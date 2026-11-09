مأموریت ویژه العربیه و الجزیره در عراق برای تضعیف نیروهای مقاومت

سخنگوی یکی از گروه‌های مقاومت عراق از اهداف پشت پرده شبکه‌های عربی العربیه، الجزیره و الحدث علیه شخصیت‌های برجسته این کشور گفت.

به گزارش مهر به نقل از المعلومه، علی الفتلاوی، سخنگوی رسمی جنبش انصارالله الاوفیاء عراق وابسته به گروه‌های مقاومت اسلامی این کشور، تأکید کرد شبکه‌های العربیه، الجزیره و الحدث یک پروژه هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده علیه گروه‌های مقاومت و سلاح آن‌ها را دنبال می‌کنند. وی اضافه کرد: «این شبکه‌های عربی به دنبال خدشه‌دار کردن وجهه رهبران مقاومت و کسانی هستند که با تسلیم شدن در برابر عناصر پشت پرده این شبکه‌ها مخالفت کرده‌اند. خط خبری و سیاسی این شبکه‌ها علیه جریان شیعه و با اهداف طایفه‌ای و هدف قرار دادن ثبات داخلی دنبال می‎شود. چرا این شبکه‌ها فساد بزرگی که در میان برخی شخصیت‌های عراقی است دنبال نمی‌کنند و تنها به دنبال خدشه‌دار کردن وجهه نیروهای مقاومت هستند؟» گفتنی است، شبکه‌های خبری العربیه و الحدث وابسته به رژیم سعودی و شبکه الجزیره متعلق به قطر است.