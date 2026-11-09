کارگردان هندی: رهبر شهید ایران نماد مقاومت و حفظ حاکمیت ملی است

کارگردان سرشناس هندی در یادداشتی، از رهبر شهید انقلاب نوشت و بر میراث مقاومت و عدالت تأکید کرد.

«اکبرخان» کارگردان، بازیگر و فیلم‌نامه‌نویس معروف سینمای هند است که در ایران نیز با سریال معروف «شمشیر تیپو سلطان» شناخته شده است. مهم‌ترین اثر سینمایی اکبرخان، فیلم «تاج‌محل؛ داستان عشقی جاودانه» از پروژه‌های پرهزینه سینمای هند در زمان خود به شمار می‌رفت که موضوعی مرتبط با تاریخ مشترک ایران و هند و بازنمایی فرهنگ و معماری دوره گورکانی بود.

اکبرخان یادداشتی با عنوان «ادای احترام به یک رهبر شهید؛ تأملی در باب تمدن، وجدان، ایثار و مبارزه ابدی علیه ظلم» نوشته و در بخشی از این یادداشت که توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده آمده است: «هنگامی که درباره زندگی آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران تأمل می‌کنیم، ناگزیر هستیم که زندگی او را در یک بافت تمدنی بزرگ‌تر بررسی کنیم. او یک عالم دینی، یک رهبر سیاسی و شخصیتی محوری در تاریخ معاصر ایران بود. زندگی و رهبری او عمیقاً با سنت‌های دینی، فکری و سیاسی کشورش پیوند خورده بود. او برای پیروانش نماد مقاومت، حاکمیت و وفاداری به اصول انقلاب اسلامی بود.»

او در بخش دیگری از یادداشتش می‌افزاید: «چشم‌انداز سیاسی آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای ریشه در این باور داشت که ایران باید حاکمیت خود را حفظ کند، در برابر سلطه قدرت‌های خارجی مقاومت کند و مسیر مستقل خود را در امور بین‌المللی حفظ کند. حامیان او این تعهد را دفاع از عزت ملی و نفی سلطه‌گری می‌دانستند.»