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کد خبر: ۳۴۱۷۸۳
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
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آیین تشییع پیکر امام جمعه موقت اسبق شهرستان تالش برگزار شد

تالش- خبرنگار کیهان: 
مراسم تشییع پیکر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رضوانی، از روحانیون پیشکسوت و امام جمعه موقت اسبق شهرستان تالش، با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در این شهرستان برگزار شد.
مراسم اقامه نماز میت و تشییع پیکر مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رضوانی، با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه شهرستان و جمعی از مسئولان و مردم مؤمن و قدرشناس در میدان امام خمینی(ره) تالش برگزار شد. 
پیکر این روحانی پیشکسوت پس از برگزاری آیین تشییع، برای خاکسپاری به آرامستان سید نیکی تالش منتقل شد. 

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