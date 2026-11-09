نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توقف فروش توکن سهام شرکت‌های آمریکایی در پلتفرم‌های صرافی رمزارز با ورود نهادهای نظارتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ «میثم ظهوریان» نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود از توقف عرضه و فروش توکن سهام شرکت‌های آمریکایی در پلتفرم‌های صرافی رمزارز پس از ورود نهادهای نظارتی خبر داد.

ظهوریان در این‌باره نوشت: با ورود نهادهای نظارتی، فروش توکن سهام شرکت‌های آمریکایی در پلتفرم‌های صرافی متوقف شده است اما متأسفانه این مجموعه‌ها آپشن‌های جدیدی را در معاملات ایجاد کرده‌اند که صریحاً خلاف قانون است.

موضوع فعالیت صرافی‌های رمزارز در زمینه عرضه ابزارهای معاملاتی مرتبط با سهام شرکت‌های آمریکایی پیش‌تر نیز مورد انتقاد این نماینده مجلس قرار گرفته بود.

ظهوریان در مردادماه امسال با طرح سؤال از وزرای اقتصاد و ارتباطات، خواستار توضیح درباره مجوز فعالیت برخی صرافی‌های رمزارز در زمینه تسهیل خرید سهام شرکت‌های آمریکایی شده بود.

وی همچنین نسبت به احتمال خروج سرمایه از کشور، خطر توقیف دارایی کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌های آمریکا و نبود تضمین مشخص برای جبران خسارت سرمایه‌گذاران هشدار داده بود.

اظهارات تازه این نماینده مجلس نشان می‌دهد با وجود توقف فروش توکن سهام شرکت‌های آمریکایی، موضوع نظارت بر ابزارهای معاملاتی جدید صرافی‌های رمزارز همچنان مطرح است.