سرویس خارجی-

ترامپ در گفت‌و‌گو با سی‌بی‌اس بار دیگر اعتراف کرد که جنگ با ایران و نفرت از اسرائیل باعث شکست وی در انتخابات میان دوره‌ای کنگره شده است. وی همچنین اعلام کرد که تمامی خسارت‌هایی که ایران به آمریکا در جنگ زده است را از کشورهای منطقه خواهد گرفت.

شاید دلیل شکست ترامپ و حزب جمهوریخواه در انتخابات میان دوره‌ای سه‌شنبه هفته گذشته آمریکا یکی از موارد نادری در جهان باشد که تقریباً همه کارشناسان، رسانه‌ها‌، اندیشکده‌ها و مقامات سیاسی و امنیتی در آمریکا از هر دو حزب و حتی تحلیلگران در چهارگوشه جهان اجماع نظر دارند که این ایران بود که با مقاومت جانانه خود در مقابل این جنگ تحمیلی و بستن تنگة هرمز این شکست سنگین و تاریخی را به ترامپ و حزب جمهوریخواه تحمیل کرد؛ شکستی که به گفته کارشناسان تبعات آن ممکن است سال‌ها سیاست داخلی و خارجی آمریکا را از خود متاثر کند.

چهارشنبه روز بعد انتخابات که نتایج مشخص شد ترامپ، جی دی ونس معاون وی و همچنین مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به صراحت اعتراف کردند که آنها انتخابات را به خاطر ایران باخته‌اند. ترامپ رئیس‌جمهور متوهم، جنایتکار و خودشیفته آمریکا در اظهارات تازه‌ای بار دیگر اعتراف کرده است که ایران نقش مهمی در این شکست داشته است. رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه سی‌بی‌اس، ضمن دفاع از تصمیم خود برای جنگ با ایران، اذعان کرد که رأی‌دهندگان آمریکایی از این جنگ و افزایش قیمت بنزین ناراضی بودند و حتی میزان مخالفت با اسرائیل در میان افکار عمومی آمریکا به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای گفت: «مردم از جنگ خوششان نمی‌آمد. از افزایش قیمت بنزین هم ناراضی بودند. آن‌ها از جنگ خوششان نمی‌آمد. از اینکه قیمت بنزین بالا رفته بود هم راضی نبودند. به‌طور باورنکردنی‌ای، بیزاری شدیدی نسبت به اسرائیل وجود دارد؛ انگار نوعی نفرت از اسرائیل در کار است. بنابراین، این مسئله هست، خودِ جنگ هم هست، قیمت بنزین هم هست؛ و به گمانم این‌ها دلایل اصلی هستند.» رئیس‌جمهور متوهم آمریکا درحالی‌که به دلیل پیامدهای اقتصادی تجاوز علیه ایران بر زندگی آمریکایی‌ها به شدت تحت فشار افکار عمومی و کنگره است، همچنین درباره اینکه آیا تصمیم برای ورود به تجاوز علیه ایران در شرایط کنونی تصمیم درستی بوده است، مدعی شد: شاید این تصمیم برای امروز و فردا درست به نظر نرسد، اما از نظر تاریخی تصمیمی بسیار خوب خواهد بود!

به گزارش فارس ترامپ در پاسخ به این سؤال که آیا پس از پایان انتخابات میان‌دوره‌ای قصد دارد جنگ با ایران را تشدید کند، مدعی شد «دنبال چنین چیزی نیستم و فکر نمی‌کنم دلیلی برای آن وجود داشته باشد.» در واکنش به این نکته که ایران همچنان مواد هسته‌ای در اختیار دارد، ترامپ مدعی شد: «آنها هیچ چیزی ندارند؛ مواد هسته‌ای زیر هزاران تن سنگ مدفون شده است.» ترامپ در زمینه مذاکرات با ایران نیز ادعا کرد، «ایرانی‌ها آماده بودند با من به توافق برسند. اگر این انتخابات نبود، به توافق رسیده بودیم. به هر حال، ما به توافق خواهیم رسید.» گفتنی است طی 9 ماه گذشته ترامپ بارها ادعای مذاکره، توافق، باز بودن تنگة هرمز، نابودی توان هسته‌ای‌، موشکی و پهپادی‌، تغییر رژیم در ایران و... مطرح کرده و هر بار نیز دروغ بودن ادعاهای وی مشخص شده است. ترامپ در پاسخ به پرسش دیگری درباره هزینه‌های جنگ با ایران و نقش کشورهای متحد آمریکا در منطقه گفت کشورهایی که واشنگتن از آنها حمایت کرده است، باید تمام هزینه‌های تحمیل‌شده به آمریکا در جریان جنگ را بازپرداخت کنند. او مدعی شد: «بدون ما، آنها وجود نداشتند.»

چاره‌ای جز امتیاز به ایران نیست

وزیر خارجه پیشین آمریکا هم با اذعان به تداوم توانمندی ایران در جلوگیری از عبور و مرور غیرقانونی کشتی‌ها در تنگه هرمز، تأکید کرد هرگونه راه‌حل دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران، احتمالاً مستلزم امتیازدهی به تهران و کاهش تحریم‌هاست؛ گزینه‌ای که به گفته او به‌مراتب بهتر از تشدید تنش‌ها خواهد بود.

