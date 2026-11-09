سخنگوی شهرداری تهران از آماده‌باش ۱۰ هزار نیروی خدمات شهری و لایروبی ۵۵۰ کیلومتر از کانال‌های زیرسطحی تهران پیش از بارندگی‌های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی دیروز در نشست خبری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بارندگی‌های اخیر گفت: از مهرماه و براساس پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال بارش‌های شدید در نیمه دوم آبان و ابتدای آذر، شهرداری تهران اقدامات پیشگیرانه خود را آغاز کرد و ۱۰ هزار نیروی خدمات شهری در سه شیفت به حالت آماده‌باش درآمدند.

محمدخانی با اشاره به آماده‌باش مجموعه‌های مختلف شهرداری تهران افزود: بیش از یک ماه و نیم پیش از بارندگی‌ها، اقدامات متعددی در حوزه خدمات شهری انجام شد. در روزهای بارندگی نیز ۱۰ هزار نفر از نیروهای خدمات شهری، شامل کارگران پسماند، فضای سبز و سایر بخش‌ها، در سه شیفت در مناطق مختلف شهر فعالیت داشتند. ۱۳۸ ایستگاه آتش‌نشانی نیز به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار داشتند تا در صورت بروز بحران‌های احتمالی، عملیات امدادرسانی انجام شود.

لایروبی ۵۵۰ کیلومتر

از کانال‌های زیرسطحی تهران

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر ادامه داد: در یک ماه و نیم گذشته، حدود ۵۵۰ کیلومتر از کانال‌های اصلی و دفنی شهر تهران در مناطق ۲۲گانه لایروبی شد. همچنین ۱۶۰ کیلومتر از شبکه روباز جمع‌آوری آب‌های سطحی پاکسازی و لایروبی شد. در برخی نقاط، کانال‌های زیرسطحی تا عمق ۲۵ متری زمین قرار دارند که نیروهای خدمات شهری عملیات پاکسازی و لایروبی آنها را انجام دادند.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به تأثیر زباله‌های حجیم در گرفتگی کانال‌ها اظهار داشت: در جریان این عملیات، اقلامی مانند پتو، تکه‌های مبل و حتی مبل کامل از داخل کانال‌ها خارج شد که یکی از عوامل ایجاد گرفتگی در مسیر انتقال آب‌های سطحی هستند.

رفع ۴۲ نقطه مستعد آب‌گرفتگی

پیش از بارندگی‌ها

محمدخانی با اشاره به شناسایی نقاط پرخطر شهر گفت: پیش از آغاز بارندگی‌ها، ۴۲ نقطه مستعد آب‌گرفتگی شدید شناسایی و بهسازی شد تا در زمان بارش‌ها مشکلی در این نقاط ایجاد نشود.

وی همچنین با اشاره به لایروبی کانال شهید باکری در منطقه ۵، بیان داشت: این کانال به‌دلیل مشکلات فنی و اجرایی حدود ۱۵ سال لایروبی نشده بود و نگرانی‌هایی درباره احتمال بروز سیلاب در شمال‌غرب تهران وجود داشت؛ اما با اقداماتی که طی یک ماه گذشته انجام شد، این نگرانی برطرف شد.

بارندگی 2 روز تهران

معادل نیمی از بارش سال آبی

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به میزان بارندگی‌های اخیر تهران گفت: برآورد کارشناسان هواشناسی نشان می‌دهد بارندگی‌های شدید دو روز گذشته، معادل حدود نیمی از بارندگی یک سال آبی شهر تهران بوده است. به‌طور میانگین، در هر یک از این دو روز حدود یک‌چهارم بارندگی سال آبی در ایستگاه‌های مختلف ثبت شده است.

محمدخانی با قدردانی از تلاش نیروهای خدمات شهری و صبوری شهروندان افزود: در این مدت آب‌گرفتگی‌های مقطعی و موردی در برخی معابر شهر رخ داد که بابت مشکلات ایجادشده از شهروندان عذرخواهی می‌کنیم و از همراهی و شکیبایی آنها سپاسگزاریم.

