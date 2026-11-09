سیرک ورشکستگان در آلمان از توهم «تجمع میلیونی» تا گدایی جایزه!





آلمان این روزها به خانه امن ضدانقلاب‌ها و سیرک سلطنت‌طلبان آواره تبدیل شده است؛ جماعتی بی‌بته که از اقصی نقاط اروپا به این کشور پناه برده و با کارت پهلوی منحوس، دورهمی‌های توهم‌آمیز برگزار می‌کنند. این سیرک مسخره چند ماهی است در شهرهای مختلف آلمان به چشم می‌خورد.

بررسی آمارها نشان می‌دهد در کشوری که بیش از ۳۰۰ هزار مهاجر ایرانی زندگی می‌کنند، پلیس آلمان با اغراق و پروپاگاندای رسانه‌ای مدعی شد ۲۵ هزار نفر در تجمعات این سیرک سیاسی در فرانکفورت شرکت کرده‌اند! آن هم با کلی وعده و وعید و اتوبوس‌سوار کردن عناصر معلوم‌الحال از شهرهای دیگر.

این بازیافتی‌های سلطنت‌طلب، علی‌رغم هیاهوی رسانه‌ای، مسلماً بویی از غیرت و وطن‌پرستی نبرده‌اند؛ چرا که چشمان خود را بر کارنامه سیاه و ننگین دیکتاتوری پهلوی بسته‌اند و وقیحانه جنایات کودک‌کشان صهیونیست و قاتلان امام شهید و کودکان مظلوم میناب را تطهیر می‌کنند. کاسه‌لیسی برای دشمنان قسم‌خورده این آب و خاک، تنها هنر این جماعت خودفروخته است.

اوج این خفت و خواری در پرده دیگری از این تجمع متجلی شد؛ جایی که به اصطلاح «جایزه آزادی» توسط «بنیاد فریدریش ناومان» به ربع پهلوی پیشکش گردید. نکته قابل تأمل ماجرا اینجاست که خود اهداکنندگان نیز اعتراف کردند این مهره سوخته «نه برنده جایزه است و نه نماینده مردم ایران»، بلکه فقط آن را به امانت نگه می‌دارد! یعنی حتی اربابان غربی نیز حاضر نیستند این دلقک‌ را به رسمیت بشناسند.

البته اعطای این جایزه فرمایشی، حتی صدای ایرانیان ساکن آلمان را هم درآورد و گروهی از حامیان جمهوری اسلامی در فرانکفورت با برپایی تظاهراتی، این دهن‌کجی آشکار به ملت مبعوث ایران را محکوم کردند. ضدانقلاب آواره باید بداند ایران اسلامی، خانه وطن‌پرستان غیور است و جیره‌خواران بی‌ریشه هیچ‌گاه جایی در تاریخ این مرز و بوم نخواهند داشت!