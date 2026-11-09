سقف انتقال پول در پایا و پل افزایش یافت

سقف انتقال وجه بین‌بانکی با سامانه‌های پل، ساتنا و پایا افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، این نهاد در راستای اجرای مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک، تغییرات حدود مبالغ دستور پرداخت‌های انتقال وجه بین‌بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این راستا شبکه بانکی بایستی اقدامات فنی لازم را در سامانه‌های متمرکز خود انجام داده و با توجه به بازنگری صورت گرفته درخصوص حدود مبالغ دستور پرداخت‌های انتقال وجه بین‌بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت، حدود مصوب شده جدید به شرح زیر را اعمال کنند:

افزایش کف مبلغ دستور پرداخت‌های بین‌مشتری سامانه «ساتنا» اعم از حضوری و غیرحضوری از 100 میلیون تومان به 200 میلیون تومان.

افزایش سقف مبلغ هر دستور پرداخت غیرحضوری سامانه «پایا» از 200 میلیون تومان به 300 میلیون تومان و افزایش سقف مبلغ هر دستور پرداخت‌ حضوری سامانه «پایا» از 200 میلیون تومان به 500 میلیون تومان.

افزایش سقف روزانه دستور پرداخت‌های غیرحضوری سامانه «پل» از 100 میلیون تومان به 200 میلیون تومان و افزایش سقف دستور پرداخت‌های حضوری سامانه «پل» از 100 میلیون تومان به 300 میلیون تومان.

همچنین حداکثر تعداد دستور پرداخت‌های ورودی قابل دریافت توسط هر شخص ذی‌نفع در سامانه «پل» (به‌ازای هر حساب)، روزانه پنج فقره دستور پرداخت تعیین شده است.

شایان ذکر است ارائه خدمت در حدود مبالغ تعیین‌شده، منوط به رعایت دقیق آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» و سایر مقررات و ضوابط حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود.