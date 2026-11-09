نانوایان متخلف پایتخت ۹۷۰ میلیارد تومان جریمه شدند

رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: از ابتدای امسال ۲۲ هزار و ۳۹۰ پرونده برای تخلفات نانوایان تشکیل شده است.

به گزارش ایرنا، احمد جعفری‌نسب دیروز در نشست خبری، درباره پرونده‌های مربوط به تخلفات نانوایی‌ها اظهار داشت: از ابتدای امسال ۲۲ هزار و ۳۹۰ پرونده برای تخلفات نانوایان تشکیل و تاکنون ۱۸ هزار و ۷۶۹ پرونده رسیدگی و میزان جریمه آنها ۹۷۰ میلیارد تومان است.

جعفری نسب ادامه داد: از ابتدای امسال ۱۱۰ نانوایی پلمب شده است، همچنین نانوایانی که دوبار تخلف داشته باشند، سهمیه آنها قطع خواهد شد و اگر باز هم تخلفات آنها تکرار شود، پروانه کسب آنها ابطال می‌شود.

وی افزود: بیشترین تخلفات نانوایان مربوط به گران‌فروشی و کم‌فروشی است همچنین از ابتدای امسال ۱۴۰ پرونده قاچاق آرد برای نانوایان در تعزیرات تشکیل و به ۱۱۵ پرونده رسیدگی شده است.

اجرای طرح ویژه

نظارت بر بازار روغن موتور

رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران درباره تخلفات مربوط به روغن موتور گفت: در این خصوص بازدیدهایی با حضور دادستان تهران از چند کارخانه روغن موتور و ماشین داشتیم.

جعفری‌نسب اظهار داشت: قیمت تمام‌شده روغن موتور در کارخانه کاملاً مشخص است ولی وقتی در شبکه توزیع یا عرضه در نمایندگی‌ها و تعویض‌روغنی‌ها قرار می‌گیرد با توجه به سودجویی برخی واسطه‌ها با اختلاف قیمت چهار تا پنج برابری روبه‌رو هستیم.

وی از اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار روغن موتور از ابتدای آبان خبر داد و افزود: در این زمینه ورود کردیم و پرونده‌های کلانی در این زمینه تشکیل و برخوردهای قانونی انجام شده است همچنین چند نمایندگی و تعویض روغنی پلمب شدند.

رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: در اجرای طرح نظارتی، ۱۵۰ نقطه، عرضه مستقیم محصولات را با قیمت مصوب و تنها با ۷ درصد سود دارند و این طرح حدود ۷۰ درصد اجرایی شده و امیدواریم با هماهنگی نهادهای نظارتی و کارخانجات تولیدی و نمایندگی‌ها اجرای آن تکمیل شود. اکنون ۱۵ شعبه و ۶۰ بازرس در نقاط ویژه مستقر هستند و هرچند روند اجرای طرح مطلوب ما نیست اما امیدواریم با هماهنگی کارخانجات، رفع آسیب‌ها و مشکلات روند اجرای به خوبی انجام شود.

جعفری نسب یادآور شد: در زمینه لاستیک هم همین طرح را انجام دادیم و رضایتمندی داشتیم و با نصب بنرهایی مردم از توزیع لاستیک با نرخ دولتی در نقاط منتخب مطلع شده‌اند و همکاری خوبی انجام شده است.

برخورد با دستکاری قیمت کالا

در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

وی در پاسخ به سؤالی درباره تغییر قیمت کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عرضه محصولات با قیمت‌های جدید گفت: قیمت تمام‌شده کالا در زمان تولید مشخص می‌شود و تولیدکننده موظف است ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کند. قیمت درج‌شده روی کالا براساس آنالیز قیمت تمام‌شده تعیین می‌شود و در آن هزینه‌های تولید، سود کارخانه، هزینه حمل‌ونقل و سود مصرف‌کننده لحاظ شده است.اگر فروشگاهی یا واحد عرضه‌کننده، قیمت مصرف‌کننده درج‌شده روی کالا را دستکاری کند یا با روش‌هایی مانند مخدوش کردن و تغییر برچسب، قیمت جدیدی روی محصول درج کند، مرتکب تخلف شده است. نگهداری کالا با قیمت درج‌شده قبلی و عرضه آن با قیمت دستکاری‌شده نیز مشمول برخورد قانونی می‌شود.

درخصوص این تخلفات، تذکرات لازم داده شده و پرونده‌هایی نیز تشکیل شده است. تاکنون ۱۷ پرونده در ارتباط با تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل شده است.