و انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر ادامه راه رهبر شهیدمان به این مکان مقدس و نورانی می‌روند. انتقام و خونخواهیِ رهبر شهیدمان و تمامی شهدای جنگ ۴۰روزه در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. پس از شهادت قائد عظیم الشأن حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه)، مجلس خبرگان رهبری آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) را به‌عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران معرفی نمود.

رهبر شهیدمان بیش از 37 سال در اوج عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را هدایت کردند. رهبری مقتدرانۀ شهید خامنه‌ای زبانزد جهانیان بود و حتی دشمنان نیز به آن اعتراف داشتند. پیروزی‌های معجزه گون در جنگ 12‌روزه با رهبری و فرماندهی مستقیمِ رهبر شهیدمان و پیروزی در جنگ 40‌روزه در پرتو میراث معنوی رهبر شهید و ادامه راه شهید خامنه‌ای محقق گردید.

قدرت بی‌نظیرِ موشکی و پهبادیِ ایران که از جمله مهم‌ترین عوامل پیروزی کشورمان در جنگ‌های 12‌روزه و 40‌روزه بود، با فرماندهی و هدایت‌های مستقیمِ رهبر شهید در طول سالیان دراز به پیشرفت و تعالیِ شگفت انگیز و خیره‌کننده‌ای رسید و در این دو جنگ پوزه دشمنان را به خاک مالید.

تقویت قدرت و اقتدارِ ایران اسلامی و برآمدن جمهوری اسلامی به‌عنوان یک قدرت بزرگ و تأثیرگذار و قرار گرفتن استکبار در سراشیبی ضعف، از جمله مهم‌ترین دستاوردهای پیروزی ایران در جنگ 40‌روزه هستند که در پرتو رهبری امام سید مجتبی خامنه‌ای و ادامه راه رهبر شهید انقلاب اسلامی به دست آمدند.

۴۰‌درصد پیکرهای شهدا غیرقابل شناسایی

‌31/01/1405، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: به‌دلیل نوع بمب‌ها و موشک‌های به کار گرفته شده توسط آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، حدود ۴۰‌درصد پیکرهای شهدا در ابتدا قابل شناسایی نبودند، اما همکاران ما در سراسر کشور به‌ویژه در تهران، اصفهان و هرمزگان با تلاش خود موفق شدند این پیکرها را شناسایی و به خانواده‌ها تحویل دهند. با وجود موشک‌باران دشمن، همکاران ما هرگز خدمت به مردم را ترک نکردند؛ برخی از آن‌ها به منزل نرفتند و شبانه‌روز به مردم و خانواده شهدا خدمت می‌کردند. این سازمان بدون هیچ تعطیلی به فعالیت ادامه داد.

01/01/1405، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: به‌دلیل نوع تسلیحات و شدت انفجارها، حدود ۴۰‌درصد از پیکرهای شهدا در مراحل اولیه قابل شناسایی نبودند که این موضوع کار شناسایی را با دشواری‌های جدی مواجه کرد و نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و آزمایش‌های دقیق از جمله بررسی‌های DNA بود. با وجود این شرایط، سازمان پزشکی قانونی با تعهد و دقت بالا، فرآیند شناسایی پیکرهای مطهر شهدا را با استفاده از روش‌های علمی دنبال کرد و بخش عمده‌ای از این پیکرها شناسایی و تعیین هویت شدند.

شهادت بیش از 3500 نفر در جنگ ۴۰روزه

‌بیش از سه هزار و پانصد نفر از هم‌وطنان‌مان در جنگ ۴۰روزه به شهادت رسیدند.

اطلاعات و آمارهای مختلفی در سایت‌های معتبر و رسمی به‌ویژه در خبرگزاری‌های مهم در مورد آمار و اطلاعات شهدا و ایثارگران جنگ ۴۰روزه منتشر گردیده که نتیجه آن به‌صورت اجمالی و تجمیعی ارائه می‌گردد.

