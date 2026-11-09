وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نتایج نهایی آزمون سراسری تا چند روز آینده اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین سیمایی صراف با اشاره به اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری تا چند روز دیگر، اظهار داشت: براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها درباره شروع کلاس‌ها از ترم بهمن، دانشجویان جدیدالورود بلافاصله پس از اعلام نتایج و از آذرماه در کلاس‌های درس حاضر خواهند شد.

سیمایی صراف افزود: با توجه به آغاز دیرهنگام‌تر ترم جاری، این کلاس‌ها به‌صورت فشرده تا پایان ترم ادامه خواهد یافت.

وی تأکید کرد: برای جبران زمان، کلاس‌های فوق‌العاده در نظر گرفته خواهد شد و دانشجویان عزیز باید از همان ابتدای ورود، با جدیت و پشتکار مضاعف وارد محیط دانشگاه شوند.