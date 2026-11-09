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کد خبر: ۳۴۱۸۰۵
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
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دیدار نخست‌وزیر عراق با قالیباف در تهران

نخست‌وزیر عراق در سفری چند ساعته به تهران، با مقامات کشورمان و از جمله رئیس‌مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.
علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق روز جمعه در سفری چند ساعته به تهران با برخی مقامات کشور و از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. 
این گفت‌وگو بر تلاش‌های عراق در جهت پایان جنگ بین ایران و آمریکا متمرکز بوده و به سایر موضوعات ارتباطی نداشته است. 
به گزارش فارس، رئیس‌مجلس در گفت‌وگو با این مقام ارشد عراقی، ضمن تقدیر از تلاش‌های عراق، با تشریح طرح دو روزه ایران، بر ضرورت احترام آمریکا به حقوق ایران در چارچوب این طرح برای پیشبرد مذاکرات تاکید کرد.

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