البته این توضیح هم شایان ذکر است که آمارها تقریبی بوده و مدام در حال به‌روزرسانی هستند و هر روز آمارهای جدیدتری اعلام می‌گردد که اندکی تغییر را نشان می‌دهند. در هر قسمت جهت دقت بیشتر، تاریخ انتشار اخبار و اطلاعات و آمارها نیز ذکر گردیده است.

آمارهای شهدای جنگ ۴۰روزه

24 تیر 1405، سید باقر سیدرضایی مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران آمارهایی را از شمار شهدا در جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه اعلام کرد. گزیده‌ای از این صحبت‌ها چنین است:

- در مجموع ۳۵۱۴ نفر شهید جنگ تحمیلی سوم و ۱۰۴۷ تن شهید جنگ تحمیلی ۱۲‌روزه را در بنیاد به ثبت رساندیم.

- در جنگ تحمیلی سوم عمده شهدای مربوط به استان تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، لرستان، فارس، هرمزگان و استان‌های غرب کشور هستند.

- از میان ۳۵۱۴ شهید جنگ تحمیلی سوم، ۳۰۰3 تن شهید مذکر و ۵۱۱ تن شهید مؤنث داشتیم.

- در جنگ تحمیلی سوم ۶ نفر از شهدا زیر یک سال داشتند، ۵۲ تن از شهدا یک تا پنج سال داشتند. ۳۴۸ تن از شهدا 6 تا ۱۸ سال، ۱۰۵۲ تن از شهدا ۱۹ تا ۳۰ سال، ۱۵۴۵ تن از شهدا ۳۱ تا ۵۰ سال و ۵۱۰ تن از شهدا هم ۵۱ سال به بالا داشتند و یک شهید مجهول‌الهویه هم داشتیم‌.

- ۱۳۷۵ تن از شهدا، از میان مردم غیرنظامی و ۲۱۳۹ شهید نظامی در جنگ تحمیلی سوم داشتیم. ۱۸۸۳ تن از شهدا متأهل و ۱۶۳۰ نفر از شهدا هم مجرد بودند.

- ۲۷۹ تن از شهدای جنگ ۱۲‌روزه از مردم غیرنظامی و ۷۷۵ نفر از شهدا نظامی بودند. ۱۲ شهید زیر شش سال، ۳۲ شهید ۷ تا ۱۸ سال، ۲۸۵ شهید ۱۹ تا ۳۰ سال، ۵۸۶ شهید ۳۱ تا ۵۱ سال، ۱۳۹ شهید بالای ۵۱ سال در جنگ ۱۲‌روزه داشتیم. همچنین در این جنگ ۹۳۱ شهید مذکر و ۱۲۳ شهید مونث بودند.

آمار شهدای استان‌ها

‌برخی آمارهای شهدا به تفکیک استان‌ها عبارتند از:

- استان تهران: بیش از 1200 شهید (22/02/1405)

- شهرستان‌های استان تهران: ۳۰۲ شهید (01/05/1405)

- استان هرمزگان: بیش از 400 شهید در جنگ ۴۰روزه و پس از جنگ در حملات به جنوب ایران. جمع زیادی از شهدای این استان را افراد غیرنظامی، زنان و کودکان از جمله شهدای مدرسه میناب تشکیل می‌دهند. (10/05/1405)

- استان اصفهان: 305 شهید که ۴۰‌درصد شهدا غیرنظامی بوده‌اند و ۲۳ کودک و ۲۹ زن نیز شهید شده‌اند. (24/03/1405)

- استان فارس: ۲۴۹ شهید که 18 شهید دانش‌آموز بودند. (05/03/1405)

- استان خراسان رضوی: ۶۱ شهید (02/04/1405)

استان خراسان شمالی: 13 شهید (30/07/1405)

- استان خراسان جنوبی: ۹ شهید (19/02/1405)

استان خوزستان: ۱۴۴ شهید که در میان آن‌ها ۴ کودک و ۲ زن شهید وجود دارند. بیشترین آمار شهدا مربوط به اهواز، اندیمشک، آبادان، ایذه، دزفول، گتوند، باغملک، رامهرمز، مسجدسلیمان و شوش هستند. (۴ مرداد ۱۴۰۵)

