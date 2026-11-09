الگوی بعثت فاطمی برای زن انقلابی (مقاله وارده)

دکتر مهدی جبرائیلی تبریزی

دفاع حضرت فاطمه زهرا (س) از امامت جلوه‌ای ممتاز از فهم عمیق مسئولیت دینی، بصیرت سیاسی، شجاعت اجتماعی و حضور آگاهانه زن در سرنوشت جامعه اسلامی بود.

حضرت زهرا (س) در شرایطی که جامعه با یک انحراف بنیادین در مسئله رهبری و مرجعیت سیاسی و دینی مواجه شده بود، با خطبه، احتجاج، گفت‌وگو، مطالبه‌گری و حضور در عرصه عمومی، از حقیقتی دفاع کرد که آن را ضامن استمرار مسیر نبوت و سلامت آینده جامعه اسلامی می‌دانست. چرا که امامت، یک اصل بنیادین در نظام هدایت اجتماعی بود.

پرسش اساسی این است: دفاع حضرت زهرا (س) از امامت چه پیام‌هایی برای هویت، رسالت و مسئولیت اجتماعی زنان امروز دارد؟

پاسخ به این پرسش را می‌توان در چند دلالت اساسی بررسی کرد.

۱. زن؛ برخوردار از عاملیت سیاسی و مسئولیت در سرنوشت جامعه

حضرت زهرا (س) در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ اسلام، تحولات سیاسی جامعه را مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دینی خود دانست. ایشان نه‌تنها نسبت به سرنوشت جامعه بی‌تفاوت نماند، بلکه با حضور در عرصه عمومی، از حق و حقیقت دفاع کرد.

خطبه فدکیه نمونه برجسته‌ای از این عاملیت است. حضرت در این خطبه، فلسفه احکام، کارکردهای اجتماعی دین، جایگاه قرآن و مسئولیت جامعه در برابر انحراف را تبیین می‌کند.

دلالت برای زنان امروز: زن مسلمان نباید خود را از مسائل سرنوشت‌ساز جامعه کنار بکشد. او می‌تواند در کنار ایفای نقش خانوادگی، در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز کنشگری مؤثر داشته باشد.

۲. بصیرت سیاسی؛ عبور از ظاهر تحولات و شناخت حقیقت

دفاع حضرت زهرا (س) از امامت نشان می‌دهد که دینداری بدون شناخت واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه، ممکن است به دینداری کم ‌اثر و حتی آسیب‌پذیر تبدیل شود.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های موضع‌گیری حضرت، تشخیص نسبت میان یک رخداد سیاسی و پیامدهای اعتقادی و تمدنی آن بود.

ایشان مسئله امامت را صرفاً یک اختلاف سیاسی تلقی نمی‌کرد؛ بلکه آن را مسئله‌ای مرتبط با استمرار هدایت، تفسیر صحیح دین و آینده امت اسلامی می‌دانست. در واقع، حضرت زهرا (س) میان ظاهر یک تحول و باطن و پیامدهای آن تمایز قائل شد.

دلالت برای زنان امروز: زن مسلمان باید از سطح دریافت‌های سطحی و هیجانی فراتر رود و به قدرت تحلیل و تشخیص مسائل اجتماعی دست یابد.

بصیرت سیاسی برای زنان امروز یعنی:

- شناخت جریان‌های فکری و فرهنگی مؤثر بر جامعه؛

- تشخیص حق از باطل در فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای؛

- شناخت پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های سیاسی؛

- پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده و تبعیت از فضای هیجانی؛

- برخورداری از سواد رسانه‌ای و قدرت تحلیل گفتمان‌ها.

۳. شجاعت در دفاع از حقیقت؛ عبور از مصلحت‌اندیشی منفعلانه

حضرت زهرا (س) در شرایطی از امامت دفاع کرد که این موضع‌گیری هزینه‌های سنگینی داشت. این رفتار نشان می‌دهد که در منطق فاطمی، حق‌طلبی صرفاً یک باور ذهنی نیست؛ بلکه هنگامی ارزش اجتماعی پیدا می‌کند که انسان در مقام عمل نیز به آن وفادار بماند.

دلالت برای زنان امروز: زنان امروز باید در برابر بی‌عدالتی، تحریف حقیقت، تضعیف ارزش‌های اخلاقی و آسیب‌های اجتماعی، دارای شجاعت اخلاقی باشند. شجاعت فاطمی به معنای پرخاشگری یا تقابل بی‌ضابطه نیست؛ بلکه عبارت است از ایستادگی حکیمانه، مسئولانه و مبتنی بر شناخت در برابر انحراف.

