دعوت از ۲۹ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال کادرفنی تعدادی از بازیکنان باتجربه را کنار گذاشت

سرویس ورزشی-

سرمربی تیم ملی فوتبال 29 بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی و انجام دو مسابقه تدارکاتی در بصره عراق دعوت کرد؛ فهرست جدید تیم ملی شامل ۲۱ بازیکن شاغل در فوتبال ایران و هشت لژیونر است.

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران یکشنبه شب ٢٩ بازیکن را برأی حضور در اردوی تیم ملی در راستای شرکت در مسابقات بین‌المللی فوتبال عراق دعوت کرد. این مسابقات از ٢٢ تا ٢6 آبان در شهر بصره و با حضور تیم‌های ملی ایران، عراق، فلسطین و لبنان برگزار می‌شود و تیم ایران به ترتیب در روزهای ٢٣ و ٢6 آبان به مصاف تیم‌های ملی فلسطین و عراق می‌رود. اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به این شرح است:

سید‌پیام نیازمند، حبیب فرعباسی، محمد خلیفه، ادیب زارعی، علی نعمتی، محمد‌مهدی زارع، عارف آقاسی، محمد قربانی، سامان فلاح، امین حزباوی، ابوالفضل رزاق‌پور، حسین گودرزی، جعفر سلمانی، امیرمحمد رزاقی‌‌نیا، امید نورافکن، جواد حسین‌نژاد، سعید عزت‌اللهی، اسماعیل قلی‌زاده، صالح حردانی، آریا یوسفی، مهدی لیموچی، افشین صادقی، امیرحسین فارسی، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده، محمدمهدی محبی، سردار آزمون، دنیس درگاهی و کسری طاهری.

بر اساس اعلام کادر فنی، علیرضا بیرانوند به دلیل ریسک مصدومیت و تشخیص کادر پزشکی تحت نظر کادر پزشکی خواهد بود. طبق اعلام فدراسیون فوتبال رویکرد کادر فنی تیم ملی در این فیفادی، فراهم کردن فرصت بیشتر برای بازیکنان جوان‌تر و ارزیابی توانایی‌های آنان در مسابقات بین‌المللی عراق است؛ رویکردی که قرار بود از اردوی گذشته آغاز شود، اما با توجه به تعامل کادر فنی تیم ملی بزرگسالان با تیم امید و حضور بازیکنان جوان در بازی‌های آسیایی ناگویا، اجرای آن به اردوی جاری موکول شد. بر همین اساس، کادر فنی تصمیم گرفته است در این اردو تعدادی از بازیکنان باتجربه تیم ملی حضور نداشته باشند تا فرصت بیشتری برای حضور و ارزیابی بازیکنان جوان‌تر فراهم شود. بدیهی است این تصمیم صرفاً در چارچوب برنامه فنی اردوی جاری اتخاذ شده و به معنای تغییر در جایگاه و نقش بازیکنان باتجربه در برنامه‌های آینده تیم ملی نیست.

با توجه به تعامل و هماهنگی میان سرمربیان تیم‌های ملی بزرگسالان و امید، مقرر شد تعدادی از بازیکنان در اردوی تیم ملی بزرگسالان و تعدادی دیگر در اردوی تیم امید حضور داشته باشند. بر همین اساس ابوالفضل کوهی، پوریا شهرآبادی، مبین دهقان، یوسف مزرعه و مسعود محبی در اردوی پیشِ ‌رو در اختیار تیم ملی امید خواهند بود. این بازیکنان همچنان تحت نظارت و ارزیابی کادر فنی تیم ملی بزرگسالان قرار دارند و عملکرد آنان برای حضور در اردوهای آینده تیم ملی بزرگسالان مورد توجه خواهد بود.

تغییرات محسوس نسبت به لیست قبلی

مقایسه با فهرست ۲۶ نفره اردوی قبلی، ۱۴ بازیکن تازه یا بازگشته وارد فهرست شده‌اند و ۱۱ نفر از نفرات قبلی حضور ندارند. علیرضا بیرانوند، سیدحسین حسینی، محمد نادری، احسان حاج‌صفی، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضاییان، عارف حاجی‌عیدی، میلاد سورگی، امیرحسین محمودی، مهدی طارمی و شهاب زاهدی بازیکنانی هستند که نسبت به اردوی گذشته از فهرست خارج شده‌اند.

مهم‌ترین تغییرات خط دفاعی، غیبت احسان حاج‌صفی، شجاع خلیل‌زاده و رامین رضاییان است. حاج‌صفی در حالی دعوت نشده که تا این مقطع از لیگ چهار گل و سه پاس گل برای سپاهان ثبت کرده است. شجاع نیز پس از سال‌ها حضور متوالی در اردوهای ملی، این بار جایی در فهرست قلعه‌نویی ندارد.

بازگشت بازیکنان تیم امید

محمد خلیفه، ادیب زارعی، امین حزباوی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، امیرحسین حسین‌زاده و کسری طاهری هفت بازیکنی هستند که در فهرست تیم امید برای بازی‌های آسیایی ناگویا نیز حضور داشتند و حالا به اردوی تیم ملی بزرگسالان رسیده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد بخشی از مسیر انتقال بازیکنان تیم امید به تیم بزرگسالان آغاز شده است. در خط میانی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی و امید نورافکن نفرات باتجربه‌تر هستند و رزاقی‌نیا و محمدجواد حسین‌نژاد نیز فرصت تازه‌ای به دست آورده‌اند. حسین‌نژاد پس از غیبت در اردوهای اخیر و گلزنی برای دینامو ماخاچ‌قلعه دوباره مورد توجه کادر فنی قرار گرفته است. سامان قدوس و عارف حاجی‌عیدی نیز در این فهرست حضور ندارند.

غیبت طارمی پس از 1690 روز

مهم‌ترین غایب خط حمله مهدی طارمی است. مهاجم تیم فوتبال الوصل که آخرین بار در زمان مربیگری اسکوچیچ به اردو دعوت نشده، حالا پس از چهار سال و هفت ماه و پانزده روز بار دیگر در فهرست تیم ملی جایی ندارد. قلعه‌نویی برای این اردو سردار آزمون، دنیس درگاهی و کسری طاهری را به عنوان سه مهاجم انتخاب کرده است. علی علیپور نیز با وجود ثبت چهار گل و سه پاس گل در لیگ دعوت نشده و شهاب زاهدی که در اردوی قبلی پس از مدت‌ها به تیم ملی بازگشته بود، دوباره از فهرست خارج شده است. در مقابل، دنیس درگاهی با آمار چهار گل و یک پاس گل در هشت مسابقه استاندارد لیژ جایگاهش را حفظ کرده و طاهری ۲۰ ساله نیز با شش گلِ زده پاداش شروع درخشان خود در سپاهان را گرفته است.