- استان کرمان: ۶۴ شهید که هفت نفر از این شهدا از خلبانان نیروهای پایگاه هوائی و سه نفر نیز از دانش‌آموزان مدرسه صدرا بودند.(20/05/1405)

- استان یزد: ۱۱ شهید و ۱۲۴ مجروح (28/05/1405)

- استان سیستان و بلوچستان: ۶۶ شهید که ۶۴ شهید از نیروهای مسلح و ۲ شهید از شهروندان عادی بوده‌اند. (31/01/1405) ۴۰‌درصد شهدا از میان اهل‌سنت بوده‌اند. (30/06/1405)

- استان البرز: 181 شهید. در یکی از رخدادها در سایت موشکی اشتهارد، 42 نفر از نیروهای هوافضا به‌صورت یک‌جا به مقام شهادت نائل آمدند. یک خانواده شهید 15 نفری در البرز هم به ثبت رسید که بیشترین تعداد شهید از یک خانواده در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.(04/02/1405)

- استان آذربایجان شرقی: ۱۹۱ شهید. ۱۹ نفر از شهدا از بانوان و ۵ نفر از شهدا هم زیر ۱۸ سال هستند. (26/05/1405)

- استان آذربایجان‌غربی: ۱۴۷ شهید که ۴۲ نفر از شهروندان عادی و ۹۵ نفر از نیروهای نظامی و انتظامی هستند.

- استان اردبیل: ۲۰ شهید (04/06/1405)

- استان قم: ۱۲۰ شهید و ۳۶۰ جانباز (07/02/1405)

- استان زنجان: ۷۸ شهید و ۴۲۰ مجروح (10/01/1405)

- استان قزوین: ۴۰ شهید (20/01/1405)

- استان کردستان: ۸۶ شهید که ۶۷ شهید نظامی و ۱۹ شهید غیرنظامی، ۳۲ نفر مجرد و ۵۴ نفر متأهل، ۲۹ شهید از اهل تشیع و ۵۷ شهید از اهل تسنن، ۸۱ شهید مرد و پنج شهید از بانوان بوده‌اند. بیشترین آمار شهدا در شهرستان قروه و سپس در شهرستان مریوان است. (20/03/1405)

- استان گیلان: ۶۵ شهید که ۴۵ شهید در استان گیلان و ۲۰ شهید در دیگر استان‌های کشور به خاک سپرده شده‌اند. از مجموع ۴۵ شهیدی که در گیلان تدفین شدند، ۱۲ شهید غیرنظامی و ۳۳ شهید نظامی هستند. شهید آرشام آقایی‌نژاد با ۹ سال سن، کوچک‌ترین شهید و شهید حسن خیران با ۶۲ سال سن، مسن‌ترین شهید گیلانی است که در تهران به شهادت رسید و در همان‌جا نیز به خاک سپرده شد. بیشترین آمار شهدا در شهرستان رودسر است. (10/02/1405)

- استان مازندران: ۶۲ شهید که چهار شهید غیرنظامی و مابقی از نیروهای امنیت بودند و یک شهیده نیز در بین شهدا است. (25/01/1405)

- استان ایلام: ۷۲ شهید که ۵۶ نفر از شهدای بومی استان ایلام هستند. از میان شهدای بومی استان ایلام، ۱۰ نفر از بانوان و ۴۶ نفر از مردان بوده‌اند. در میان شهدای استان، ۵ کودک نیز حضور دارند. (19/01/1405)

- استان بوشهر: ۵۸ شهید (03/04/1405)

- استان چهارمحال و بختیاری: ۲۳ شهید (13/02/1405)

- استان کرمانشاه: ۵۰ شهید از شهروندان غیرنظامی که در میان این شهدا ۲۰ زن و ۱۲ نفر زیر ۱۸ سال و ۱۲ نفر کودک و نوجوان شامل ۲ دختر و ۱۰ پسر هستند. (06/02/1405)

