با من مثل شهید گمنام رفتار کنید! (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم سید اسماعیل سیرت‌نیا‌، متولد بیست‌وسوم تیر‌ماه سال ۱۳۵۷ اصالتاً اهل شهر رشت و ساکن تهران بود. وی از دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بود که در مقطع کارشناسی پیوسته مشغول به تحصیل بود. او از نیروهای سپاه حضرت محمد رسول‌الله‌(ص) تهران بزرگ محسوب می‌شد که در عملیات مستشاری در سوریه در جریان عملیات محرم هفدهم آبان سال ۱۳۹۴ و در نزدیکی حلب به وسیله اصابت ترکش خمپاره به ناحیه پهلو و پشت سرش همچون مادرش حضرت زهرا(س) در سن ۳۷ سالگی به شهادت رسید. پیکر این عزیز در زادگاهش شهر رشت تشییع و تدفین شد. مادر شهید سیرت‌نیا در مصاحبه‌ای گفته است: «اسماعیل می‌گفت اگر شهید شدم با من مثل یک شهید گمنام رفتار کنید. او مجرد بود که از طرف سپاه مرا به مشهد برد، بعد مرا در جایی نشاند و گفت: مادر جان این جا بنشین و ‌گریه کن، گفتم: پسر، مگر آدم بیخودی هم‌گریه می‌کند؟ گفت: بنشین تا بگویم، آنجا مقدار زیادی علف بود، وقتی کندم، گفت: این‌ جا مزار شهید گمنام است، من خیلی ناراحت شدم و همه علف‌ها را کندم. بعد گفت: اگر شهید شدم زیاد سر خاک من نیا، مثل شهدای گمنام...» در وصیت‌نامه شهید سیرت‌نیا آمده است: «در پوست خود نمی‌گنجم که ملقب به اسم زیبای مدافع حرم اهل بیت(ع) و حرم عمه سادات حضرت زینب کبری(س) شده‌‌ام، لقبی که ابتداء فقط زیبنده جناب حضرت عباس ابن‌ علی و پسر رشید حضرت فاطمه(س) ام‌البنین است.»