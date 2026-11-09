سعید اسماعیلی با کسب مدال طلای رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ قزاقستان، علاوه‌بر دفاع از عنوان قهرمانی خود، چندین رکورد ارزشمند را در تاریخ کشتی ایران به ثبت رساند.

اسماعیلی در مسیر کسب این مدال طلا، با عملکردی کم‌نظیر موفق به کسب ۳۸ امتیاز شد و در مجموع تنها ۳ امتیاز به حریفان خود واگذار کرد. ملی‌پوش وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران با کسب این مدال، سومین طلای متوالی خود در این وزن را به دست آورد؛ افتخاری که شامل یک طلای المپیک و دو طلای رقابت‌های جهانی است. مهم‌ترین رکوردها و افتخارات سعید اسماعیلی در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۱-کسب ۳۸ امتیاز و واگذاری تنها ۳ امتیاز به حریفان در مسیر قهرمانی جهان.

۲- کسب سومین طلای متوالی در وزن ۶۷ کیلوگرم شامل یک طلای المپیک و دو طلای جهان.

۳-قرار گرفتن در جایگاه سوم پرافتخارترین فرنگی‌کاران تاریخ ایران پس از حمید سوریان و محمدهادی ساروی و نهمین کشتی‌گیر پرافتخار تاریخ کشتی ایران.

۴-تبدیل‌شدن به سومین فرنگی‌کار تاریخ ایران پس از حمید سوریان و غلامرضا فرخی که موفق به دفاع از عنوان قهرمانی جهان و کسب دو طلای متوالی شده است.

۵-کسب بیست‌وششمین مدال طلای تاریخ کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان.

همچنین درخشش اسماعیلی در قزاقستان، علاوه‌بر تثبیت جایگاه او در جمع بزرگان کشتی فرنگی ایران، برگ دیگری بر افتخارات کشتی خوزستان افزود.