برخلاف تصاویر ساخت هوش مصنوعی

هیچ‌ ایستگاه مترویی دچار آب‌گرفتگی نشد

وی در واکنش به انتشار برخی تصاویر و فیلم‌ها از آب‌گرفتگی مترو در فضای مجازی گفت: در تمام ۱۶۲ ایستگاه متروی تهران، با اقداماتی که طی یک ماه گذشته انجام شده بود، هیچ مشکلی در زمینه آب‌گرفتگی نداشتیم.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به انتشار برخی تصاویر غیرواقعی در فضای مجازی اظهار داشت: متأسفانه ساخت فیلم‌های هوش مصنوعی ظرفیت‌های عجیبی ایجاد کرده است. البته آب‌گرفتگی‌هایی در سطح شهر وجود داشت، اما نیازی به ساخت تصاویر غیرواقعی از ایستگاه‌های مترو و نمایش شنا کردن مردم در آب نبود.

محمدخانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت روان‌آب‌ها ادامه داد: در روزهای بارندگی اخیر، ۹۴۰ حوضچه زباله‌گیر در شهر پاکسازی شد و بیش از یک میلیون متر طول شبکه نهرهای روبسته تهران نیز در این حوزه وجود دارد. وی با اشاره به موضوع سرکوب آب در تهران و ضرورت مدیریت روان‌آب‌ها اظهار داشت: یکی از راهکارهای کلیدی در این زمینه، بازچرخانی آب است که می‌تواند به استفاده بهینه از منابع آبی، حفظ پوشش سبز شهر و پیشگیری از حوادث ناشی از بارندگی کمک کند. در این زمینه اقداماتی در حوزه جمع‌آوری آب‌های زیرسطحی، بازچرخانی آب، نقشه‌برداری دقیق از کانال‌های زیرسطحی و لایروبی موردی و منظم انجام می‌شود.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در روزهای بارندگی گفت: در همین چند روز، ۹۴۰ حوضچه زباله‌گیر در شهر پاکسازی شد. همچنین شبکه نهرهای روبسته تهران بیش از یک میلیون متر طول دارد که نگهداشت و پاکسازی آن از جمله اقدامات مستمر شهرداری است.

انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از بارندگی

محمدخانی با بیان اینکه مجموعه‌ای از اقدامات در ۴۵ تا ۵۰ روز پیش از بارندگی‌ها انجام شده است، افزود: در دو روز، به اندازه 6 ماه از یک سال آبی در تهران بارندگی داشتیم. همین میزان بارندگی در برخی استان‌های دیگر کشور موجب جاری‌شدن سیل و وقوع حوادثی شد، اما در تهران با تدابیر انجام‌شده شاهد حوادث تلخ مشابه نبودیم، البته در برخی مسیرها و معابر آب‌گرفتگی موقت و ترافیک ایجاد شد که بابت آن از صبر و شکیبایی مردم تشکر می‌کنیم.

هیچ‌یک از ۱۲ قلم کالای طرح تورم صفر

افزایش قیمت نداشته است

سخنگوی شهرداری تهران در بخش دیگری از این نشست، در واکنش به گزارشی درباره افزایش قیمت برخی کالاهای مشمول طرح تورم صفر گفت: یکی از قیمت‌هایی که در گزارش به آن استناد شده، به‌دلیل اشتباه تایپی در یکی از روزنامه‌ها، نادرست منتشر شده بود؛ به‌طوری ‌که رقم ۳۷۵ به اشتباه ۲۷۵ درج شده بود.

وی ادامه داد: قیمت‌های رسمی از ابتدا در کانال‌های اطلاع‌رسانی سازمان، فروشگاه شهروند و شهرداری تهران اعلام شده و هیچ‌یک از ۱۲ قلم کالای مشمول این طرح افزایش قیمت نداشته‌اند.

محمدخانی درباره تفاوت قیمت حبوبات بسته‌بندی و فله نیز توضیح داد: این تفاوت از ابتدای اجرای طرح وجود داشته و مطابق روال بازار است.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: طرح تورم صفر فقط در هشت میدان میوه و تره‌بار منتخب و ۱۸ فروشگاه منتخب شهروند اجرا می‌شود و کالاها در غرفه‌های مشخص‌شده با تابلوی تورم صفر و براساس سهمیه سرانه خانوار عرضه می‌شوند؛ بنابراین این قیمت‌ها شامل همه غرفه‌ها، فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های سطح شهر نیست.