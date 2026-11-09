سرویس خارجی-

مردم بحرین با ادامه راهپیمایی‌های گسترده خود در مناطق مختلف کشور، همبستگی خود را با علمای شیعه بازداشت‌شده اعلام کردند و خواستار آزادی فوری آنان و پایان محاکمه‌های صوری رژیم آل‌خلیفه شدند.

رژیم آل‌خلیفه از زمان تثبیت قدرت خود در بحرین، همواره بر پایه تبعیض ساختاری علیه اکثریت شیعه و سرکوب هرگونه مطالبه سیاسی و مذهبی بنا شده است. این رژیم که ریشه در قبیله‌گرایی و وابستگی به قدرت‌های خارجی دارد، پس از قیام مردمی ۲۰۱۱ با دخالت مستقیم نیروهای سپر جزیره به رهبری رژیم سعودی، مسیر سرکوب را با شدت بیشتری ادامه داد. سیاست‌هایی چون سلب گسترده تابعیت، بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های مذهبی و وابستگی کامل به ریاض، نه تنها نشان‌دهنده فقدان مشروعیت داخلی این رژیم است، بلکه بیانگر آن است که آل‌خلیفه عملاً به امتداد امنیتی و سیاسی رژیم سعودی در خلیج‌فارس تبدیل شده و هر صدای مخالفی را با حمایت همه‌جانبه همسایه غربی خود خاموش می‌کند.

مردم مناطق مختلف بحرین با برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های گسترده، همبستگی خود را با علمای شیعه بازداشت‌شده اعلام کردند و به محاکمه‌های صوری و بازداشت‌های خودسرانه رژیم آل‌خلیفه اعتراض کردند. به گزارش منابع خبری، تظاهرات در مناطقی از جمله الدراز، کُرب آباد، المرخ، أبوصیبع، سماهیج، کرانه، الحجر، شاخوره و جزیره ستره برگزار شد. معترضان ضمن حمایت از روحانیون زندانی، خواستار آزادی فوری آنان و پایان دادن به روند قضائی نمایشی شدند. این اقدامات مردمی در حالی صورت می‌گیرد که رژیم آل‌خلیفه در ماه‌های اخیر فشارهای امنیتی و مذهبی بر جامعه شیعه‌نشین را به شکل چشمگیری تشدید کرده و با حمایت ضمنی قدرت‌های غربی، سیاست سرکوب سیستماتیک را ادامه می‌دهد.

رژیم آل‌خلیفه با یورش به مناطق شیعه‌نشین، شماری از روحانیون و فعالان مذهبی را بدون ارائه حکم قضائی بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل کرده است. در آستانه ماه محرم نیز محدودیت‌های شدیدی بر برگزاری مراسم عزاداری، سخنرانی خطیبان و مداحان اعمال شد و از روحانیون تعهد گرفته شد که از طرح برخی موضوعات خودداری کنند. افزون بر این، محدودیت‌هایی برای سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق وضع شده است. مجمع جهانی

اهل بیت‌(ع) پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای، سلب تابعیت گسترده ۶۹ شهروند بحرینی و بازداشت علمای برجسته را نقض آشکار حقوق بشر دانسته و محکوم کرده بود. این سیاست‌ها که با سکوت و گاه حمایت غیرمستقیم حامیان غربی رژیم همراه است، نشان‌دهنده تلاش آل‌خلیفه برای خاموش کردن صدای منتقدان و محدود کردن آزادی‌های مذهبی است.

ادامه محاکمه‌های مخفیانه و شکنجه بازداشت‌شدگان

باقر درویش، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین، با اشاره به انتشار یک گزارش تحقیقاتی ۶۰ صفحه‌ای، از تداوم محاکمه‌های سری، اعتراف‌گیری اجباری و شکنجه بازداشت‌شدگان در این کشور خبر داد. وی به شهادت‌هایی از جمله اظهارات علامه محمد صنقور درباره پرونده‌سازی‌ها و اعترافات اجباری اشاره کرد و گفت که انجمن حقوق بشر، محدودیت‌های اعمال‌شده علیه مداحان و مسئولان مجالس عزاداری حسینی را نیز رصد کرده است. درویش همچنین به سلب خودسرانه تابعیت ۶۹ شهروند از جمله ۲۶ فرد زیر سن قانونی اشاره کرد و خواستار توقف پیگردهای سیاسی علیه علمای دینی و آغاز تحقیقات مستقل درباره شکنجه‌ها شد. این اظهارات بار دیگر عمق نقض حقوق بشر توسط رژیم آل‌خلیفه را آشکار می‌سازد؛ رژیمی که با حمایت قدرت‌های غربی، همچنان به سیاست سرکوب و مصونیت از مجازات ادامه می‌دهد.