ادامه حملات متقابل مسکو و کی‌اف به زیرساخت‌های یکدیگر؛ وزارت دفاع روسیه از حمله شبانه به چندین پست برق دو منظوره، انهدام کارخانه مونتاژ پهپاد و اصابت کشتی حامل سلاح در دریای سیاه خبر داد و مدعی سرنگونی ۴۳۰ پهپاد اوکراینی شد.

نقش قدرت‌های غربی به‌ویژه ناتو و آمریکا در تشدید و طولانی‌تر شدن بحران اوکراین، یکی از بحث‌برانگیزترین محورهای تحلیل‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر بوده است. از همان ابتدای تنش‌ها، سیاست گسترش شرقی ناتو و حمایت‌های نظامی، مالی و اطلاعاتی مستمر آمریکا و متحدانش، به‌جای ایجاد فضای مذاکره و کاهش تنش، عملاً به عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و تبدیل یک بحران منطقه‌ای به رویارویی فرسایشی کمک کرده است. ارسال تسلیحات پیشرفته، آموزش نیروهای نظامی و ارائه تضمین‌های امنیتی بدون چشم‌انداز روشن برای پایان درگیری، نه تنها هزینه‌های انسانی و اقتصادی جنگ را افزایش داده، بلکه انگیزه‌های طرفین برای رسیدن به راه‌حل سیاسی را نیز تضعیف کرده است.

منتقدان معتقدند که این رویکرد، بیش از آن‌که در خدمت ثبات اروپای شرقی باشد، منافع قدرت‌های فرامنطقه‌ای را دنبال می‌کند و در عمل، میدان را به روی تشدید درگیری‌ها و تبدیل آن به یک باتلاق ژئوپلیتیک باز گذاشته است. حمایت‌های تسلیحاتی بی‌وقفه غرب، عملاً به سوخت‌رسانی به آتش جنگی تبدیل شده که پایان آن هر روز دورتر می‌شود. سیاست مهار روسیه از طریق اوکراین، هزینه‌ای سنگین بر دوش مردم این کشور گذاشته و ثبات اروپا را نیز به خطر انداخته است. به‌جای دیپلماسی واقعی، مسیر نظامی‌گری و تشدید تنش انتخاب شده و نتیجه آن تنها فرسایش بیشتر طرفین بوده است.

ادامه حملات متقابل به زیرساخت‌ها

ادامه حملات متقابل روسیه و اوکراین بار دیگر زیرساخت‌های حیاتی و نظامی را هدف قرار داده است. وزارت دفاع فدراسیون روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور در حملات شبانه، چندین پست برق دو منظوره در اوکراین را مورد اصابت قرار داده‌اند؛ از جمله یک پست برق در نزدیکی شهر بیلا سرکوا در منطقه کی‌یف، یک پست برق در شهر چرکاسی و پست برق دیگری در نزدیکی شهر کریوی ریه در منطقه دنیپروپتروفسک. بر اساس بیانیه ‌این وزارتخانه که شبکه ریانووستی آن را نقل کرده، کارخانه گلوبینسکی در منطقه پولتاوا که به‌عنوان محل مونتاژ و انبار پهپادها مورد استفاده قرار می‌گرفت نیز در این حملات منهدم شده است. وزارت دفاع روسیه همچنین از اصابت یک کشتی باری حامل سلاح و تجهیزات نظامی برای نیروهای اوکراینی در دریای سیاه، در جنوب غربی اودسا خبر داد و افزود که طی شب ۴۳۰ فروند هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی در مناطق مختلف این کشور سرنگون شده‌اند.

همچنین مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا اعلام کرد در حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین، یکی از کارکنان بخش برق این نیروگاه کشته شده و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان این حادثه قرار گرفته‌اند. به گزارش ایرنا از تاس، مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا اعلام کرد کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مستقر در این نیروگاه از کشته شدن یکی از کارکنان بخش برق آن در حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین مطلع شده‌اند. یوگنیا یاشینا با اعلام این مطلب گفت که کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاضر در نیروگاه از مرگ یکی از کارکنان این مجموعه آگاه شده‌اند. این حملات متقابل در شراطی انجام می‌شود که قرار است دور جدید مذاکرات سه‌جانبه برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵) در شهر ابوظبی، پایتخت امارات، برگزار شود. این مذاکرات با میانجی‌گری آمریکا و با حضور نمایندگان سه کشور روسیه، اوکراین و آمریکا انجام خواهد شد. محور اصلی گفت‌وگوها، بررسی تضمین‌های امنیتی برای دو کشور پس از پایان جنگ، کاهش تنش‌های نظامی و مسائل انسانی است. هیئت روسی به ریاست ولادیمیر مدینسکی، مشاور کرملین، و هیئت اوکراینی به ریاست رستم عمروف در مذاکرات حضور خواهند داشت. از طرف آمریکا نیز استیو ویتکاف و نمایندگان این کشور در روند میانجیگری مشارکت دارند.