- استان گلستان: ۳۱ شهید که ۲ شهید جاویدالأثر هستند. (07/02/1405)

- استان مرکزی: ۸۳ شهید که ۴۷ شهید غیرنظامی و در مناطق مسکونی شهری و روستایی و ۳۶ شهید نظامی از یگان‌ها و رده‌های مختلف به شهادت رسیده‌اند. ۱۲ شهید کودک از جمله شهید مجتبی ساجدی فر ملقب به پسر ایران و ۲۴ بانوی شهیده از شهدای استان هستند. (10/02/1405)

- استان همدان: ۸۶ شهید که ۵۴ نفر خارج از استان و ۳۲ نفر در داخل استان همدان به شهادت رسیدند. همچنین ۹۳۰ نفر مجروح و مصدوم شدند. (27/02/1405)

- استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد: 30 شهید (25/02/1405)

- استان لرستان: 175 شهید (21/03/1405)

آمارهای شهدایی از اقشار مختلف

‌برخی آمارهای شهدا از اقشار مختلف در جنگ ۴۰روزه که تاکنون منتشر گردیده است:

۲۹۵ دانش‌آموز و ۶۸ معلم از جمله شهدای جنگ ۴۰روزه هستند. سال تحصیلی امسال در مدارس کشور با برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی آغاز شد و فضای مدارس با یاد و نام شهدا همراه شد. (14/07/1405)

شهادت نوگلان مدرسه شجره طیبه میناب از دردناک‌ترین وقایع جنگ اخیر بود که این جنایت به یکی از بزرگ‌ترین سندهای رسوایی آمریکا و اسرائیل در جهان تبدیل شد. 156 نفر در مدرسه میناب به شهادت رسیدند که بیشتر آن‌ها دانش‌آموز بودند.

در شهر تهران ۴۸ دانش‌آموز و ۱۳ معلم به شهادت رسیدند. (29/06/1405)

بیش از ۳۵۰ نفر از کارکنان دولت در ایام جنگ برای خدمت‌رسانی در بخش‌های مختلف به مردم به شهادت رسیده‌اند، از مهندسی که بالای دکل‌های بی‌تی‌اس برای حفظ ارتباطات مردمی در هرمزگان به شهادت رسید تا سیمبانانی که برای حفظ جریان برق به شهادت رسیدند و نیز کادر امداد و درمان. (06/05/1405)

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان ۳۶۱ شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.

(۲۳ تیر ۱۴۰۵)

60 دانشجو و 10 اعضای هیئت علمی از دانشگاه‌های دولتی، غیرانتفاعی و مراکز پژوهشی به شهادت رسیده‌اند. (30/01/1405) از دانشگاه تهران: دو استاد بسیار برجسته، آقایان دکتر خرازی و دکتر لاریجانی و پنج دانشجو شهید شدند. (05/07/1405) در مجموع ۱۵۴ شهید از جامعه دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در جنگ تحمیلی سوم به فیض شهادت نائل آمده‌اند. ترکیب شهدای دانشگاه آزاد اسلامی شامل ۱۴۷ دانشجو، ۴ عضو هیئت علمی/حق‌التدریس، ۲ دانش‌آموز و یک کارمند است. واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تهران با ۴۱ شهید در صدر لیست قرار دارند که از این تعداد ۴۰ نفر دانشجو و یک نفر استاد حق التدریس/ هیئت علمی بوده‌اند. شیراز با ۲۳ شهید در رتبه‌ بعدی بیشترین آمار شهدا قرار گرفته‌ است که از این تعداد ۲۰ نفر دانشجو، ۲ نفر هیئت علمی/حق التدریس و یک نفر دانش‌آموز بوده است. همچنین ۷ شهید دانشجو مربوط به بندرعباس، ۷ شهید دانشجو مربوط به کرمانشاه و ۷ شهید دانشجو از واحد علوم و تحقیقات تهران بودند. ۵ دانشجو از واحد تبریز، ۶ دانشجو از واحد ارومیه، ۶ دانشجو از واحد خوزستان، ۶ دانشجو و یک کارمند از واحد لرستان، ۲ دانشجو از واحد نجف آباد، ۴ دانشجو از همدان، ۷ دانشجو از هرمزگان، ۲ دانشجو از واحد اراک، ۲ دانشجو از واحد ساری، یک دانشجو از واحد رشت، ۲ دانشجو از واحد یاسوج، ۶ دانشجو از واحد کرمان، ۲ دانشجو از واحد قم، ۲ دانشجو از واحد قزوین، ۲ دانشجو از واحد زنجان، یک دانشجو از واحد مشهد، یک دانشجو از واحد بجنورد و ۱ دانشجو از بندر بوشهر به شهادت رسیده‌اند. از واحد کرج نیز یک دانشجو و یک هیئت علمی/حق التدریس به فیض شهادت نایل آمده‌اند. (30/01/1405)

