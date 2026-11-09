تاج: تغییراتی در کادر فنی تیم ملی خواهیم داشت

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران و نیز تیم امید کشورمان اظهار داشت: بعد از جام جهانی همه تیم‌ها فرصت پیدا می‌کنند تا خودشان را بازسازی کنند و این اتفاق برای تیم ملی ایران در حال رخ دادن است. تیم امید نیز همین شرایط را دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که قلعه‌نویی و گل‌محمدی نگاه مثبتی به جوانگرایی دارند. البته جوانگرایی در کنار تجربه جواب می‌دهد. کار مثبتی انجام و شرایط دعوت بازیکنان اعلام شده است. ممکن است از تعدادی از بازیکنان در این اردو استفاده نشود. وی درباره شرایط حضور امیر قلعه‌نویی در تیم ملی و دستیاران او عنوان کرد: از قلعه‌نویی تا جام ملت‌های آسیا 2027 حمایت می‌شود. تغییراتی ایجاد می‌شود، اما کسی اضافه نخواهد شد! ممکن است تغییراتی به وجود بیاید. رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است دستیار خارجی به مربیان تیم ملی ایران اضافه شود یا خیر، گفت: بله.

احتمال تعویق دیدار خیبر – استقلال

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از روز پنجشنبه 28 آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا روزهای 29 و 30 آبان نیز ادامه خواهد داشت. طبق برنامه قرار است تیم فوتبال استقلال در تاریخ 28 آبان میهمان خیبر خرم‌آباد باشد؛ این در حالی است که تیم ملی ایران 26 آبان ماه در دومین بازی فیفادی آبان‌ماه به مصاف عراق می‌رود و با این شرایط، تنها 48 ساعت بین این مسابقه و آغاز هفته سیزدهم لیگ برتر فاصله وجود دارد. با توجه به دعوت هفت بازیکن استقلال به اردوی تیم ملی و حضور یک بازیکن این تیم در اردوی تیم فوتبال امید، احتمال تعویق دیدار آبی‌پوشان مقابل خیبر وجود دارد. احتمالاً باشگاه استقلال در این زمینه درخواست تعویق بازی را خواهد داد تا سازمان لیگ بر اساس آن تصمیم‌گیری کند. حبیب فرعباسی، حسین گودرزی، سامان فلاح، عارف آقاسی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، صالح حردانی و اسماعیل قلی‌زاده 7 ملی‌پوش استقلال در اردوی تیم ملی هستند و مهدی قائدی حیدری نیز به اردوی تیم امید دعوت شده است.

آغاز نخستین اردوی تیم امید با هدایت گل‌محمدی

بر اساس برنامه تعیین شده از ظهر دیروز اعضای کادرفنی و ملی‌پوشان دعوت‌شده به نخستین اردوی تیم ملی فوتبال امید ایران زیر نظر یحیی گل‌محمدی به محل مرکز ملی فوتبال وارد شدند.

بر این اساس نفرات وارد شده به اردو دیروز را زیرنظر کادرفنی به ریکاوری پرداختند و تمرینات از امروز ۱۹ آبان آغاز خواهد شد. ملی‌پوشان‌ امید تا ۲۶ آبان در اردوی آماده‌سازی حضور ‌خواهند داشت. اسامی بازیکنان دعوت شده به نخستین اردوی تیم امید در زمان سرمربیگری یحیی گل‌محمدی به شرح زیر است: مرتضی فاضلی (تراکتور)، عباس حبیبی، امجد کوچکی و پوریا رفیعی (سپاهان اصفهان)، محمد مرتضوی (ذوب‌آهن اصفهان)، محمد‌حسین صادقی و پوریا شهرآبادی (پرسپولیس)، مهدی قائدی حیدری (استقلال تهران)، محمد گندمی (نیروی زمینی)، یوسف مزرعه و عرشیا باقری (فولاد خوزستان)، مهدی موسوی و ابوالفضل جامعی قمصری (استقلال خوزستان)، ابوالفضل موردی (فجر سپاسی)، محمد‌مهدی منصوری، سینا معظمی‌تبار و امیر‌رضا کرمی (شمس‌آذر قزوین)، محمد‌علی شکیبا (گل‌گهر سیرجان)، ضرغام سعداوی (ملوان بندر‌انزلی)، مسعود محبی (خیبر خرم‌آباد)، علیرضا آراسته و ابوالفضل کوهی (نساجی مازندران)، مهدی مهدوی، بهرام گودرزی، امیرحسین امانی‌پور و امیرمحمد کریمی (آلومینیوم اراک)، مبین دهقان (الوحده امارات)، آرشا شکوری و حمیدرضا فیروزی (لوسیل قطر).

احضار آسانی و خلیل‌زاده به کمیته انضباطی

کمیته انضباطی از یاسر آسانی، بازیکن باشگاه استقلال تهران و شجاع خلیل‌زاده، بازیکن باشگاه تراکتور، به همراه سرپرست و مسئول فرهنگی باشگاه تراکتور دعوت کرد تا روز چهارشنبه در این کمیته حضور یابند. بر این اساس، یاسر آسانی به دلیل اتفاقات دیدار تیم‌های استقلال تهران و استقلال خوزستان و شجاع خلیل‌زاده نیز به دلیل اتفاقات دیدار تیم‌های تراکتور و خیبر خرم‌آباد از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر، روز چهارشنبه در کمیته انضباطی حضور خواهند یافت. همچنین سرپرست و مسئول فرهنگی باشگاه تراکتور نیز در ارتباط با اتفاقات دیدار این تیم مقابل خیبر خرم‌آباد به کمیته انضباطی دعوت شده‌اند.