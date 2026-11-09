کشف اجساد ۱۲ مهاجر در قایقی در سواحل کرت

مقام‌های یونانی از کشف ۱۲ جسد در قایق حامل مهاجران در جنوب جزیره کرت این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری میزان، مقام‌های یونانی اعلام کردند که در ساعات آغازین دوشنبه، جسد ۱۲ نفر را در یک کشتی باری با پرچم مراکش کشف کردند؛ ضمن اینکه ۱۸ نفر دیگر را از همان کشتی که در حال حمل مهاجران بود، نجات دادند.

به گزارش آسوشیتدپرس، اطلاعات بیشتری در مورد هویت ۱۲ مهاجری که جان باختند یا شرایط مرگ آنها اعلام نشد؛ گارد ساحلی یونان اعلام کرد که قایقی که آنها در آن سفر می‌کردند، صبح دوشنبه در حدود ۲۸ کیلومتری جنوب جزیره کرت یونان پیدا شد.

گارد ساحلی یونان در پی اعلام خبر کشف جسد ۱۲ مهاجر در یک قایق حامل مهاجران، اعلام کرد که بیش از ۱۸۰ نفر در سه قایق دیگر که صبح دوشنبه از شمال آفریقا به سمت کرت در دریای مدیترانه در حرکت بودند، پیدا شدند که جدیدترین مورد از جریان مداوم قایق‌ها از لیبی به یونان است؛ این گذرگاه به یکی از مسیر‌های اصلی مهاجران به اروپا تبدیل شده است.

دو قایق دیگر، یکی حامل حدود ۴۷ نفر و دیگری با حدود ۴۰ نفر سرنشین، نیز در جنوب کرت پیدا شدند؛ گارد ساحلی یونان اعلام کرد که قایق اول توسط یک هواپیمای آژانس مرزی اتحادیه اروپا، فرانتکس و قایق دوم توسط یک پهپاد فرانتکس پیدا شد.

گارد ساحلی یونان همچنین اعلام کرد که یک پهپاد فرانتکس قایق سومی را با حدود ۱۰۰ سرنشین که در جنوب کرت در حرکت بود، صبح دوشنبه مشاهده کرد؛ گارد ساحلی افزود که قرار است تمام سرنشینان این سه قایق به کرت منتقل شوند.

یونان یکی از نقاط اصلی ورود به اتحادیه اروپا برای افرادی است که از آفریقا و غرب آسیا به سمت اروپا می‌روند؛ در ماه‌های اخیر، هزاران نفر از شمال آفریقا، معمولاً از لیبی به کرت، از طریق دریا عبور خطرناکی را انجام داده‌اند.