فرمانده نظامی ارشد و از نزدیکان جولانی در کمین افراد مسلح کشته شد

یک منبع سوری از ترور یکی از چهره‌های نظامی نزدیک به جولانی، در کمین نیروهای مسلح ناشناس، خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از المعلومه، یک منبع سوری اعلام کرد یکی از سرکردگان نظامی برجسته وابسته به رژیم جولانی در جریان حمله به خودرو وی در دیرالزور ترور شد و به هلاکت رسید. وی اضافه کرد: «این عملیات ترور در جریان کمین افراد مسلح در منطقه القوریه واقع در حومه دیرالزور علیه خودروی ابوالبراء الانصاری الموصلی صورت گرفت. الموصلی یکی از سرکردگان نظامی برجسته و نزدیک به جولانی به شمار می‌رفت و این عملیات ترور در سایه تشدید درگیری‌های داخلی و تسویه‌حساب‌ها میان گروهک‌های تروریستی صورت می‌گیرد.» لازم به ذکر است که در سایه حاکمیت رژیم جولانی، با آن تبار تروریستی شناخته‌شده، بر سوریه درگیری‌های داخلی، حملات مسلحانه و ترورها در این کشور تشدید شده و رژیم آپارتاید اسرائیل نیز بخش قابل توجهی از خاک این کشور را به اشغال خود درآورده است.