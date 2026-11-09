تحرکات انتخاباتی برای حفظ صندلی کمیته المپیک

در آستانه انتخابات کمیته المپیک، برخی افراد برای ماندن روی صندلی خود دست به اقدامات خاصی زده‌اند.

انتخابات کمیته ملی المپیک قرار است روز ٧ دی‌ماه برگزار شود، اگرچه ثبت‌نام نامزدها یک ماه قبل از این تاریخ یعنی ٧ آذر آغاز می‌شود، اما تلاش‌ها و رایزنی‌ها در این زمینه از مدت‌ها پیش شروع شده است.

اسامی مختلفی برای پست ریاست به گوش می‌رسد که یکی از آنها شهرام دبیری مدیر برکنارشده دولت فعلی است. دبیری که به‌ عنوان مدیر امور مجلس رئیس‌جمهور فعالیت می‌کرد، سفری به قطب جنوب داشت، انتقادات از این موضوع آن‌قدر بالا گرفت که در نهایت مسعود پزشکیان حکم به برکناری دبیری داد.

این ‌که آیا او وارد انتخابات می‌شود یا خیر و اینکه اصلاً شرأیط حضور در مجمع را دارد یا نه؛ یک موضوع مهم است، اما مهم‌تر از آن، افرادی هستند که هم‌اکنون در بدنه مدیریتی کمیته ملی المپیک فعالیت می‌کنند و با این فرد جلساتی را داشته‌اند.

بر اساس اعلام خبرگزاری تسنیم یکی از این افراد که از هم‌اکنون می‌داند ٧ دی سال جاری آخرین روز حضورش در پستی مهم به‌شمار می‌رود، با دبیری دیدار و رایزنی کرده است تا بلکه در صورت عدم‌حضور محمود خسروی‌وفا، صندلی‌اش را از

دست ندهد.

رایزنی و تلاش برای پیروزی در انتخابات یک امر عادی است، اما این‌ که مدیری که هم‌اکنون زیرمجموعه خسروی‌‌وفا محسوب می‌شود با مدیر اخراجی دولت جلسه بگذارد، قابل تأمل و بررسی است.