



در شرایطی که جنگ زیرساخت‌ها به یکی از محورهای اصلی تقابل میان جبهه مقاومت و رژیم صهیونیستی تبدیل شده، حالا یک اقدام کم‌سابقه در قلب تل‌آویو، ابعاد تازه‌ای از این رویارویی را به نمایش گذاشته است؛ اقدامی که با یک پیام هشدارآمیز، مستقیماً زندگی روزمره ساکنان سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده است.

گروه هکری حنظله در بیانیه‌ای از توزیع صدها هزار نسخه بیانیه در تل‌آویو خبر داد و درباره پیامدهای حمله مجدد به زیرساخت‌های انرژی جبهه مقاومت هشدار داد.

این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ده‌ها نفر از عوامل «جبهه مقاومت مردمی حنظله» در اقدامی شبانه، تا سپیده‌دم در معابر تل‌آویو حضور یافته و صدها هزار نسخه بیانیه هشدارآمیز را مقابل درِ منازل نصب کرده‌اند.

بر اساس اعلام این گروه، بیانیه‌های توزیع‌شده با سربرگ «جبهه مقاومت مردمی حنظله» و هشتگ‌های «#بدون_آب» و «#بدون_برق»، ساکنان تل‌آویو را برای مشاهده متن هشدار به وب‌سایت این گروه هدایت می‌کردند.

حنظله در این بیانیه خطاب به ساکنان سرزمین‌های اشغالی هشدار داد: «اگر بار دیگر سران شما زیرساخت‌های انرژی جبهه مقاومت را هدف قرار دهند، باید آماده ‌باشید که بهای سنگین این تجاوز را در زندگی روزمره خود بپردازید».

این گروه در ادامه، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن در سراسر سرزمین‌های اشغالی را به حمله تهدید کرد و از قطع گسترده آب و برق به‌عنوان پیامد تکرار حملات به زیرساخت‌های انرژی جبهه مقاومت نام برد.

حنظله با توصیف این پیام به‌عنوان «آخرین هشدار»، تأکید کرد: «دیشب صدای ما را از قلب تل‌آویو شنیدید» و سران رژیم صهیونیستی را درباره پیامدهای تکرار حمله به زیرساخت‌های جبهه مقاومت هشدار داد.

اقدام حنظله، فراتر از یک عملیات تبلیغاتی سایبری، حامل پیامی روانی و راهبردی درباره گسترش دامنه تهدیدات علیه زیرساخت‌های حیاتی رژیم صهیونیستی است. تمرکز این هشدار بر نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری حوزه انرژی و خدمات عمومی می‌تواند به یکی از اهرم‌های فشار در معادلات تقابل تبدیل شود.

با این حال، تحقق تهدیدهای مطرح‌شده و میزان توان عملیاتی این گروه برای اجرای آن‌ها، موضوعی است که نیازمند شواهد مستقل و بررسی دقیق‌تر است.