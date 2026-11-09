تنگه هرمز

و شکست ترامپ

اثر جدید کمال شرف، کاریکاتوریست یمنی درباره بسته‌شدن تنگه هرمز که تبدیل به عامل اصلی شکست حزب ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شد.

باران و سکوت یک عده

کاربری نوشت: «وقتی در دوره خشکسالی بودیم، هر روز سه تا پژوهش جدید در مورد سوءمدیریت جمهوری اسلامی در حیطه آب منتشر می‌شد، کاوه مدنی جامه‌ می‌درید، بچه آبخیزدارها روزی نیم‌ساعت آنتن زنده می‌گرفتن، الان چک کنید ببینید یکیشون در مورد بارش‌‌های اخیر چیزی میگه؟ یا در مورد پر شدن دریاچه ارومیه.»

لعنت بر پهلوی وطن‌فروش

مهدی نوشت: «60 نفر از علما و روحانیون بحرین به‌خاطر اعتراض به سیاست‌های حکومت آل‌خلیفه قراره محاکمه بشن. خواستم بگم لعنت بهت پهلوی که اگر بحرین رو شوهر نمی‌دادی شیعیان بحرین مورد ظلم واقع نمیشدن.»

مگه موشک‌ها آبگرمکن نبودند؟

کاربری با انتشار تصویری از یک خبر نوشت: «مگه موشک‌ها آبگرمکن نبودند؟ مگه ۹۰ درصد رهگیریشون نکرده بودین؟ مگه گنبدآهنین و هفت لایه دفاعی نداشتین؟...»

مرز بین شرافت و خباثت

کاربری نوشت: «امروز بزرگ‌ترین تظاهرات برای حمایت از مردم غزه در آمستردام برگزار شد. با توجه به خصوصیات هلندی‌ها واقعاً برام عجیب بود، ۲۰۰ هزار نفر با لباس قرمز. همچنان سطلی‌ها با اختلاف زیاد تنها کسایی هستن که هنوز از قتل‌عام کودکان غزه سیر نشدن.»

ترامپ؛ عقب‌نشینی کن

برت اریکسون، کارشناس آمریکایی در حوزه ژئوپلیتیک: «ایالات‌متحده باید فوراً محاصره دریایی، نیروی ویژه «دروازه آهنین» و عملیات «طرد اقتصادی» را متوقف کند. اکنون کاملاً روشن شده که ایران همچنان ذخایر قابل‌توجهی از مهمات و تسلیحات در اختیار دارد و توانایی کافی برای تشدید تنش فراتر از آنچه آمریکا بتواند در منطقه از آن دفاع کند را در اختیار دارد.‌ اگر محاصره نتواند فشار کافی بر ایران وارد کند، آمریکا شکست می‌خورد و اگر محاصره مؤثر واقع شود و ایران در واکنش، تنش‌ها را تشدید کند، باز هم آمریکا بازنده خواهد بود. در چنین شرایطی، تنها نتیجه‌ای که هر روز به دست می‌آید، نزدیک‌تر شدن ایران به نقطه‌ای‌ است که دیگر چاره‌ای جز واکنش شدیدتر نداشته باشد و ناگزیر شود خسارات اقتصادی بیشتری به جهان وارد کند. ما از دولت ترامپ می‌خواهیم عقب‌نشینی کند، این واقعیت استراتژیک را بپذیرد و تصمیمی بگیرد که هم به نفع مردم آمریکا باشد و هم به نفع تمام جهان. این وضعیت نمی‌تواند بیش از این ادامه پیدا کند.»

مسلمانان برای نفرت از آمریکا حق دارند

سرباز سابق نیروی دریایی ایالات‌متحده: «شاید حرف تندی به نظر برسد، اما در شرایط کنونی، مسلمانان باید مواضع تند و رادیکالی داشته باشند؛ باید از ایالات متحده آمریکا متنفر باشند. کشور ما مدام به کشورهای آنها حمله نظامی می‌کند، میلیون‌ها نفر را به قتل می‌رساند و برای توجیه این تجاوزها، درباره وجود سلاح‌های کشتار جمعی دروغ می‌گوید. نفرت آنها از آمریکا یک موضع افراطی نیست، بلکه واکنشی کاملاً منطقی‌ است.»