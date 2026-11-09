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کد خبر: ۳۴۱۷۶۳
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۶
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دیوان عدالت اداری:

الزام مشتریان و ضامنان تسهیلات بانکی به سلب حق اعتراض و شکایت باطل شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با رأی اکثریت قاطع اعضا، بخشی از ماده ۱۹ دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی) مصوب بانک مرکزی را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در پی شکایت مطرح‌شده نسبت به بخشی از ماده ۱۹ دستورالعمل مذکور، موضوع در هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی بررسی و سپس در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.
براساس قسمت مورد اعتراض این مصوبه، بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری موظف شده بودند در فرم‌های تسهیلاتی، شرطی را درج کنند که به موجب آن، مشتری یا ضامن با امضای فرم، حق هرگونه اعتراض، شکایت و تظلم‌خواهی نسبت به برداشت از حساب خود را از بین ببرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، الزام مشتریان و ضامنان به اسقاط حق اعتراض و مراجعه به مراجع صالح قضایی و قانونی را مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی، مبنی بر حق دادخواهی افراد، و نیز مغایر رویه و آرای پیشین هیئت عمومی تشخیص داد و حکم به ابطال این قسمت از مصوبه از تاریخ تصویب صادر کرد.
براساس این رأی، امضای فرم‌های تسهیلاتی از سوی مشتریان و ضامنان، به معنای سلب حق دادخواهی آنان نیست و اشخاص همچنان می‌توانند در صورت تضییع حقوق خود در مفاد قرارداد، نحوه انعقاد یا اجرای آن، به مراجع صالح مراجعه و احقاق حق کنند.

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