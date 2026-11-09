مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌‌وپرورش گفت: گرفتن هرگونه وجه از دانش‌آموزان در مدارس دولتی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

رضا روستایی در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر ممنوعیت دریافت وجه اجباری از والدین در مدارس، اظهار داشت: دریافت کمک‌های مالی مردمی در مدارس دولتی باید داوطلبانه باشد و دریافت هرگونه وجه اجباری به‌ویژه در زمان ثبت‌نام، از جمله خطوط قرمز و ممنوعه در وزارت آموزش‌‌وپرورش است.

روستایی با اشاره به گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت وجه از خانواده‌ها در برخی مدارس دولتی، افزود: به مدیران مدارس توصیه و تأکید کرده‌ایم که هنگام ثبت‌نام، حتی برای مواردی مانند برگه امتحانی نیز نباید از دانش‌آموزان وجهی دریافت شود و در صورت مشاهده تخلف، تذکرات لازم داده خواهد شد.

وی درباره گزارش دریافت وجه از برخی دانش‌آموزان در منطقه ۱۴ تهران، بیان داشت: این موضوع در حال پیگیری است و در صورت احراز تخلف، برخورد لازم با مسئولان مربوطه انجام خواهد شد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به فعالیت سامانه ثبت شکایات، گفت: در سامانه شکایات، هرگونه مورد و شکایتی در این سازمانه ثبت شود به فوریت بررسی و پیگیری می‌شود و آموزش‌‌وپرورش موظف است تا تمامی موارد دریافتی را بررسی و تاحصول نتیجه پیگیری کند. در همین رابطه از آغاز فرآند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس (ابتدای تابستان) تاکنون بالغ بر ۸۰ مدیر متخلف مدرسه به‌دلیل گرفتن وجه از والدین برای ثبت‌نام دانش‌آموزان، شناسایی و به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات معرفی شده‌اند.

روستایی خاطرنشان کرد: آمار دقیق این اقدامات در سطح وزارتخانه و استان‌ها موجود است و با هرگونه دریافت اجباری وجه از خانواده‌ها و تخلف در فرآیند ثبت‌نام به‌طور قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.