۴. زن؛ حافظ هویت دینی و انتقال‌دهنده آگاهی تاریخی

یکی از ابعاد مهم دفاع حضرت زهرا (س)، نقش ایشان در جلوگیری از فراموشی حقیقت و تحریف حافظه تاریخی جامعه اسلامی است.

جامعه‌ای که حافظه تاریخی خود را از دست بدهد، ممکن است اشتباهات گذشته را دوباره تکرار کند. حضرت زهرا (س) با احتجاج و تبیین، تلاش کرد جامعه را نسبت به مبانی اصیل رسالت و جایگاه امامت آگاه سازد.

زنان در انتقال فرهنگ، ارزش‌ها، هویت و حافظه تاریخی به نسل‌های آینده نقش مهمی ایفا می‌کنند. زنان معلم، استاد دانشگاه، پژوهشگر، نویسنده، هنرمند و فعال فرهنگی در شکل‌دهی به حافظه جمعی جامعه نقش دارند.

دلالت تمدنی این مسئله آن است که زن می‌تواند یکی از مهم‌ترین حاملان هویت تاریخی و فرهنگی جامعه باشد.

در این چارچوب، سه مسئولیت برای زنان امروز قابل شناسایی است:

1. انتقال صحیح معارف دینی و تاریخی به نسل جدید؛

2. مقابله علمی و فرهنگی با تحریف تاریخ و تضعیف هویت دینی؛

3. پیوند دادن نسل جدید با ریشه‌های معرفتی و تمدنی جامعه اسلامی.

5. مطالبه‌گری مسئولانه؛ تبدیل آگاهی به کنش اجتماعی

یکی از ویژگی‌های برجسته سیره حضرت زهرا (س)، تبدیل شناخت و آگاهی به مطالبه‌گری اجتماعی است. ایشان تنها به شناخت انحراف بسنده نکرد؛ بلکه در مقام اعتراض و روشنگری برآمد. خطبه فدکیه را می‌توان نمونه‌ای از مطالبه‌گری مستدل و مبتنی بر مبانی اعتقادی دانست.

این الگو نشان می‌دهد که مطالبه‌گری در فرهنگ فاطمی، مبتنی بر سه عنصر است:

- آگاهی: شناخت مسئله و ریشه‌های آن؛

- استدلال: تبیین منطقی و مستند خواسته‌ها؛

- مسئولیت‌پذیری: پیگیری اصلاح جامعه و جلوگیری از استمرار انحراف.

دلالت برای زنان امروز: زنان می‌توانند در مقام مطالبه‌گر، پیشنهاددهنده و مشارکت‌کننده در اصلاح امور عمومی ظاهر شوند. مطالبه‌گری زنان در حوزه‌هایی مانند عدالت آموزشی، سلامت خانواده، امنیت اجتماعی، عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد، صیانت از کرامت انسانی و ارتقای فرهنگ عمومی، می‌تواند جلوه‌ای از مسئولیت اجتماعی آنان باشد.

۶. استقلال هویتی زن؛ مقاومت در برابر الگوهای تحمیلی

دفاع حضرت زهرا (س) از امامت، جلوه‌ای از استقلال شخصیت و هویت دینی ایشان نیز محسوب می‌شود.

حضرت زهرا (س) هویت خود را نه از تأیید دیگران، نه از موقعیت اجتماعی و نه از ملاحظات قدرت، بلکه از پیوند آگاهانه با حقیقت و رسالت الهی دریافت می‌کرد. از این منظر، زن فاطمی زنی است که ارزش و منزلت خود را با معیارهای متغیر و گاه تحمیلی جامعه تعریف نمی‌کند.

این مسئله در جهان معاصر اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا زنان با الگوهای متعارضی از هویت زنانه مواجه‌اند. برخی الگوها زن را به مصرف‌کننده، ابزار جذابیت، موضوع رقابت‌های اقتصادی یا وسیله تبلیغات تجاری تقلیل می‌دهند و برخی دیگر نیز نقش اجتماعی او را نادیده می‌گیرند.

الگوی فاطمی در برابر هر دو رویکرد، بر کرامت، عقلانیت، اختیار، فضیلت و مسئولیت زن تأکید می‌کند.

دلالت برای زنان امروز: زن مسلمان باید بتواند هویت خود را بر مبنای جهان‌بینی و ارزش‌های انتخاب‌شده و آگاهانه خویش بازتعریف کند؛ نه اینکه هویت او را بازار، رسانه یا الگوهای فرهنگی مسلط تعیین کنند.

استقلال هویتی به معنای انزوا از جامعه نیست؛ بلکه به معنای حضور فعال در جامعه بدون ازدست‌دادن اصالت شخصیتی و ارزش‌های اخلاقی است.

