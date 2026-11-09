فریاد بر سر آمریکا و اسرائیل در قلب اروپا به حمایت از ایران و فلسطین

ده‌ها هزار نفر از مردم هلند در آمستردام پایتخت این کشور با برگزاری تظاهراتی گسترده در حمایت از فلسطین، خواستار توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه شدند. در آلمان هم دوستداران جبهه مقاومت ضمن حمایت از ایران علیه جنگ‌طلبی آمریکا و رژیم صهیونیستی تجمع کردند.

در حالی که این روزها دست‌کم 30 کشور اروپایی درگیر اعتراضات گسترده مردمی علیه وضعیت معیشتی هستند. مردم هلند و آلمان روز یکشنبه به خاطر حمایت از ایران و فلسطین به خیابان‌ها آمدند. آمستردام پایتخت هلند روز یکشنبه شاهد راهپیمایی همبستگی با فلسطین و غزه با حضور بیش از ۲۵۰ هزار نفر بود. شرکت‌کنندگان، ضمن حمایت از فلسطین و محکومیت حملات به غزه، خواستار توقف تسلیح رژیم صهیونیستی و اعمال تحریم‌ها علیه آن شدند. به گزارش ایسنا، منابع خبری گزارش دادند که ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های آمستردام تجمع کردند و با محکوم کردن تداوم خشونت علیه فلسطینی‌ها در نوار غزه، پلاکاردهایی با شعار «نسل‌کشی را متوقف کنید» در دست گرفتند.

طبق گزارش‌ها حاضران همگی لباس قرمز بر تن داشتند و از دولت هلند خواستند اقدامات قاطعی علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند. «استیون آیسینگر»، یکی از شرکت‌کنندگان در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد: «ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کنید.» این شهروند آمریکایی ساکن آمستردام افزود: «من یهودی هستم و خانواده‌ای در اسرائیل دارم، اما برای اعلام حمایت خود از فلسطین و مخالفت با نسل‌کشی به این‌جا آمده‌ام».

همزمان «تام برندسن» وزیر خارجه هلند در پیامی با اشاره به تظاهرات ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور در شهر آمستردام در حمایت از فلسطین، تاکید کرد: تمام تلاش خود را برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی به کار خواهیم گرفت. برندسن در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: امروز هزاران نفر از مردم هلند بار دیگر نشان دادند که نگرانی شدیدی نسبت به اوضاع در سرزمین‌های فلسطینی و (رژیم) اسرائیل دارند. وی افزود: این نگرانی‌ها و احساس ناتوانی که افراد در قبال این وضعیت دارند، کاملا قابل درک است. وزیر خارجه هلند در ادامه خاطرنشان کرد: ما به عنوان دولت هلند، همراه با شرکای اروپایی و بین‌المللی‌ خود به تلاش برای ایجاد ثبات در خاورمیانه، بهبود وضعیت انسانی در غزه و تحقق یک کشور مستقل فلسطینی، دموکراتیک و قابل زندگی ادامه خواهیم داد.

دوستداران جبهه مقاومت در آلمان

در آلمان هم صدها تن از ایرانیان و دوستداران جبهه مقاومت از کشورهای عراق، لبنان، افغانستان و پاکستان و خود کشور آلمان با حضور در شهر فرانکفورت این کشور‌، تجمعی اعتراضی برگزار کردند. شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام همبستگی و حمایت قاطع از کشورمان‌، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را به شدت محکوم کردند. در این تجمع که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم جریان داشت، معترضان تجاوزات نظامی و اقدامات خصمانه آمریکا را تعرضی آشکار به ارزش‌های حق‌طلبی و عدالت‌خواهی توصیف کردند. حاضران همچنین از دولت آلمان خواستند به جای حمایت از رویکردهای جنگ‌طلبانه، در کنار صلح، ثبات و حمایت از غیرنظامیان بایستد. در این تجمع همچنین تصاویر ربع پهلوی‌، ترامپ و نتانیاهو از سوی معترضان لگدمال شد.

این تجمع در قلب اروپا از چند منظر قابل تحلیل و ارزیابی است؛ نخست، حضور همزمان ایرانیان، افغانستانی‌ها، عراقی‌ها، لبنانی‌ها و پاکستانی‌ها نشان‌دهنده شکل‌گیری و تجمیع یک همبستگی فراملی میان جوامع مهاجر و شیعیان مقیم اروپا است که بر پایه اشتراکات گفتمانی و حمایت از محور مقاومت شکل گرفته و مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است. دوم، برگزاری چنین اعتراضاتی در کشوری مانند آلمان که از متحدان کلیدی آمریکا به شمار می‌رود، گویای این واقعیت است که روایت‌های رسمی و جریان‌های رسانه‌ای غرب تاثیر چندانی بر افکار عمومی مردم در اروپا ندارد چرا که بخش قابل‌توجهی از جوامع ساکن در این کشورها رویکردهای مداخله‌جویانه واشنگتن را به چالش کشیده‌اند. در نهایت، مطالبه این جمعیت از برلین برای فاصله گرفتن از ماشین جنگی آمریکا، بیانگر شکاف روزافزون میان ملت‌های ساکن در اروپا و دولت‌های تابع سیاست‌های کاخ سفید است؛ شکافی که هزینه‌های سیاسی همسویی با تجاوزگری را برای غرب به شدت افزایش داده است.