خودکفایی ۹۵ درصدی در تولید تجهیزات برق

به گفته رئیس فدراسیون صادرات انرژی ایران در حال حاضر ۹۵ درصد تجهیزات برق کشور در داخل تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، «حمیدرضا صالحی» رئیس فدراسیون صادرات انرژی ایران دیروز در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران در نشست خبری گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد از تجهیزات برق در کشور تولید می‌شود و فقط بخش جزئی از تجهیزات وارد می‌شود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای دستیابی به درآمد ۱۶۰ میلیارد دلاری و سهم

۴۷ میلیارد دلاری درآمد‌های غیرنفتی افزود: باید بررسی کنیم با اصلاح سیاست‌های حاکم بر حوزه انرژی، چگونه می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش درآمدزایی کشور استفاده کرد.

صالحی با بیان اینکه فدراسیون صادرات انرژی با عضویت ۲۵ تشکل ملی از جمله تشکل‌های صنعت برق، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کند، گفت: هدف ما ایجاد ارتباط مؤثر با دولت، ارائه راهکار و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در تجارت و صادرات انرژی است.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی با انتقاد از سیاست‌های حاکم بر بازار برق اظهار کرد: سیاست‌های فعلی دولت در بازار برق و تضعیف تابلو سبز، انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش داده است؛ در حالی که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید ظرفیت تولید را از حدود شش هزار مگاوات به

۲۰ هزار مگاوات برسانیم.

وی ادامه داد: دولت باید از تصدی‌گری و تجارت مستقیم خارج شود و به جایگاه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازگردد تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بتوانند در این حوزه فعالیت کنند.

صالحی با ذکر مثالی از موفقیت واگذاری امور به بخش خصوصی در حوزه مخابرات و سیم‌کارت خاطرنشان کرد: روزگاری برای گرفتن سیم‌کارت صف بسته می‌شد اما با ورود بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی‌گری امروز این مشکل کاملاً حل شده است. اگر دولت در حوزه‌های بنزین، انرژی و سایر بخش‌ها نیز به جای تصدی‌گری به تنظیم‌گری روی می‌آورد، شاهد چالش‌های امروزی نبودیم.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی بیان کرد: امروز قدرت اقتصادی در اختیار دولت تنظیم‌گر است و با فراهم شدن فضای سرمایه‌گذاری، امکان رونق کسب‌وکار‌ها و جلوگیری از مهاجرت سرمایه‌ها فراهم می‌شود.

صالحی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار معاملات برق گفت: صنایع کشور سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کنند؛ این صنایع باید بتوانند به‌طور مستقیم با نیروگاه‌ها قرارداد ببندند و برق مورد نیاز خود را با قیمت توافقی خریداری کنند، نه اینکه همه معاملات از مسیر دولت و با نرخ‌های دستوری انجام شود.

وی تصریح کرد: دولت می‌تواند تأمین برق بخش خانگی را برعهده داشته باشد، اما باید اجازه دهد صنایع نیز برق مورد نیاز خود را مستقیماً از نیروگاه‌ها و با سازوکار بازار تأمین کنند.