۷. زن؛ کنشگر سرمایه اجتماعی و انسجام امت اسلامی

دفاع حضرت زهرا (س) از امامت را می‌توان از منظر جامعه‌شناسی سیاسی نیز تحلیل کرد. امامت در اندیشه شیعی صرفاً یک منصب فردی نیست؛ بلکه نهادی برای هدایت، وحدت، عدالت و استمرار مسیر پیامبر اکرم است.

از این منظر، دفاع حضرت از امامت، دفاع از بنیان‌های انسجام و جهت‌گیری صحیح جامعه اسلامی نیز بود.

در جامعه‌شناسی، سرمایه اجتماعی به شبکه‌های اعتماد، مشارکت، همکاری و پیوندهای اجتماعی اشاره دارد. زنان در تولید و تقویت این سرمایه نقش مهمی دارند.

الگوی فاطمی نشان می‌دهد که زن می‌تواند از طریق آگاهی‌بخشی، مسئولیت‌پذیری، ایجاد اعتماد، مشارکت اجتماعی و تقویت پیوندهای ارزشی، به ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه کمک کند. بنابراین، زن فاطمی صرفاً مصرف‌کننده فرهنگ نیست؛ بلکه در تولید، بازتولید و انتقال فرهنگ اجتماعی نقش دارد.

۸. مسئولیت تمدنی زن؛ از دفاع از امامت تا ساختن جامعه آرمانی

شاید مهم‌ترین دلالت دفاع حضرت زهرا (س) از امامت برای زنان امروز، مفهوم مسئولیت تمدنی باشد. تمدن اسلامی صرفاً با توسعه اقتصادی، پیشرفت فناوری یا گسترش نهادهای سیاسی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه نیازمند انسان‌هایی است که واجد معرفت، ایمان، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و قدرت کنش اجتماعی باشند.

حضرت زهرا (س) نمونه‌ای از چنین انسانی است؛ شخصیتی که معرفت دینی را به مسئولیت اجتماعی و اعتقاد را به کنش تاریخی تبدیل کرد.

از این منظر، دفاع ایشان از امامت را می‌توان الگویی برای پیوند سه ساحت اساسی دانست:

1. ساحت معرفتی: شناخت حقیقت، فهم دین و تشخیص مسیر صحیح جامعه.

2. ساحت ارزشی: وفاداری به عدالت، حق‌طلبی، کرامت انسانی و مسئولیت اخلاقی.

3. ساحت کنشی: حضور آگاهانه در جامعه، روشنگری، مطالبه‌گری و مشارکت در اصلاح اجتماعی.

زن تمدن‌ساز کسی است که میان معرفت و عمل، ایمان و مسئولیت، خانواده و جامعه و هویت دینی و مشارکت اجتماعی پیوند برقرار می‌کند.

۹. از زن فاطمی تا زن مبعوث ‌شده؛ پیوند الگوی تاریخی با کنشگری اجتماعی معاصر

یکی از ظرفیت‌های مهم بازخوانی سیره حضرت زهرا (س)، پیوند دادن آن با مفهوم «بعثت اجتماعی» است.

اگر بعثت را به معنای برانگیخته‌شدن انسان برای خروج از غفلت، پذیرش مسئولیت و حرکت در مسیر حقیقت بدانیم، دفاع حضرت از امامت را می‌توان نمونه‌ای برجسته از بعثت آگاهانه یک زن در عرصه اجتماعی تلقی کرد.

حضرت زهرا (س) صرفاً زنی نبود که از یک اعتقاد دفاع کند؛ بلکه زنی بود که از متن ایمان، به مسئولیت اجتماعی رسید و از مسئولیت اجتماعی، به کنش تاریخی دست یافت.

این منطق برای زنان امروز نیز قابل استفاده است. زن مبعوث‌شده، زنی است که:

- از تماشاگر بودن در تحولات اجتماعی عبور می‌کند؛

- نسبت به سرنوشت جامعه احساس مسئولیت دارد؛

- در برابر مسائل فرهنگی و اجتماعی بی‌تفاوت نیست؛

- از سرمایه معرفتی و اخلاقی خود برای اصلاح جامعه استفاده می‌کند؛

- میان مسئولیت خانوادگی و رسالت اجتماعی پیوند برقرار می‌کند؛

- در ساخت آینده جامعه و تمدن اسلامی مشارکت می‌جوید.

از این منظر، حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی اجتماعات عمومی، هنگامی واجد معنای تمدنی می‌شود که از آگاهی، هدفمندی، مسئولیت‌پذیری و جهت‌گیری ارزشی برخوردار باشد.