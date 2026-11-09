سرویس خارجی-

نیروهای مسلح یمن با صدور هشداری بی‌سابقه اعلام کردند خطوط قرمز در رویارویی با رژیم آل‌سعود برداشته شده و در صورت ادامه جنایات جنگی، شهرک‌های صنعتی عربستان نیز هدف قرار خواهند گرفت، هشداری که پس از حمله دقیق به مرکز مالی ملک عبدالله در ریاض و در واکنش به کشتار غیرنظامیان در بنی‌حشیش صادر شده است.

واقعیت‌های امنیتی در روابط میان بازیگران منطقه‌ای نه اموری از پیش تعیین‌شده و صرفاً مادی، بلکه محصول فرآیندهای مستمر هویت‌سازی، معناپردازی و تعامل متقابل هستند. هویت رژیم سعودی به‌عنوان یک پادشاهی متکی بر مشروعیت سنتی و وابستگی ساختاری به تضمین‌های امنیتی غرب، طی دهه‌ها چنان برساخته شده که هرگونه مقاومت مستقل در پیرامون خود را نه به‌مثابه اختلاف سیاسی، بلکه به‌عنوان تهدیدی وجودی تفسیر می‌کند. این تفسیری با حمایت گفتاری و تسلیحاتی قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، تقویت و تثبیت می‌شود. در مقابل، هویت مقاومت یمن نیز در بستر همین تعاملات نابرابر و تجربه طولانی سرکوب، به‌تدریج از موقعیت دفاعی صرف فراتر رفته و به بازتعریف هنجارهای بازدارندگی و مشروعیت پاسخ متقابل انجامیده است. بدین ترتیب، آن‌چه امروز به‌عنوان تشدید تنش مشاهده می‌شود، نتیجه اجتناب‌ناپذیر همین ساخت اجتماعی تهدید و بازتولید چرخه‌ای از معناهایی است که ادامه سیاست‌های سلطه‌جویانه را برای یک‌سو پرهزینه و برای سوی دیگر، به امری هویتی و اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

برداشته شدن خطوط قرمز

منابع نظامی یمن اعلام کردند در پی تشدید جنایات جنگی رژیم آل‌سعود علیه غیرنظامیان، خطوط قرمز در رویارویی با ریاض به‌طور کامل برداشته شده و دامنه اهداف مشروع نیروهای مسلح یمن به عمق خاک عربستان گسترش یافته است. این موضع‌گیری صریح در واکنش مستقیم به بمباران‌های اخیر مناطق مسکونی و شهادت ده‌ها شهروند یمنی اتخاذ شده و نشان می‌دهد معادله بازدارندگی وارد مرحله‌ای تازه شده است، مرحله‌ای که در آن حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی آمریکا از ریاض نتوانسته امنیت مراکز حیاتی سعودی را تضمین کند و هزینه‌های ادامه تجاوزگری را برای آل‌سعود به‌شدت افزایش داده است.

تهدید شهرک‌های صنعتی

یک منبع نظامی یمنی تأکید کرد که ۲۱ شهرک صنعتی عربستان، به‌ویژه آن‌هایی که در حوزه پتروشیمی و صنایع شیمیایی فعالیت می‌کنند، دیگر امن نخواهند بود و هرگونه تجاوز جدید با پاسخ متناسب روبه‌رو می‌شود. وی هشدار داد هر کارخانه یا تأسیسات یمنی که هدف تجاوز سعودی قرار گیرد، معادل آن یک شهرک صنعتی سعودی با خطر آتش‌سوزی گسترده و خسارت‌های جبران‌ناپذیر روبه‌رو خواهد شد؛ هشداری که مستقیماً هزینه‌های ادامه جنگ‌افروزی را برای ریاض و حامیان آمریکایی‌اش افزایش می‌دهد.

منابع یمنی تأکید کردند که رویارویی وارد مرحله‌ای شده که هیچ خط قرمزی در آن وجود ندارد و اهداف آینده می‌تواند شامل تأسیسات نفتی، فرودگاه‌ها، مراکز نظامی و حتی منطقه تفریحی بولیوار باشد که جشن‌های موسم ریاض در آن برگزار می‌شود. این هشدار صریح و بی‌سابقه، پیام روشنی به رژیم آل‌سعود و حامیان آمریکایی‌اش است که ادامه جنایت علیه مردم یمن، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از آن‌چه تاکنون پرداخته‌اند به دنبال خواهد داشت و شهرک‌های صنعتی نیز از این پاسخ مصون نخواهند بود.

