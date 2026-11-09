وزارت ارشاد به کارگردان هتاک مجوز داد!

صدور پروانه نمایش برای فیلم «جادوی عروسک‌ها» در حالی انجام شد که کارگردان این اثر پیش‌تر در جریان جنگ اظهاراتی توهین‌آمیز علیه کشور داشته است.

به گزارش مهر، بنابر اعلام سازمان سینمایی، فیلم سینمایی «جادوی عروسک‌ها» به کارگردانی سعید عباسی پروانه نمایش دریافت کرده و قرار است به‌زودی در سینماهای کشور اکران شود. این اتفاق درحالی است که کارگردان این فیلم در جریان جنگ رمضان، اظهاراتی توهین‌آمیز علیه نظام جمهوری اسلامی ایران داشته و به تجمعات شبانه و حاضران در میدان بی‌احترامی کرده است.

مسئله اینجاست که اکران یک فیلم در سینما صرفا یک امکان شخصی برای کارگردان یا تهیه‌کننده آن نیست. این اتفاق به معنای ورود اثر به چرخه رسمی نمایش، استفاده از زیرساخت‌های سینمایی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های تبلیغاتی و اقتصادی سینمای ایران و در نهایت دسترسی به مخاطبانی است که بلیت این فیلم را از طریق شبکه رسمی اکران تهیه می‌کنند. از همین رو، نمی‌توان نسبت به مواضع علنی و رفتار اجتماعی عوامل اصلی یک اثر بی‌تفاوت بود. در چنین شرایطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی باید پرسید که بر اساس چه ملاحظاتی برای فیلم «جادوی عروسک‌ها» پروانه نمایش صادر شده است؟ آیا مواضع علنی عوامل اصلی آثار سینمایی هیچ جایگاهی در سیاست‌گذاری فرهنگی این وزارتخانه ندارد؟

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌تواند در برابر توهین به مردم سکوت کند و همزمان با صدور مجوز اکران، مسیر بهره‌مندی از امکانات رسمی سینما را برای چنین افرادی هموار سازد. پاسخگویی در این زمینه به شفافیت عملکرد نهادهای فرهنگی نیز کمک می‌کند.

سینمای ایران نمی‌تواند نسبت به توهین به مردم بی‌تفاوت باشد و همزمان با اعطای مجوز اکران، امکانات و ظرفیت‌های رسمی خود را در اختیار افرادی قرار دهد که چنین رویکردی داشته‌اند. صدور پروانه نمایش برای «جادوی عروسک‌ها»، با توجه به شرایط مطرح‌شده، دست‌کم نیازمند بازنگری و پاسخگویی شفاف سازمان سینمایی است. انتظار می‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای عبور ساده از کنار این مسئله، درباره چرایی صدور مجوز توضیح دهد و روشن کند که چه سازوکاری برای صیانت از شأن و احترام مردم در سیاستگذاری فرهنگی خود در نظر گرفته است.

بی‌تردید، بی‌تفاوتی در برابر چنین رفتارهایی می‌تواند این پیام را منتقل کند که توهین به مردم هیچ پیامد و مسئولیتی برای صاحبان تریبون و چهره‌های شناخته‌شده ندارد.