در جریان جنگ تحمیلی سوم ۳۶ نفر از طلاب و روحانیون مجاهد و انقلابی کشورمان به فیض عظیم شهادت نائل آمدند. (22/01/1405)

آمار شهدای ورزشکار ۲۰۰ نفر است. این آمار شامل کسانی است که بیمه ورزشی داشته و فعالیت ثبت شده ورزشی می‌کرده‌اند. (26/01/1405)

خانواده بزرگ سازمان بهزیستی در سراسر کشور، مفتخر به تقدیم ۳۴ شهید و جانباز سرافراز در جریان عملیات غرورآفرین رمضان است. (07/01/1405)

۱۵۰۰ نفر از عزیزانی که پای لانچر بودند شهید شدند. این افراد حتی چندین ماه به خانه نرفته بودند. (23/07/1405) سازمان بسیج رسانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در جریان جنگ رمضان، ۱۱ تن از فعالان رسانه‌ای شامل ۶ خبرنگار و عکاس ایرانی و ۵ خبرنگار جبهه مقاومت در منطقه به شهادت رسیدند. در میان شهدای ایرانی، شهید سردار محمدعلی نائینی مسئول روابط عمومی و سخنگوی سپاه، شهید دکتر کمال خرازی مدیرعامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، شهید مسعود سلیمی خبرنگار سابق خبرگزاری تسنیم، شهید محمدعلی سعادت فعال رسانه‌ای در مجموعه تبیان و سازمان تبلیغات اسلامی، شهید محمدحسین حسینعلی عکاس سازمان هنری رسانه‌ای اوج و شهید محمدحسین عزیزی عکاس و فعال رسانه‌ای مرکز آفرینش‌ها حضور دارند.

در میان شهدای جبهه مقاومت، شهیده فاطمه فتونی خبرنگار شبکه المیادین، شهید علی شعیب خبرنگار شبکه المنار، شهیده غاده الدایخ خبرنگار رادیو صوت‌الفرح، شهیده سوزان خلیل خبرنگار تلویزیون المنار و شهید محمد وشاح خبرنگار شبکه الجزیره به شهادت رسیده‌اند.(24/01/۱۴۰۵)

آمارهایی از جانبازان و مجروحان

‌19 فروردین 1405، جمع‌بندی آمار ۴۰‌روز نخست جنگ رمضان در حوزه سلامت اعلام شد. بر‌اساس آمار تجمیع‌شده از مراکز درمانی و امدادی، وضعیت خدمات سلامت و میزان آسیب‌ها در بازه ۴۰روزه نخست جنگ به شرح زیر اعلام شد: طبق داده‌های ارائه‌شده، طی این دوره بیش از ۳۰ هزار نفر درمان و ترخیص شده‌اند. همچنین 12.522 عمل جراحی در مراکز درمانی انجام شده است. در میان آسیب‌دیدگان، 1.977 نفر زیر ۱۸ سال گزارش شده‌اند. آمار منتشرشده از آسیب‌دیدگی ۴۹ مرکز درمانی حکایت دارد. در همین دوره ۸ بیمارستان به دلیل شرایط موجود تخلیه شد. در حوزه امداد نیز ۴۱ دستگاه آمبولانس و ۵۵ پایگاه اورژانس دچار آسیب شدند. ظرفیت اعلام‌شده برای ارائه خدمات شامل ۵۱۸ تخت فعال بود. داده‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد: ۳۶ نفر از کارکنان حوزه سلامت به شهادت رسیده‌ و ۱۱۸ نفر از نیروهای سلامت دچار مصدومیت شده‌اند.