تأثیر حمله به قلب مالی ریاض

این تهدیدات یمن در شرایطی بیان شده است که رژیم سعودی معتبر بودن تهدیدات انقلابیون یمن را درک کرده است. نیروهای مسلح یمن در عملیاتی دقیق و هماهنگ، مرکز مالی ملک عبدالله در قلب ریاض را هدف قرار دادند؛ مرکزی که نماد تلاش رژیم سعودی برای نمایش ثبات اقتصادی به سرمایه‌گذاران خارجی و بخشی از برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ محسوب می‌شود. این حمله که دفاتر شرکت آرامکو را نیز شامل شد، بار دیگر آسیب‌پذیری جدی زیرساخت‌های اقتصادی عربستان را در برابر توان موشکی و پهپادی یمن آشکار کرد و پیام روشنی به حامیان غربی ریاض ارسال نمود که هیچ نقطه‌ای از خاک سعودی از دسترس خارج نیست.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، خسارت واردشده به سهام شرکت آرامکو در بازار بورس عربستان از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. این ضربه اقتصادی سنگین در شرایطی وارد شد که رژیم سعودی با حمایت آمریکا تلاش می‌کند تصویر امنیتی مطلوبی از خود ارائه دهد، اما واقعیت میدان نشان می‌دهد حتی نمادهای اصلی اقتصاد نفتی این کشور در برابر پاسخ‌های مشروع و دقیق یمن مصون نیستند و اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌شدت متزلزل کرده است. شبکه بلومبرگ گزارش داد حمله به دفاتر آرامکو در مرکز مالی ریاض، چالش تازه‌ای پیش روی تلاش‌های عربستان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار داده و باعث تأخیر یا لغو برخی رویدادهای اقتصادی و ورزشی بزرگ شده است. این وضعیت همراه با افزایش کسری بودجه و ضعف بازار سهام، نشان می‌دهد برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ تحت تأثیر مستقیم ناامنی ناشی از تجاوزگری خود رژیم سعودی و حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا قرار گرفته است.

جنایت بنی‌حشیش

تهدیداتی که یمن دوباره مطرح کرده است، در پی جنایات جدید رژیم سعودی بوده است. وزارت بهداشت یمن اعلام کرد شمار شهدای حمله جنگنده‌های سعودی به روستای الشریه در منطقه بنی‌حشیش شرق صنعاء به ۴۴ نفر رسیده که ۲۱ نفر از آنان کودک و ۱۰ نفر زن بوده‌اند و ده‌ها نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند. این حمله وحشیانه که مصداق بارز جنایت جنگی است، در ادامه سلسله تجاوزات هدفمند رژیم آل‌سعود از سال ۲۰۱۵ تاکنون صورت گرفته و با سلاح‌های آمریکایی و سکوت معنادار حامیان غربی همراه بوده است.

محکومیت رسمی صنعاء

عبدالعزیز بن حبتور، عضو شورای عالی سیاسی یمن، جنایات سعودی در تعز، صنعاء و صعده را به‌شدت محکوم کرد و تأکید نمود که این جنایات با گذر زمان از بین نخواهد رفت و عربستان پاسخ آن را دریافت خواهد کرد. وزارت خارجه یمن نیز حمله به بنی‌حشیش را جنایت جنگی تمام‌عیار خواند و از جامعه جهانی خواست کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی تشکیل دهد؛ درخواستی که تاکنون با بی‌توجهی قدرت‌های حامی ریاض، به‌ویژه آمریکا، روبه‌رو شده است.

۴۴۶۰ تجاوز سعودی از آغاز دوباره جنگ

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد عربستان تنها در ۲۴ ساعت ۹۱ حمله موشکی و هوائی به استان‌های صعده، تعز، حجه، الحدیده، الجوف و لحج انجام داده است. این حملات که با هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف و همچنین موشک‌باران از نجران صورت گرفته، شمار کل تجاوزات سعودی به یمن را به ۴۴۶۰ مورد رسانده و بار دیگر وابستگی کامل نظامی ریاض به تسلیحات و پشتیبانی آمریکایی را آشکار کرده است.