«آنتونی بلینکن»، در نشست افتتاحیه مجمع عمومی فدراسیون‌های یهودی آمریکای شمالی (JFNA) در واشنگتن با اذعان به توانمندی ایران برای جلوگیری از عبور و مرور بدون مجوز کشتی‌ها در تنگه هرمز تصریح کرد: این وضعیت می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. تسلیحاتی که ایران در اختیار داشته، همچنان در اختیار دارد و به تولید آن‌ها ادامه می‌دهد، ایران تا هر زمانی که بخواهد، می‌تواند کشتی‌هایی را که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، به خطر اندازد. وی با اشاره به واقعیت‌های موجود در مسیر حل‌وفصل بحران گفت: «واقعیت تلخ این است که به نظرم هرگونه توافقی، اگر قرار باشد از مسیر دیپلماسی حاصل شود که در شرایط فعلی به آن اعتقاد دارم، متأسفانه احتمالاً مستلزم دادن امتیازاتی به ایران خواهد بود؛ از جمله کاهش تحریم‌ها یا اعطای امتیازاتی در ارتباط با خود تنگه هرمز.» وی با تأکید بر اینکه چنین امتیازاتی امکان‌پذیر و قابل اجراست، افزود: «من واقعاً معتقدم این راه‌حل به‌مراتب بهتر از تشدید تنش‌هاست.» وزیر خارجه پیشین آمریکا در ادامه با هشدار درباره تداوم توانمندی ایران برای جلوگیری از عبور و مرور بدون مجوز کشتی‌ها در تنگه هرمز تصریح کرد: «این وضعیت می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. تسلیحاتی که ایران در اختیار داشته، همچنان در اختیار دارد و به تولید آن‌ها ادامه می‌دهد، به‌اندازه‌ای عقب رانده نشده‌اند که توانایی‌اش برای به خطر انداختن کشتی‌های عبوری از تنگه را از بین ببرند. ایران می‌تواند هر زمان که بخواهد کشتی‌های عبوری از این آبراه را در معرض خطر قرار دهد.»

احتمال برکناری هگست همین هفته

پایگاه خبری آکسیوس هم در گزارشی با اشاره به این که جنگ ایران به کابوس جمهوری‌خواهان تبدیل شده است نوشته است که نمایندگان جمهوری‌خواه معتقدند که جنگ علیه ایران هرگز نباید پیش از انتخابات میان‌دوره آغاز می‌شد. بر اساس گزارش آکسیوس، شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات روز سه‌شنبه، فضای سیاسی داخل این حزب را تغییر داده و احتمال حمایت برخی نمایندگان جمهوری‌خواه از طرح استیضاح وزیر جنگ را افزایش داده است.شماری از قانون‌گذاران این حزب معتقدند جنگ ایران به یکی از عوامل اصلی نارضایتی سیاسی تبدیل شده و هگست، به‌عنوان چهره اصلی این جنگ در دولت آمریکا، اکنون با انتقادهای فزاینده‌ای روبه‌رو است. بر اساس این گزارش جمهوری‌خواهانی که در حمام خون انتخابات میان‌دوره‌ای شکست خوردند، چیز زیادی برای از دست دادن ندارند و حتی ممکن است تمایل بیشتری به حمایت از استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا داشته باشند، چرا که حمایت کلی از او از زمان آغاز جنگ علیه ایران کاهش یافته است». آکسیوس نوشته است که وزیر جنگ آمریکا احتمال دارد همین هفته از سمت خود برکنار می‌شود. بر اساس این گزارش رهبران جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا در حال آماده‌سازی برای برکناری پیت هگست، وزیر جنگ از سمتش از طریق رای‌گیری در این هفته هستند. قانون‌گذاران جمهوری‌خواه که در انتخابات شکست خورده‌اند و کرسی‌های خود در کنگره را از دست داده‌اند، در این رای‌گیری به دموکرات‌ها خواهند پیوست.

رؤیایی که به باد رفت

روزنامه گاردین هم در گزارشی تحلیلی نوشته است شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نشان داد که رأی‌دهندگان، حتی بخشی از کسانی که پیش‌تر به دونالد ترامپ رأی داده بودند، دیگر روایت او از وضعیت کشور و آنچه کاخ سفید از آن به‌عنوان دوران طلایی آمریکا یاد می‌کند، باور ندارند.

به نوشته گاردین ترامپ در آخرین تلاش‌های انتخاباتی خود بارها اعلام کرده بود که دوران طلایی جدیدی در آمریکا آغاز شده است. او مدعی شده بود که جنگ با ایران در واقع جنگ محسوب نمی‌شود، زیرا آمریکا در آن درگیری چندان وارد نبرد نشده است. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به ثبت 88 رکورد تاریخی در بازار سهام، وضعیت اقتصادی کشور را بسیار مطلوب توصیف کرده و گفته بود آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری او به داغ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شده است. به گزارش تسنیم گاردین می‌نویسد این جهان وارونه که ترامپ ساخته بود و در آن مخالفانش به‌عنوان دشمنان دموکراسی و خودش به‌عنوان نجات‌دهنده آمریکا معرفی می‌شد، یکی از پایه‌های اصلی پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری دو سال پیش بود؛ اما شمارش آرای انتخابات میان‌دوره‌ای نشان داد این روایت دیگر اعتبار گذشته را ندارد.رأی‌دهندگان آمریکایی، از جمله کسانی که پیش‌تر از ترامپ حمایت کرده بودند، روایت او را نپذیرفتند. آن‌ها نه از جنگ با ایران حمایت می‌کردند و نه در زندگی روزمره خود نشانی از دوران طلایی می‌دیدند؛ به‌ویژه زمانی که برای خرید مواد غذایی و سوخت هزینه‌های بیشتری می‌پرداختند.