سرکشی به تمامی خانواده‌های شهدا

‌1 اردیبهشت 1405، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین سید رمضانعلی موسوی‌مقدم نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید کشور، در شورای اداری در محل استانداری لرستان، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) بر سرکشی از خانواده شهدا، افزود: اولین پیام رهبر جدید بر برنامه‌ریزی برای سرکشی از خانواده شهدا، به‌ویژه خانواده‌های دارای چهار شهید و بالاتر تأکید داشت و ما این کار را شروع کرده‌ایم؛ از خانواده شهدای ناوشکن دنا گرفته تا شهدای روستاهایی که شرایط خاص دارند. در برخی مناطق مانند کرمانشاه، خانواده‌ای ۹ شهید تقدیم انقلاب کرده است؛ وقتی وارد منزل‌شان شدیم، متوجه شدیم یکی از خواهران شهید، هنگام شهادت باردار بوده و پس از تشریح پزشکی قانونی، جنین روی سینه مادر دفن شده که عملاً ده شهید از یک خانواده محسوب می‌شوند. همچنین از خانواده شهید قلی‌پور در استان لرستان نیز پنج شهید در جنگ رمضان به شهادت رسید که اینها نشان از روحیه شهادت‌طلبی این خانواده‌هاست. تاکنون حدود ۶ هزار بازدید از منازل شهدا صورت گرفته که به‌طور میانگین هر خانواده شهید، دو بار سرکشی شده است و استانداران محترم، ائمه جمعه، روحانیون و فرماندهان سپاه عملکرد بسیار عالی دارند.

فرماندهان و سرداران و مسئولان عالی رتبۀ شهید

‌اسامی برخی فرماندهان و سرداران و مسئولان عالی‌رتبه شهید در جنگ ۴۰روزه از این قرار است:

- سردار سرلشکر شهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

- شهید سرلشکر محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا

- سپهبد شهید محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

- امیر دریاسالار شهید علی شمخانی مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران

- امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

- شهید علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران

- شهید سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

- سردار سرلشکر پاسدار شهید جمشید اسحاقی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

- شهید سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران

- سردار سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین

- سردار سرتیپ پاسدار شهید علی‌محمد نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه

- شهید دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه

- سردار سرلشکر پاسدار شهید سید مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه

- سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا رضاییان رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

- شهید سردار بهنام رضایی معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه

- سردارسرتیپ پاسدار شهید اسماعیل احمدی معاون اطلاعات سازمان بسیج مستضعفین

- سردار سرلشکر پاسدار شهید صالح اسدی معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح

- سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا رضاییان رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی

- سرلشکر شهید حسین جبل‌عاملیان دستیار و معاون پژوهش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

- سرلشکر پاسدار شهید ابوالقاسم باباییان بازرس ویژه رئیس ستادکل نیروهای مسلح

- امیر سرلشکر خلبان شهید محسن دره‌باغی معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیرو‌های مسلح

- سردار سرلشکر پاسدار شهید بهرام حسینی‌مطلق رئیس اداره طرح و عملیات معاون عملیات ستاد کل نیرو‌های مسلح

- سرتیپ پاسدار شهید محمدعلی فتحعلی‌زاده جانشین عملیات نیروی زمینی سپا و فرمانده یگان ویژه فاتحین بسیج

- سردار سرلشکر پاسدار شهید مظفری‌نیا معاون آموزش وزارت دفاع

- امیر سرتیپ دوم مجید کاظمی خلبانِ بمب‌افکن سوخو ۲۴ نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران که 11 اسفند 1404 در مسیر برگشت از عملیات بمباران پایگاه العدید قطر متعلق به نیروهای آمریکایی به شهادت رسید.

