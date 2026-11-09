سه کشتی‌گیر ایرانی در رشته‌های کشتی آزاد و فرنگی برای دومین سال متوالی به مدال طلای مسابقات جهانی رسیدند و اتحادیه جهانی به این موضوع واکنش نشان داد.

با اعلام اتحادیه جهانی کشتی، در رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان، تنها چهار کشتی‌گیر موفق شدند از عنوان قهرمانی سال گذشته خود دفاع کنند که در این میان، سه تن از آنان کشتی‌گیران

ایرانی هستند.

سعید اسماعیلی، امیرحسین زارع و غلامرضا فرخی به همراه کایل اسنایدر آمریکایی، چهار کشتی‌گیری بودند که موفق شدند مدال طلای سال گذشته خود را تکرار کنند.

سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم در کشتی فرنگی موفق به کسب مدال طلا شد.

غلامرضا فرخی هم در وزن ۸۲ کیلوگرم به دومین مدال طلای جهانی خود رسید و امیرحسین زارع هم آزادکار ایران در سنگین وزن برای دومین سال متوالی به مدال خوش‌رنگ مسابقات جهانی رسید.