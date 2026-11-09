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کد خبر: ۳۴۱۷۳۸
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۶
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آوازخوانی پدر و دختر آلمانی در خیابان‌های برلین برای رهبر شهید ایران

ویدئویی از آوازخوانی یک پدر و دختر آلمانی در خیابان‌های برلین در یادبود رهبر شهید ایران در فضای مجازی بازتاب گسترده داشته است؛ اجرائی خیابانی که با همراهی گیتار و در حضور پرچم‌های ایران، فلسطین و تصویر رهبران انقلاب اسلامی انجام می‌شود تا با این اجرای موسیقی خیابانی، یاد رهبر شهید ایران را گرامی دارند.
در تصاویر منتشرشده، علاوه‌بر پرچم‌ها و تصویر امام شهید، پلاکاردهایی با مضمون توقف صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی نیز دیده می‌شود.

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