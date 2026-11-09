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کد خبر: ۳۴۱۷۲۵
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۶
سرویس کیهان » اخبار
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حرف آخر!(گفت و شنود)

گفت: یادته «‌اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا قُمپز در کرده و گفته بود؛ طرح فروپاشی اقتصاد ایران را آغاز کرده‌ایم‌(!) و برای آن مدت هم تعیین کرده بود؟!
گفتم: چقدر هم روی آن مانور داده و پیشاپیش نتیجه قطعی آن را اعلام کرده بود! 
گفت: حالا روزنامه واشنگتن‌پست فاش کرده است که وزیر خزانه‌داری آمریکا با مقامات چینی تماس گرفته و از آنها خواسته است از نفوذ خود برای پایان دادن به جنگ و نجات اقتصاد آمریکا استفاده کنند!
گفتم: شکسپیر خطاب به این‌جور آدم‌‌ها گفته است؛ «‌یا به‌اندازه آرزوهایت تلاش کن و اگر نمی‌توانی به اندازه توانت آرزو کن‌». یعنی وقتی توان انجام کاری را نداری غلط می‌کنی که غلط زیادی 
می‌کنی‌(!).
گفت: کجاشو دیدی؟ وزیر خزانه‌داری آمریکا چند واسطه دیگر هم تراشیده است.
گفتم: یارو لاف می‌زد و می‌گفت؛ در همه دعواها حرف آخر را من می‌زنم! پرسیدند؛ چی میگی؟! گفت؛ با صدای بلند میگم غلط کردم! به گور پدرم خندیدم!

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