قم- خبرنگار کیهان:

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: باید فاطمه‌شناسی در مدارس و دانشگاه‌های کشور رواج پیدا کند زیرا تقویت فاطمیه، ریشه‌های تشیع را مستحکم‌تر می‌کند.

آیت‌الله محمدجواد فاضل‌لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه‌اطهار علیهم‌السلام‌، در شانزدهمین سوگواره شعر «محبوبه خدا» که در آستانه سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها با حضور جمع زیادی از علما، اساتید، ائمه جماعات برگزار شد طلاب و جمعیت کثیری از عزاداران حضرت زهرا‌(س) و با شعرخوانی جمعی از شعرای آئینی کشور برگزار شد، در سخنانی به تبیین شخصیت عظیم صدیقه شهیده سلام‌الله‌علیها پرداخت و گفت: این اشعار و اشک‌ها قطعاً موجب افزایش معرفت به وجود نازنین صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها می‌شود.

رئیس مرکز فقهی ائمه‌اطهار علیهم‌السلام با اشاره به تلاش دشمنان برای از بین بردن فاطمیه خاطرنشان کرد: مراجع بزرگ شیعه در برابر این جریان ایستادگی کردند و رهبر شهید انقلاب نیز از احیای شعائر فاطمی و برگزاری مجالس عزاداری حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها استقبال و ابراز خرسندی می‌کردند؛ چنان‌که رهبر شهید در دیداری خصوصی، هم‌زمان با حضور مراجع در عرصه احیای فاطمیه، این اقدام را بسیار شایسته و ارزشمند دانسته و حمایت خود را از آن ابراز کرده بودند.

آیت‌الله فاضل‌لنکرانی با تأکید بر ضرورت شناخت مقام حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها بیان کرد:

بر‌اساس روایات، حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها دارای نُه اسم هستند و در هر یک از این اسامی، اسرار و حقایقی نهفته است. باید درباره این اسامی مطالعه و تحقیق کنیم؛

رئیس مرکز فقهی ائمه‌اطهار علیهم‌السلام ابراز داشت: توجه به مسئله شناخت آن حضرت ما را کمی به مقام ایشان نزدیک می‌کند، فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها «لیله‌القدر» است، در تأویل این «لیله‌القدر» گفته‌اند لیله حضرت فاطمه و قدر خداست، یعنی حضرت فاطمه(س) لیله‌القدر است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه حضرت زهرا چیزی بسیار بالاتر از «لیله‌القدر» است تأکید کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) فاطمه است چون مردم قدرت معرفت ایشان را ندارند، اما باید دید حضرت فاطمه(س) واقعاً کیست، اگر ما تا قیامت دنبال حقیقت حضرت فاطمه(س) باشیم باز دست‌مان به حقیقت آن حضرت نمی‌رسد.

آیت‌الله فاضل‌لنکرانی با طرح این پرسش که حضرت فاطمه(س) واقعاً چه شخصیتی داشته و خلقتش چگونه بوده است گفت: رسول اکرم(ص) فرمودند نور این بی‌بی قبل از خلقت آسمان و زمین و خلقت عالم و ملائکه بوده است، چه عبارات عظیمی را پیامبر اکرم(ص) در مورد آن حضرت بیان فرمودند اما مع‌الاسف بعد از ایشان چه بلایی سر این بی‌بی آوردند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: عبادات ظاهری حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها برای بشر عادی ممکن نیست، وقتی ایشان به عبادت می‌ایستاد خدای متعال به ملائکه‌اش مباهات می‌کرده است.

رئیس مرکز فقهی ائمه‌اطهار علیهم‌السلام گفت: باید دید نور حضرت فاطمه(س) چگونه است؟ حضرت فاطمه(س) را فاطمه گویند چون ایشان از هر بدی جداست، مرحوم علامه مجلسی در ذیل روایات فضیلت بی‌بی دو عالم نوشته‌اند که این روایات نشان می‌دهد که آن حضرت از همه انبیای اولوالعزم غیر از رسول خدا(ص) بالاتر بوده است. لذا کسی می‌تواند ایشان را بشناسد که نبوت، امامت، ولایت و قرآن کریم را شناخته باشد، باید فاطمه شناسی در مدارس و دانشگاه‌های کشور رواج پیدا کند.