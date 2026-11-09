«کوروش زارعی» در جوار حضرت معصومه(س) به خاک سپرده خواهد شد

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد زارعی روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه در شهر قم برگزار خواهد شد.

روابط عمومی حوزه هنری با اعلام برنامه مراسم وداع با پیکر زنده‌یاد کوروش زارعی اظهار کرد: مراسم بدرقه پیکر این هنرمند فقید، روز سه‌شنبه (۱۹ آبان ماه) ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور هنرمندان، دوستان، همکاران و خانواده او در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد زارعی روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه در شهر قم برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم یادبود این هنرمند فقید، روز یکشنبه (۲۴ آبان ماه) از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد شهید آیت‌الله خامنه‌ای حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات مراسم تشییع، خاکسپاری و یادبود متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. کوروش زارعی کارگردان، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون متولد سال ۱۳۵۱ در میناب استان هرمزگان بود و یکشنبه ۱۷ آبان ماه پس از دوره‌ای بیماری درگذشت.