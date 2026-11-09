6 کشته در انفجار مهیب کارخانه آهن و فولاد

وقوع انفجاری مهیب در کارخانه تولید آهن و فولاد در ازمیر واقع در غرب ترکیه به کشته‌شدن دست‌کم ۶ نفر از کارگران و زخمی‌شدن ۱۳ نفر دیگر منجر شد.

به گزارش ایرنا، شبکه ‌تی.‌آر.تی ترکیه گزارش داد در این انفجار مهیب، ۶ نفر کشته شده و ۱۳ نفر زخمی شدند و ۱۰ نفر هم زیر آوار گرفتار و محبوس شدند.

رسانه‌های محلی ترکیه اعلام کردند امروز (دوشنبه) وقوع یک انفجار در کارخانه آهن و فولاد در استان ازمیر واقع در غرب این کشور منجر به آتش‌سوزی شد که به‌دنبال آن، عملیات امدادی گسترده‌ای به جریان افتاد.

به گزارش ایسنا، تصاویر منتشرشده، دود غلیظی را نشان می‌دهد که هم‌زمان با شعله‌ور شدن آتش از این تأسیسات برخاسته است. شمار زیادی از آتش‌نشانان، تیم‌های پزشکی و واحدهای امدادی بلافاصله برای مهار آتش به محل اعزام شدند.

به گزارش شینهوا، ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد انفجار زمانی رخ داد که یک جرثقیل سقفی دچار شکستگی شد و در حین فرآیند ریخته‌گری فولاد مذاب، به درون یک کوره قوس الکتریکی سقوط کرد.

تحقیقات جامعی درباره این حادثه آغاز شده است.