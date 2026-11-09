بازگشت 80 درصد تولید گاز از دست رفته در جنگ تا اوایل آذرماه

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: از مجموع 230 میلیون مترمکعب گاز طبیعی که از دست رفته در جنگ، 180 میلیون متر مکعب [80 درصد] تا اوایل آذرماه به مدار باز می‌گردد.

رمضان‌علی سنگدوینی که رئیس ستاد رفع ناترازی انرژی مجلس است در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین جلسه این ستاد اظهار کرد: در آخرین جلسه ستاد رفع ناترازی انرژی که با حضور معاونین وزرای نفت و نیرو برگزار شد (پنجمین نشست هماهنگی)، گزارشی جامع از اقدامات صورت‌گرفته در راستای تأمین سوخت و ایجاد ذخایر استراتژیک ارائه شد. بر اساس این گزارش، تا دیروز [دوشنبه] حدود سه میلیارد لیتر نفت و گاز به‌عنوان ذخیره استراتژیک تأمین شده و پیش‌بینی می‌شود این میزان به‌زودی به سه میلیارد و 500 میلیون لیتر افزایش یابد.

وی افزود: در بررسی‌های به‌عمل‌آمده در این جلسه، اعلام شد که در بخش تولید گازوئیل، وضعیت تولید در محدوده 115 تا 120 میلیون لیتر قرار دارد. همچنین گزارش شد که عملیات اصلاح و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده در منطقه ساری به اتمام رسیده است و در زمان حاضر روزانه هشت تا 9 میلیون لیتر از فرآورده‌ها به شمال کشور منتقل می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: درخصوص ذخایر نفت سفید و ال‌پی‌جی (LPG) جهت پیشگیری از بروز بحران احتمالی در فصل زمستان، ذخایر موجود در سطح مطلوب ارزیابی شده است.

بازگشت تولید گاز

سنگدوینی اضافه کرد: در حوزه سوخت‌های جایگزین، گزارش‌ها حاکی از آن است که میزان تأمین گاز طبیعی برای بخش حمل‌ونقل کشور به حدود

17 میلیون مترمکعب در روز رسیده است که نسبت به دوره گذشته، افزایشی دو میلیون مترمکعبی را نشان می‌دهد، علاوه‌بر این، برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی 20 جایگاه جدید ال‌پی‌جی (LPG) به‌ویژه در مناطق شمالی کشور در دست اجراست. هدف از این اقدامات، افزایش تنوع سوخت و کاهش وابستگی به بنزین است.

وی ادامه داد: در این جلسه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گزارشی امیدوارکننده، به خسارات وارده به فازهای پالایشگاه پارس جنوبی در جریان درگیری‌های اخیر (جنگ رمضان) اشاره کرد. بر اساس این گزارش، از مجموع 230 میلیون مترمکعب گاز طبیعی که از دست رفته بود؛ حدود 100 میلیون مترمکعب در دو هفته نخست بازگشت. در زمان حاضر پیش‌بینی می‌شود 85 میلیون مترمکعب دیگر (شامل 60 میلیون در دریا و 25 میلیون در خشکی) تا اوایل آذر به مدار بازگردد. با احتساب درصد پرت گاز خام، انتظار می‌رود حدود 80 میلیون مترمکعب گاز به شبکه اضافه شود که در مجموع، حدود 180 میلیون مترمکعب از ظرفیت از دست‌رفته [80 درصد] بازیافت خواهد شد؛ موضوعی که تأثیر بسزایی در پایداری شبکه گاز در زمستان دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حوزه برق، رشد قابل‌توجهی در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مشاهده می‌شود؛ به‌طوری که ظرفیت پنل‌های خورشیدی در زمان حاضر به 6300 مگاوات رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده، این رقم به 12 هزار مگاوات افزایش یابد، همچنین با توجه به وضعیت مطلوب سدهای برق‌آبی در سال جاری، امکان بهره‌برداری بهینه از این منابع در زمستان برای جلوگیری از خاموشی‌ها فراهم است.