اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای اصفهان از حضور بیش از ۱۱۰۰ نفر از اساتید، متخصصان و پژوهشگران حوزه سرطان در سومین کنگره بین‌المللی و نخستین کنگره استانی کنسرژنومیکس خبر داد.

احمدرضا طحانیان با اشاره به برگزاری سومین کنگره بین‌المللی و نخستین کنگره استانی کنسرژنومیکس (CGC2026) در اصفهان اظهار کرد: این رویداد علمی روزهای سیزدهم تا پانزدهم آبان‌ماه با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای برگزار شد و بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ نفر از اساتید، متخصصان و پژوهشگران حوزه ژنومیکس سرطان از نقاط مختلف کشور در آن حضور داشتند.

وی با بیان اینکه محور اصلی این کنگره، بررسی ظرفیت‌های علمی و فناورانه در حوزه سرطان بود، افزود: موضوعاتی همچون پیشگیری، تشخیص زودهنگام، روش‌های نوین تشخیص و درمان سرطان با حضور متخصصان علوم پایه و بالینی موردتوجه قرار گرفت و زمینه تبادل تجربیات و یافته‌های علمی میان فعالان این حوزه فراهم شد.

مدیرعامل مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای اصفهان با اشاره به اهمیت برگزاری این کنگره در سطح استانی تصریح کرد: این دوره از کنگره برای نخستین‌بار در قالب رویداد استانی در اصفهان برگزار شد؛ انتخاب اصفهان نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی این استان در مرکز کشور، برخورداری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی، حضور اساتید و پژوهشگران برجسته، همچنین زیرساخت‌های مناسب در حوزه سلامت صورت گرفت. طحانیان با بیان اینکه اصفهان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه دانشگاهی، پژوهشی، پزشکی و درمانی برخوردار است و می‌تواند بستری برای گردهمایی متخصصان و صاحب‌نظران از نقاط مختلف کشور باشد، ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی این امکان را فراهم می‌کند که ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، مجموعه‌های پژوهشی و بخش صنعت تقویت شود. وی با تأکید بر اهمیت انتقال دانش روز در حوزه سرطان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم این کنگره، آشنایی متخصصان و پژوهشگران کشور با تازه‌ترین یافته‌ها و دستاوردهای علمی و فناورانه جهان در زمینه تشخیص و درمان سرطان است تا بتوان با بهره‌گیری از این دانش، زمینه توسعه زیرساخت‌های علمی، تشخیصی و درمانی و استفاده از ظرفیت‌های جدید برای ارائه خدمات بهتر به بیماران را فراهم کرد.

مدیرعامل مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای اصفهان با اشاره به رویکرد بین‌بخشی کنگره کنسرژنومیکس گفت: این رویداد با رویکرد یکپارچه و هم‌افزای «دانشگاه، صنعت و نظام سلامت» برگزار شد و حضور متخصصان، مراکز تحقیقاتی و درمانی، آزمایشگاه‌های تخصصی، شرکت‌های فناور و صنایع دارویی، فرصت مناسبی برای تبادل دانش، شناسایی زمینه‌های همکاری مشترک و نزدیک‌تر شدن فعالیت‌های علمی به نیازهای واقعی نظام سلامت ایجاد کرد.

طحانیان اضافه کرد: توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی و فراهم‌کردن زمینه تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی از موضوعاتی است که در چنین گردهمایی‌هایی موردتوجه قرار می‌گیرد، چراکه بهره‌گیری از نتایج تحقیقات زمانی اثربخش خواهد بود که مسیر انتقال آنها به عرصه تشخیص، پیشگیری و درمان نیز فراهم شود.

وی با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد بیان کرد: دوره پیشین کنگره در سال ۱۴۰۲ در تهران برگزار شده بود و برگزاری سومین دوره در اصفهان، ضمن معرفی ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان، زمینه حضور و مشارکت گسترده‌تر مجموعه‌های دانشگاهی و درمانی را فراهم کرد.

مدیرعامل مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای اصفهان تأکید کرد: میزبانی رویدادهای تخصصی و بین‌المللی در حوزه سلامت، علاوه بر ایجاد فرصت برای تبادل دانش و تجربیات، می‌تواند به تقویت ارتباطات علمی و معرفی توانمندی‌های استان اصفهان در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.