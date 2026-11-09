کارشناس مسائل اسرائیل گفت: نتانیاهو و آیزنکوت هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. در جریان دو جنگ 12روزه و 40روزه،

بنی گانتس، آیزنکوت و لاپید، گفتند: ما در جنگ با ایران هیچ اختلافی نداریم؛ اکنون اولویت ایران است و از کابینه نیز حمایت می‌کنیم.

خبرگزاری تسنیم با دعوت از منصور براتی و محمد مهدی غلامی، کارشناسان حوزه اسرائیل به برآورد احتمالات پیرامون نحوه مواجه ایران و رژیم اشغالگر پرداخت.

منصور براتی گفت: اینکه حضور کدام طرف در قدرت وضعیت بهتری برای ما رقم خواهد زد، ابتدا باید بر این نکته تأکید کنیم که دو جناح در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران تفاوت جدی ندارند. یعنی در این زمینه تفاوت دیدگاه ندارند. این‌طور نیست که به‌جز اعراب و حزب کارگر و دموکرات‌ها که تا حدودی دیدگاه دیگری دارند تأثیرگذاری چندانی ندارند. حالا به هر حال، در ائتلاف چهارگانه، یک‌چهارم آن را تشکیل می‌دهند. در ادامه درباره این موضوع هم صحبت می‌کنم. بقیه تقریباً یکسان هستند. مثلاً آیزنکوت و نتانیاهو شاید در این زمینه تفاوت جدی نداشته باشند. همگی وقتی درباره نظام جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند، می‌گویند براندازی جمهوری اسلامی لازم و مطلوب است. اما در نحوه برخورد با این موضوع بسیار متفاوت عمل می‌کنند.

وی افزود: ما یک طرف نتانیاهو را داریم که می‌گوید به من رأی بدهید تا در ایران براندازی کنم. با کمک ترامپ، در این دوره طلایی دوساله باقی‌مانده از دوره ترامپ، این براندازی و این پرونده را به نتیجه برسانم. یعنی او حیثیت خودش را نیز به پرونده براندازی و از بین بردن نظام سیاسی در ایران و تغییر رژیم در ایران گره زده است. طرف مقابل دیدگاه متفاوتی را در این زمینه دنبال می‌کند. طرف مقابل می‌گوید ما اسرائیل، نظامی با حدود 10 میلیون نفر جمعیت هستیم که حدود هفت‌ونیم میلیون نفر از آن جمعیت مؤثر ما، یعنی یهودیان و صهیونیست‌ها هستند و با یک پتانسیل نظامی محدود روبه‌رو هستیم. ما حدود 300 تا 400 هزار نیروی کادر داریم و تقریباً به همین میزان نیز نیروی ذخیره داریم که در جنگ‌های سه سال اخیر بسیار خسته و فرسوده شده‌اند و از نظر روحی و توان جسمی آسیب دیده‌اند. ما به نظامیان جدید نیاز داریم. در مقابل، کشوری مانند ایران که از نظر مساحت، 80 برابر اسرائیل است و از نظر جمعیت، 9 برابر اسرائیل است، نمی‌توانیم اقدام به تغییر رژیم کنیم؛ آن هم از چه طریقی؟ از طریق حمله هوایی. یعنی آیزنکوت هم در سخنرانی‌اش همین را گفت؛ گفت کسی که چنین حرفی بزند، مشخص است که از تاریخ چیزی اطلاع ندارد. دقیقاً، عین همین حرف را زد. نه از تاریخ و نه از تاریخ ایران اطلاع دارد و از واقعیت دور است.

براتی ادامه داد: خب، طرف مقابل، یعنی مخالفان نتانیاهو، اگر به قدرت برسند، تقابل با جمهوری اسلامی ایران قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد، اما تفاوت آن با نتانیاهو در چند موضوع است که به نظر من تفاوت جدی‌ای ایجاد می‌کند. در نیت آن‌ها، همان‌طور که عرض کردم، تفاوتی وجود ندارد، اما در توانمندی‌ها و روش‌ها تفاوت وجود دارد. اگر آیزنکوت به هر شکلی به قدرت برسد، بیش از یک سال دوام نخواهد آورد. این کابینه مانند همان کابینه لاپید و بنت خواهد بود و تضادهای زیادی در آن وجود دارد. برخی می‌گویند شکاف‌ها را در داخل فلسطین اشغالی کاهش می‌دهد؛ اما با توجه به اینکه می‌خواهد حریدی‌ها را به خدمت نظامی در ارتش بفرستد و با توجه به اینکه می‌خواهد تا حدودی به آرای اعراب تکیه کند، تازه شکاف‌هایی را هم ایجاد خواهد کرد.

محمد مهدی غلامی، دیگر کارشناس حوزه رژیم نیز گفت: همان‌طور که دکتر براتی فرمودند، این افراد هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. در جریان دو جنگ، به‌محض اینکه جنگ 12روزه و جنگ 40روزه آغاز شد، بنی گانتس، آیزنکوت و لاپید، مشخصاً لاپید، برای مثال، گفتند: ما در جنگ با ایران هیچ اختلافی نداریم؛ اکنون اولویت ایران است و از کابینه نیز حمایت می‌کنیم. یعنی مشخصاً اعلام کرد که حمایت می‌کنیم. حتی لاپید بارها اعلام کرد: نتانیاهو، این حریدی‌ها را از کابینه‌ات خارج کن؛ من خودم وارد کابینه تو می‌شوم و از تو حمایت می‌کنم. یعنی می‌خواهم بگویم که درباره مسائلی مانند ایران، هیچ اختلافی وجود ندارد. اما اکنون با اجازه شما، دیدگاه من تا حدودی متفاوت است. ببینید، در وهله اول، اگر بخواهیم از هوشمندی نتانیاهو صحبت کنیم، البته شاید واژه هوشمندی مناسب نباشد، بلکه باید از سیاست نتانیاهو صحبت کنیم: نتانیاهو وضعیت تنش در منطقه و تحولات را به نقطه‌ای رسانده است که در شرایط فعلی، بدون وقوع یک درگیری گسترده و یک جنگ وسیع، هیچ نظم جدیدی در منطقه شکل

نخواهد گرفت.