شهیده روز قدس

‌۲۲ اسفند ۱۴۰۴، خیابان‌های سراسر کشور لبریز از مردمی بود که با زبان روزه برای دفاع از آرمان فلسطین در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بودند. در تهران، راهپیمایی روز قدس با حضور میلیونی مردم و مسئولان عالی‌رتبه و تحت حملات هوائی دشمن برگزار شد. دشمن به یک مرکز در نزدیکی مسیر راهپیمایی در تقاطع انقلاب‌– فلسطین ِتهران حمله کرد که در این حادثه، بانویی به نام مریم‌السادات رفیق به شهادت رسید و یگانه شهیدِ این روز قدس تاریخی گردید. زنی مهربان، دلسوز و مؤمن که کار‌های خیرش را تنها برای رضای خدا انجام می‌داد و هیچ‌گاه به‌دنبال دیده شدن نبود.

خانواده محترم شهیده به روحیه صبوری، اخلاص در عمل، خدمت‌رسانی به خانواده به‌ویژه مادر، و پایبندی عمیق به ارزش‌های دینی و انسانی اشاره کرده‌اند. شهیده مریم‌السادات رفیق همواره با رفتار متواضعانه و تلاش خالصانه خود، الگوی اخلاقی ارزشمندی برای اطرافیان بوده است. وی زنی بسیار صبور و باگذشت بود که برای آرامش خانواده همیشه تلاش می‌کرد. اهل نماز اول وقت و شرکت فعال در مسجد و راهپیمایی‌های شبانه بود.

در جریان حمله جنایتکارانه دشمن به محدوده نزدیک به خیابان انقلاب، این بانوی قهرمان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پرچمی که به‌هنگام اصابت ترکش در دستان این بانوی هم‌وطن قرار داشت، به خونش رنگین شد و این پرچم خونین در راهپیمایی روز قدس به اهتزار در آمد و شوری عظیم پدید آورد. تصویر این پرچم خونین ایران که در دستان مأمور انتظامی در خیابان انقلاب است، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد.

شهید مسیحیِ جنگ ۴۰روزه

‌آوانس (آوانوس) سیمونیان سینگردی از شهروندان مسیحی در حمله دشمن به شهر بهارستانِ اصفهان در روز ششم فروردین‌ماه به شهادت رسید و به‌عنوان اولین و تنها شهید مسیحی کشور در جنگ ۴۰روزه شناخته شد. مراسم وداع با پیکر مطهر شهید وطن آوانس سیمونیان و مراسم تشییع این شهید در اصفهان با حضور گستردۀ مسیحیان و هم‌وطنان مسلمان برگزار گردید. تابوت شهید سیمونیان در تمامی مراسم‌ها مزین به پرچم مقدس و سه رنگ ایران بود. شهادت آوانس سیمونیان حکایتی غرورانگیز از همبستگی ادیان و عشق اقلیت‌های دینی به ایران را در دل خود داشت.

15 لاله عاشق

‌در جنگ‌های تحمیلی اول و دوم و سوم، شهدای خانوادگی بسیاری داشتیم.

در جنگ تحمیلی 8 ساله، 2 خانواده 9 شهید داشتیم. خانم ستاره سردشت و خانم حلیمه ربیعی اصل، دو مادری هستند که ۹ شهید در دفاع مقدس تقدیم کردند و بیشترین شهید از یک خانواده، 9 نفر بود. اما در جنگ 12‌روزه، این لکه سیاه و ننگین برای رژیم غاصب و تروریست و کودک‌کشِ صهیونیستی ثبت شد که این آمار را جابه‌جا کرد و 12 نفر از خانواده دانشمندِ نخبۀ هسته‌ای دکتر سید محمدرضا صدیقی‌صابر به شهادت رسیدند.

در جنگ ۴۰روزه باز کارنامه دشمنان سیاه‌تر شد و 15 نفر از یک خانواده به شهادت رسیدند.

