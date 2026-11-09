معاون بین‌الملل سابق بانک مرکزی با اشاره به درگیر شدن منافع چین در ایران پس از جنگ تاکید کرد: فرصت مناسبی برای توافق بانکی با پکن و اتصال به شبکه پرداخت یوانی فراهم شده است.

محسن کریمی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکارهای رسمی بانکی برای مقابله با تحریم‌ها گفت: ما باید در چند سال گذشته، سازوکارهای بانکی رسمی و تحریم‌ناپذیر را برقرار می‌کردیم. حتی همین الان هم در شرایط پساجنگ، فرصت بسیار خوبی داریم تا این مسائل را با چین حل‌وفصل کنیم؛ به این دلیل که منافع چین نیز اکنون در این‌جا درگیر و بلاتکلیف است و اساساً پرونده تراستی‌ها می‌تواند به‌طور کامل بسته شود.

وی افزود: برای مثال اتصال هر یک از نهادهای مالی ایرانی یا مرتبط با ایران به CIPS را در نظر بگیرید. اتصال به CIPS به معنای آن است که ما به درگاه پرداخت یوآنی متصل می‌شویم. وقتی شما به درگاه پرداخت یوآنی متصل باشید، دیگر نیازی ندارید منابع خود را در حساب اشخاصی قرار دهید که باید به آنها اعتماد و اتکا کنید.

معاون بین‌الملل سابق بانک مرکزی ادامه داد: حتی اگر قرار باشد این اتفاق هم بیفتد؛ باز هم شما می‌توانید موجودی حساب‌های آنها را ببینید؛ نه مانند شرایط فعلی که اصلاً نمی‌دانیم این پول وصول شده است یا نه، موجودی حساب چقدر است، چرا در اجرای دستور پرداخت‌های من تأخیر می‌کنند و با چه مسائلی مواجه هستیم.

مشکل اصلی در داخل است

کریمی تصریح کرد: مثال‌هایی مطرح می‌شود مانند پیمان پولی، اتصال به CIPS، اتصال شبکه‌های پیام‌رسان بانکی ما مثل سپام، اتصال شبکه‌های پرداخت کارتی و موارد دیگر، همگی از جمله اقداماتی هستند که در نقشه راه روسیه وجود داشتند و قرار بود در نقشه راه همکاری با چین هم قرار بگیرند اما عمر دولت سیزدهم کفاف نداد تا این اقدامات به سرانجام برسد.

وی افزود: اگر همه این سازوکارها برقرار و فراهم شود؛ خودبه‌خود بساط تراستی‌ها جمع می‌شود. برداشت قریب به یقین من این است که افرادی که از این وضعیت منافع هنگفتی به دست می‌آورند، اساساً فراتر از آن هستند که بخواهیم آنها را به یک جریان سیاسی خاص مرتبط بدانیم. این افراد اجازه نمی‌دهند چنین اتفاقی بیفتد.

معاون بین‌الملل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: باور کنید مشکل اصلی ما در داخل کشور است. کارها آن‌قدر سخت و کند پیش می‌رود که حتی نمی‌توانیم این طرح‌ها را آماده کنیم و روی میز طرف چینی قرار دهیم.