ویدئویی از آوازخوانی یک پدر و دختر آلمانی در خیابان‌های برلین در یادبود رهبر شهید ایران در فضای مجازی بازتاب گسترده داشته است؛ اجرائی خیابانی که با همراهی گیتار و در حضور پرچم‌های ایران، فلسطین و تصویر رهبران انقلاب اسلامی انجام می‌شود تا با این اجرای موسیقی خیابانی، یاد رهبر شهید ایران را گرامی دارند.

در تصاویر منتشرشده، علاوه‌بر پرچم‌ها و تصویر امام شهید، پلاکاردهایی با مضمون توقف صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی نیز دیده می‌شود.