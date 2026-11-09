ثبت‌نام از داوطلبان ریاست و عضویت در هیئت‌رئیسه فدراسیون وزنه‌برداری از ۲۳ آبان آغاز می‌شود و متقاضیان تا ۴ آذر ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام فرصت دارند.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه‌برداری، فراخوان ثبت‌نام از داوطلبان احراز پست ریاست و عضویت در هیئت‌رئیسه این فدراسیون اعلام شد. بر این اساس، ثبت‌نام متقاضیان از ۲۳ آبان آغاز می‌شود و تا ۴ آذر ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. داوطلبان می‌توانند در روزهای تعیین‌شده از ساعت ۹ تا ۱۵ برای ثبت‌نام اقدام کنند.

متقاضیان باید مطابق شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، مدارک و مستندات موردنیاز از جمله مدارک تحصیلی، سوابق مدیریتی و اجرائی، مدارک هویتی و گواهی‌های قانونی را ارائه دهند. همچنین داوطلبان احراز پست ریاست فدراسیون باید اسامی و موافقت کتبی نامزدهای پیشنهادی خود برای تصدی پست‌های نواب رئیس، خزانه‌دار و کارشناسان خبره را نیز ارائه کنند.