«تولد یک نجیب زاده»؛ روایت شهدای ناو دنا

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» گفت: این اثر سینمایی که به همراه یک مینی سریال خواهد بود برای پخش در جشنواره فیلم فجر امسال و مینی سریال آن نیز برای سالروز شهدای ناو دنا در ۱۳ اسفند ماه سال جاری در نظر گرفته شده است.

سعید سعدی‌، تهیه‌کننده پروژه سینمایی- سریالی «تولد یک نجیب زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان با بیان این مطلب که تولید این اثر به کارگردانی خانم لیلی عاج با محوریت شهدای ناو دنا در دستور کار مرکز سیمافیلم صداوسيما قرار دارد گفت: محوریت این پروژه خانواده شهدای دنا و مسائل مربوط بین آنها از لحاظ قبل عملیات و بعد از عملیات است و نيز فلاش‌بک‌هایی به گذشته صورت می‌گیرد، با این حال، پرداخت به عملیات ناو دنا از سوی گروه دیگری از سازندگان در دستور کار قرار گرفته است.

سعدی در بخش دیگری از این گفت وگو افزود: صحنه‌های مربوط به انفجار ناو دنا احتمالا از طریق ویژوال بازسازی خواهد شد، با این حال باید دید که از لحاظ اجرائی به چه جمع‌بندی می‌رسیم تا بعد اعلام کنیم.

تهیه‌کننده این پروژه همچنین در رابطه با نقش و مسئولیت سایر کشورهای مرتبط با این حادثه گفت: ان‌شاءالله در این مورد هم لازم است که توضیحاتی را هم ارائه کنم که پس از پیشرفت کار پروژه، در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهم کرد.