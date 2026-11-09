پایگاه خبری الجزیره در گزارشی نوشت: با تصویب توافق‌نامه احداث خط راه‌آهن رشت–آستارا، شاهراه ترانزیت منطقه وارد مرحله اجرائی تازه‌ای شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛‌ پایگاه خبری الجزیره در گزارشی با عنوان «ایران با همکاری روسیه با ساخت خط آهن ۱۶۲ کیلومتری موافقت کرد»، به پیشرفت تازه در همکاری‌های زیرساختی و حمل‌ونقلی تهران و مسکو پرداخت و نوشت که با تصویب توافق‌نامه احداث خط راه‌آهن رشت–آستارا، یکی از پروژه‌های کلیدی کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب و شاهراه ترانزیت منطقه وارد مرحله اجرائی تازه‌ای شده است.

به گزارش این رسانه قطری، شورای عالی امنیت ملی ایران در هفته گذشته توافق‌نامه احداث خط ریلی رشت–آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر را تصویب کرده است. الجزیره به نقل از هوشنگ بازوند؛ معاون وزیر راه و شهرسازی ایران و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، اعلام کرد که بخش باقی‌مانده اراضی مسیر به طول ۳۷ کیلومتر نیز روز چهارشنبه گذشته به طرف روسی تحویل داده شده است.

این رسانه تأکید کرد که با تحویل اراضی باقی‌مانده، دسترسی به کل مسیر ۱۶۲ کیلومتری پروژه فراهم شده و امکان تسریع در انجام مطالعات مهندسی و عملیات میدانی فراهم آمده است. همچنین به گفته بازوند، مهندسان ایرانی نیز در کنار شرکت روسی در فرآیند مطالعات و بررسی‌های فنی مشارکت خواهند داشت.

الجزیره در ادامه گزارش خود به توافق تکمیلی میان دو کشور اشاره کرد و نوشت که «آندری نیکیتین»؛ معاون نخست‌وزیر روسیه، پنجم نوامبر از امضای پروتکلی میان شرکت روسی «کاسپیان سرویسز» (Caspian Services) و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل ایران خبر داده بود.

بر اساس این پروتکل، طرف روسی امکان دسترسی به قطعات زمین واقع در امتداد مسیر راه‌آهن را برای انجام مطالعات مهندسی اولیه به دست آورده و توافق تکمیلی قرارداد موجود میان دو طرف نیز به امضا رسیده است.

این رسانه قطری در تشریح اهمیت اقتصادی پروژه رشت–آستارا، آن را یکی از اجزای اصلی کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب معرفی کرد؛ مسیری که با هدف اتصال شبکه حمل‌ونقل روسیه به ایران و فراهم کردن دسترسی به منطقه خلیج‌فارس و جنوب آسیا طراحی شده است.

الجزیره با اشاره به نقش این خط ریلی در اتصال شبکه‌های راه‌آهن ایران و روسیه، تأکید کرد که تکمیل پروژه می‌تواند زمینه حرکت روان‌تر کالا در طول این کریدور بین‌المللی را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، راه‌اندازی خط رشت–آستارا امکان ایجاد ارتباط ریلی پیوسته میان شبکه‌های حمل‌ونقلی دو کشور را تقویت می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند ظرفیت ترانزیتی ایران را افزایش داده و مسیرهای تجاری میان روسیه و بازارهای جنوبی ایران را توسعه دهد.