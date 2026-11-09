وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ درباره دیدگاه افکار عمومی آمریکا درخصوص رژیم اسرائیل، تاکید کرد: مردم منطقه ما هم به اندازه شهروندان آمریکایی از فریبکاری اسرائیل به ستوه آمده‌اند.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا به‌وضوح فهمیده است که اکثریت قاطع مردم آمریکا از اسرائیل به‌شدت بیزارند.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: نکته قابل‌توجه اینجاست که او ظاهراً هنوز علت این مسئله را درنیافته است.

عراقچی گفت: روشن است که آمریکایی‌ها از اینکه اسرائیل دولت‌های آمریکا را فریب می‌دهد و به سمت جنگ‌های بی‌پایان سوق می‌دهد، به ستوه آمده‌اند. دیگر تحملشان تمام شده است. تحمل منطقه ما نیز

همین‌طور.

اکنون نوبت کاخ سفید است

که انتخاب کند

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با انتشار پستی دیگر در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: رأی‌دهندگان آمریکایی انتخاب خود را انجام داده‌اند. اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند.

وی افزود: «پیشنهاد دو روزه» ما روی میز است: مطالبات آن، از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، را بپذیرید و نتایج آن را ببینید.

به گزارش مهر،‌ وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: یا جنگ را انتخاب کنید و شاهد باشید که چگونه رزمندگان هوشیار و ورزیده ما در میدان نبرد، جهنمی از آتش بر سرتان

فرو خواهند ریخت.