۱۸ فروردین 1405، باغی شخصی که محل دورهمی‌های یک خانواده در روستای رامجینِ ساوجبلاغ در استان البرز بود، مورد حمله هوائی دشمن قرار گرفت و موجب شهادت ۱۵ عضو خانواده تقی‌زاده شامل سه برادر همراه همسران‌شان، ۶ کودک، پدر و مادر سالمند و خواهر خانواده شد. کم‌سن‌ترین شهدا یک نوزاد یک‌ساله بود.

انتشار خبر شهادت خانوادگی، موجی از اندوه را در ساوجبلاغ و چهارباغ ایجاد کرد. مراسم تشییع بسیار باشکوهی برگزار شد به‌طوری که حدود 40 هزار نفر در آن شرکت کردند. این خانواده، به نماد مقاومت یک ملت تبدیل شده‌اند و نام‌شان بر تارک تاریخ این سرزمین خواهد درخشید و خون‌شان، چراغ راه آینده خواهد شد.

شهدای ایست بازرسی

‌ بسیجیان، پاسداران، سربازان، نیروهای انتظامی و امنیتی و مجموعه‌های مسئول، از همان دقایق نخست جنگ با برپایی ایست بازرسی‌های متعدد، امنیتی پایدار و عمیق را در تهران و سراسر کشور برقرار کردند.

دشمن آمریکایی- صهیونیستی با همکاری ضدانقلاب داخلی از شامگاه 19 اسفند شروع به زدن ایست بازرسی‌ها به‌ویژه در شهر تهران کرد.

۱۹ اسفند ۱۴۰۴، مصادف با شامگاه بیستم ماه مبارک رمضان و شب شهادت مولا امام علی(ع)، ایست و بازرسی مسجد امام‌زمان(عج) پایگاه حضرت مسلم بن عقیل در جنوب شرق تهران مورد حمله دشمن آمریکایی- صهیونی قرار گرفت و هشت نفر از بسیجی‌های حاضر در این ایست و بازرسی به شهادت رسیدند.

در حملات شامگاه 20 اسفند ۱۴۰۴ پهپادهای دشمن به نقاط مختلف تهران، شماری از مدافعان امنیت و بسیجیان مستقر در ایست‌های بازرسی به شهادت رسیدند.

فارس گزارش داد: منابع آگاه از وقوع انفجار و درگیری در چندین نقطه از پایتخت خبر دادند.

بر‌اساس این گزارش، ایست‌های بازرسی در منطقه۱۴ (اتوبان محلاتی)، منطقه۱۵ (رو‌به‌روی پمپ بنزین‌هاشم‌آباد)، منطقه۱۶ (خیابان فدائیان اسلام) و منطقه۱ (انتهای بلوار ارتش) هدف مستقیم این حملات قرار گرفتند.

سحرگاه ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ رمضان)، ایست بازرسی بسیج در ابتدای خیابان قائم‌مقام در میدان شهدای هفتم تیر توسط پهپاد دشمن مورد اصابت قرار گرفت و آقای سهیل کیارش به همراه آقایان مجید اردش، علی محققی، مصطفی رحیمی، حسن خیران (پاکبان) و علی ناظم به فیض شهادت نائل آمدند.

شهید سهیل کیارش یگانه شهیدِ جنگ رمضان است که در گلزار شهدای مسجد مقدس جمکران آرمیده است. در روز سه‌شنبه پایان سال، 9 ایست بازرسی مورد اصابت قرار گرفت، اما این حملات نه‌تنها خللی در امنیت تهران ایجاد نکرد، بلکه امنیت پایتخت مستحکم‌تر از گذشته شد. با وجود این حملات گسترده و سازمان‌یافته به ایست بازرسی‌ها، امنیت در تهران دچار خلل نشد، بلکه حضور بسیجیان افزایش پیدا کرد، مراجعه مردم برای بازرسی‌ها بیشتر شد و تعداد ایست‌های بازرسی و گشت‌ها افزایش یافت.