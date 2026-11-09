مشهد- خبرنگار کیهان:

مدیر تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌‌وپرورش خراسان رضوی گفت: «سبحان حکیمی»، دانش‌آموز هنرستان تربیت‌بدنی شهید علوی ناحیه ۴ مشهد و عضو تیم ملی جودوی کشور، در چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان «داکار» ۲۰۲۶ موفق به کسب مدال نقره شد.

رضا علیزاده ضمن تبریک این موفقیت به جامعه تعلیم‌وتربیت و ورزش دانش‌آموزی افزود: کسب مدال نقره المپیک جوانان، حاصل تلاش مستمر، اراده، خودباوری و سال‌ها تمرین و ممارست این دانش‌آموز شایسته است.

وی ادامه داد: این افتخارآفرینی بار دیگر ظرفیت مدارس در شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای ورزشی و نقش اثرگذار نظام تعلیم‌وتربیت در زمینه‌سازی برای پرورش قهرمانان آینده کشور را نشان می‌دهد.

مدیر تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش خراسان‌رضوی گفت: امید است این مدال سرآغاز موفقیت‌های بیشتر سبحان حکیمی و درخشش او در رقابت‌های آسیایی، جهانی و المپیک باشد.