کـوروش؛ سربــاز سیدعلـی

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سینما و تئاتر ایران این روزها داغدار هنرمندی است که تمام عمر خویش را صرف اعتلای ارزش‌های انسانی، دینی و انقلابی کرد؛ کوروش زارعی، بازیگر توانمند مجموعه‌های ماندگاری چون «یوسف پیامبر»، «مختارنامه» و «کیمیا»، پس از سال‌ها مجاهدت در سنگر هنر، در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ به دیدار معبود شتافت. او از آن دست هنرمندانی بود که صحنه نمایش را نه صرفاً برای سرگرمی، بلکه به‌عنوان محرابی برای تهذیب نفس، بازخوانی حافظه تاریخی و روایت راستین مقاومت برمی‌گزید.

برخاسته از خطه جنوبی میناب، مسیری پرفرازونشیب را پله‌پله و با عرق‌ریزان روح طی کرد. از همان دوران نوجوانی و اجرای نمایش‌های ماندگاری چون «گل و جهله» تا سال‌ها تلاش در قالب تئاتر بچه‌های مسجد و گسترش پیاده‌روی اربعین در قالب همایش «روایت راهیان»، نشان داد که هنر اصیل ریشه در باورهای مردمی و دینی دارد. او با اعتقاد راسخ به این نکته که هنر متعهد مرزهای جغرافیایی را درمی‌نوردد، توانست پیام مقاومت و معنویت را فراتر از مرزهای ایران اسلامی به گوش مخاطبان بین‌المللی برساند.

آنچه بیش از هر چیز شخصیت این هنرمند فقید را متمایز می‌ساخت، اخلاص بی‌دریغ و تواضع کم‌نظیر او در کسوت مدیریت فرهنگی بود. زارعی نزدیک به یک دهه سکان‌دار مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری شد و در تمام این سال‌ها، به جای تکیه بر تشریفات اداری، خانه‌ای گرم برای جوانان، هنرمندان شهرستانی و نسل تازه‌کار تئاتر ساخت. او با وجود دردها و رنج‌های بیماری، تا آخرین لحظه از پویایی نایستاد و همواره با وضو قدم روی صحنه می‌گذاشت.

جمله تاریخی او در تالار سوره حوزه هنری که با صدایی از عمق جان طنین‌انداز شد- «من سرباز سیدعلی خامنه‌ای هستم»- تجلی‌بخش حقیقتِ راهی بود که پیمود. برای کوروش زارعی، بازیگری، کارگردانی و مدیریت، سنگرهایی در امتداد یکدیگر بودند تا دین خود را به آرمان‌های انقلاب و خط سرخ شهادت ادا کنند. امروز اگرچه پیکر این هنرمند قرآنی و مردمی در خاک آرام گرفته است، اما راه روشن، آثار فاخر و اندیشه بلند او در یاد و خاطره جامعه هنری ایران جاودانه خواهد ماند.

زنده یاد کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون در آخرین حضور خود در برنامه «روح‌الامین» شبکه نسیم خاطره‌ای از حضور خود در محضر رهبر شهید نقل کرد و گفته بود: در آن دیدار از رهبر شهید خواهش کردم دست‌شان را بر سرم بکشند و دعایی برایم کنند.

زنده یاد زارعی نقل کرد: گفتم آقا! برای شهادت ما دعا کن. ایشان گفتند زود است. ما با شما در سینما و تلویزیون کار داریم. آقا به من لطف داشت. ایشان مرا می‌شناخت و کار‌های مرا دیده بود. لطف کردند دست‌شان را روی سرم کشیدند و دعایی خواندند و آن دیدار دیدار آخرمان بود.

مروری بر مصاحبه‌های کوروش زارعی

با کیهان

کوروش زارعی چند سال قبل در گفت‌وگو با کیهان گفته بود: نقش‌فروشی باعث کاهش سطح بازیگری در سینما خواهد شد و جلوی ظهور استعدادهای واقعی گرفته می‌شود.

‌کوروش زارعی، بازیگر سینما و تئاتر در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان گفت: یکی از معضلات همیشگی سینما و تلویزیون ما این بوده و هست که متأسفانه به واسطه برخی دلال‌ها، نقش‌فروشی صورت می‌گیرد. آدم‌هایی نیز از طریق اسپانسر و حامی مالی به نقش‌هایی در برخی فیلم‌ها و سریال‌ها دست پیدا می‌کنند. برخی فیلم‌سازها یا برنامه‌سازان نیز به روش‌هایی متوسل می‌شوند که حرفه‌ای و اخلاقی نیست. این معضلی است که جامعه بازیگری ما را در برگرفته

است.

بازیگر سریال «یوسف پیامبر» درباره تأثیر نقش‌فروشی در بازیگری اظهار کرد: نتیجه چنین مسئله‌ای این است که خیلی از هنرمندان حرفه‌ای و توانمند ما خانه‌نشین شده‌اند یا کمتر کار می‌کنند و افرادی جلوی دوربین می‌روند که نه‌تنها روی صحنه تئاتر دیده نشده‌اند بلکه حتی دور و بر تالارهای تئاتر هم آن‌ها را ندیده‌ا‌یم و حتی در مراکز آموزشی بازیگری هم حضور نداشته‌اند!

وی تصریح کرد: اگر این معضل به همین منوال پیش رود سطح بازیگری در سینما و تلویزیون ما کاهش پیدا می‌کند و استعدادهایی که در عرصه بازیگری در اقصی‌نقاط کشور وجود دارند مهجور می‌مانند.

بازیگر سریال «آنام» تأکید کرد: باید دنبال استعدادهای واقعی باشیم نه اینکه افرادی ظاهر شوند که بی‌استعداد هستند و به واسطه لابی‌گری و رفاقت به عرصه بازیگری پا می‌گذارند.