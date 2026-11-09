شيراز- خبرنگار كيهان:

با صدور مجوز انعقاد قرارداد ۷۰ هزار میلیارد ریالی، بستر لازم برای تکمیل ایستگاه‌ها، احداث تونل و روسازی خط ۳ متروی شیراز فراهم شد؛ راهبردی که به گفته معاون شهردار شیراز، با تأمین مالی ترکیبی شامل اوراق مشارکت و منابع نقدی دنبال

می‌شود.

خط ۳ متروی شیراز به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی در تکمیل شبکه حمل‌ونقل عمومی، وارد مرحله تازه‌ای از عملیات عمرانی شده است. این طرح توسعه‌ای شامل تکمیل ایستگاه‌های گلستان، جهاد، میلاد و معالی‌آباد، احداث تونل ارتباطی تا محدوده راه‌آهن، ایجاد شفت خروج دستگاه حفاری و اجرای روسازی خط است.

در این راستا محمد فرخ‌زاده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی شیراز اظهار کرد: در ادامه برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تکمیل خط ۳ مترو، مجوز انعقاد قرارداد با یک شرکت مهندسی و ساختمانی، براساس آخرین فهرست‌بهای مربوطه و به ارزش حداکثر ۷۰ هزار میلیارد ریال صادر شده است.

وی افزود: این قرارداد مجموعه‌ای از عملیات عمرانی را در بر می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به تکمیل ایستگاه‌های گلستان، جهاد، میلاد و معالی‌آباد، احداث حدود ۵۰۰ متر تونل در حدفاصل ایستگاه گلستان تا ایستگاه راه‌آهن، اجرای شفت خروج دستگاه حفاری مکانیزه (TBM) و همچنین عملیات روسازی خط ۳ متروی شیراز اشاره کرد.

فرخ‌زاده با بیان اینکه تأمین منابع مالی از ارکان اصلی پیشبرد پروژه‌های بزرگ زیرساختی است، ادامه داد: منابع مالی این پروژه از محل فروش اوراق مشارکت، منابع نقدی و تهاتری و سرمایه‌گذاری در قالب تأمین مالی ترکیبی توسط شهرداری تأمین خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: در همین راستا، شهرداری شیراز می‌تواند با هدف تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری در ایستگاه‌های خط ۳ تدوین کرده و از ظرفیت سرمایه‌گذاران واجد شرایط برای پیشبرد این طرح استفاده کند.

وی با اشاره به اهمیت خط ۳ در تکمیل شبکه حمل‌ونقل ریلی شهر گفت: این خط از تقاطع بصیرت تا محدوده شهرک گلستان و ایستگاه راه‌آهن امتداد دارد و با خط تراموای پیش‌بینی‌شده برای شهر صدرا پیوند خواهد خورد تا شبکه حمل‌ونقل ریلی محور شمال و شمال‌غرب در این منطقه تکمیل شود.

معاون شهردار شیراز در ادامه به چشم‌انداز توسعه این خط اشاره کرد و گفت: براساس مطالعات انجام‌شده، در صورت تصویب ضابطه ۷۷۷ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز از سوی دولت، امکان امتداد این خط تا شهر سلامت در بلندمدت و توسعه آینده فراهم می‌شود.

فرخ‌زاده تأکید کرد: توسعه خطوط ریلی و تکمیل زیرساخت‌های مترو از اولویت‌های مدیریت شهری در مسیر ارتقای کیفیت حمل‌ونقل عمومی، کاهش وابستگی به خودروهای شخصی و ایجاد شبکه‌ای کارآمد و یکپارچه برای جابه‌جایی شهروندان است.

گفتنی است، تأمین مالی این پروژه کلان از طریق بسته‌های سرمایه‌گذاری، منابع نقدی و تهاتری و اوراق مشارکت صورت می‌گیرد. اتصال خط ۳ به شبکه ریلی شهر صدرا و چشم‌انداز احتمالی امتداد آن تا شهر سلامت، نویدبخش ایجاد شبکه یکپارچه حمل‌ونقل، کاهش وابستگی به خودروهای شخصی و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری در محور شمال و شمال‌غرب شیراز است.