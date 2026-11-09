تشییع پیکر مطهر 110 شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در تهران

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ گفت: مراسم تشییع 110 شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(ع) از ساعت 8 صبح روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران آغاز خواهد شد. کاروان شهدای گمنام با همراهی مردم عزیز تا معراج شهدا در خیابان بهشت بدرقه خواهد شد. تلاش داریم امسال در نماز جمعه نیز شرکت داشته باشیم و مراسم حداکثر تا ساعت 12 به پایان برسد.

نشست خبری مراسم وداع و تشییع پیکر‌های مطهر 350 شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، با حضور سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

سردار حسن‌زاده در ابتدای این نشست اظهار داشت: همه‌ساله در ایام شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها شاهد استقبال گرم و کم‌نظیر ملت ایران از شهدای گمنام هستیم. سالروز شهادت بی‌بی دو عالم چند سالی است که به نام روز شهید گمنام نام‌گذاری شده است و امسال نیز همچون سال‌های گذشته به استقبال لاله‌های سرخ می‌رویم. امسال در حالی به استقبال این رویداد می‌رویم که ملت ایران دو جنگ را پشت‌سر گذاشته است و بزرگ‌ترین پیروزی‌ها رقم خورده است و در حالی به استقبال شهدای گمنام می‌رویم که مردم ما ایستادگی خود را مقابل جبهه استکبار نشان داده‌اند و با الهام از فرهنگ دفاع مقدس در برابر دشمن ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه تنها راه ایستادگی مقابل دشمن، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، افزود: حضور پرشور و باشکوه ملت در مراسم تشییع شهدا، در حقیقت تأکیدی بر ادامه راه شهدای ایران و پیروی از مکتبی است که به ما می‌آموزد چگونه در برابر دشمنان و مستکبران بایستیم و ثابت‌قدم باشیم.

به گزارش تسنیم، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ ادامه داد: امسال نیز به‌عنوان خادمان و زائران شهدا توفیق خدمت داریم و خوشحالیم که به‌فضل الهی 350 پیکر شهید گمنام را تشییع و تدفین خواهیم کرد، از این تعداد، 240 شهید مربوط به سایر استان‌ها هستند و از دوازدهم آبان‌ماه به‌تدریج پیکرها در حال انتقال به استان‌ها هستند، در همین ایام نیز شاهد برگزاری برنامه‌هایی در بزرگداشت این شهدا خواهیم بود.

وی افزود: 110 شهید مربوط به تهران هستند که تشییع آنان در پایتخت برگزار می‌شود. پیش از این، مراسم وداع با شهدا در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شد، اما امسال در شب شهادت حضرت زهرا(س)، این مراسم در 110 نقطه از میادین و اجتماعات مردمی برگزار خواهد شد.

سردار حسن‌زاده خاطرنشان کرد: همزمان با برگزاری 256 شب اجتماع مردمی، شاهد وداع با شهدا در میادین استان‌های مختلف کشور خواهیم بود. مراسم تشییع 110 شهید گمنام همزمان با روز شهادت حضرت زهرا(ع) از ساعت 8 صبح روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران آغاز خواهد شد. کاروان شهدای گمنام با همراهی مردم عزیز تا معراج شهدا در خیابان بهشت بدرقه خواهد شد. تلاش داریم امسال در نماز جمعه نیز شرکت داشته باشیم و مراسم حداکثر تا ساعت 12 به پایان برسد.

وی تأکید کرد: لازم است از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و همچنین دستگاه‌های اجرائی و شهری که برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم و برپایی موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی تلاش می‌کنند، قدردانی کنم.

سردار حسن‌زاده گفت: امید است طبق روال هر سال، خداوند توفیق دهد در برگزاری این مراسم و حضور پرشکوه مردم موفق باشیم. تعدادی از پیکرهای مطهر نیز در فاصله زمانی میان شهادت حضرت زهرا(س) و حضرت ام‌البنین(س) تشییع خواهند شد و آیین‌های تشییع منطقه‌ای و استانی نیز پس از مراسم اصلی برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ با بیان اینکه ما امروز ثبات قدم ملت بزرگ ایران را مشاهده کردیم و امیدواریم این مسیر استمرار یابد و شاهد شکست نهائی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشیم، اضافه کرد: این روزها شاهد تهدیداتی از سوی دشمنان هستیم، اما ملت ما ملتی آزموده‌شده و شهادت‌طلب است که در تمام صحنه‌های سخت، محکم و استوار حضور دارد. ملت ایران همان‌گونه که در جنگ 12روزه و 40روزه دشمن را شکست داد، در آینده نیز دشمنان را شکست خواهد داد.

وی در پایان با اعلام اینکه نیروهای مسلح ما کاملاً آماده هستند و به نوآوری‌های ارزشمندی دست یافتند، گفت: ملت ایران، با وجود مشکلات معیشتی، محکم پای آرمان‌های خود ایستاده است و حاضر نیست از منافع ملی خود عدول کند و برای همین موضوع در میدان‌ها حضور دارند.