آیین تشییع پیکر امام جمعه موقت اسبق شهرستان تالش برگزار شد

تالش- خبرنگار کیهان:

مراسم تشییع پیکر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رضوانی، از روحانیون پیشکسوت و امام جمعه موقت اسبق شهرستان تالش، با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در این شهرستان برگزار شد.

مراسم اقامه نماز میت و تشییع پیکر مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رضوانی، با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه شهرستان و جمعی از مسئولان و مردم مؤمن و قدرشناس در میدان امام خمینی(ره) تالش برگزار شد.

پیکر این روحانی پیشکسوت پس از برگزاری آیین تشییع، برای خاکسپاری به آرامستان سید نیکی تالش منتقل شد.