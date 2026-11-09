* با آمادگی و تجربه‌‌ای که ایران در دو جنگ گذشته پیدا کرده باید گفت آمریکا از پیامدهای جنگ مجدد علیه ملت ایران کاملاً شگفت‌زده خواهد شد. شاید به همین دلیل، تاکنون دست از پا خطا نکرده و به جنگ شناختی روی آورده است. پیامدهای گسترده این جنگ به‌گونه‌ای است که نه‌تنها جمهوری اسلامی ایران و منطقه، بلکه عرصه بین‌الملل و کشورهای اروپایی نیز بیش از پیش آثار و تبعات آن را دریافت خواهند کرد.

طاعتی

* اگر آمریکایی‌ها در آینده جنگ دیگری را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کنند، بدانند سرزمین‌های اشغالی قطعاً یکی از اهداف نزدیک و در دسترس ایران خواهد بود.

آشنایی

* جمهوری اسلامی ایران مقابل فشارها سر خم نمی‌کند. از نگاه ایران، هر توافقی برای پایان دادن به جنگ باید به عقب‌نشینی آمریکا منجر شود.

مستشاری

* بررسی همه‌جانبه تحولات میدانی و سیاسی نشان می‌دهد که دوران یکه‌تازی صهیونیسم بین‌الملل به پایان رسیده است. فرمان صریح رهبر انقلاب، در بازتعریف دکترین دفاعی ایران نیز پیام روشن به کاخ سفید و متحدانش دارد و آن این است که هرگونه دست‌درازی جدید، پاسخی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی در پی خواهد داشت.

ناصریان

* در رابطه با آنچه در انتخابات اخیر آمریکا اتفاق افتاد، واقعیت این است که بگوییم ترامپ به‌خاطر جنگ بی‌نتیجه با ایران؛ دو سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه را به ایران باخته نه به دموکرات‌ها.

فرزانه

* نتانیاهو بارها از ضرورت حملات پیش‌دستانه و تضعیف نفوذ منطقه‌ای ایران سخن گفته و حتی تغییر ساختار سیاسی کشورمان را در زمره اهداف خود قرار داده است، با این‌حال، اعلام اهداف حداکثری به معنای توانایی تحقق آن‌ها نیست و هرگونه ماجراجویی نظامی صهیونیست‌ها قطعاً هزینه‌های سنگین و بی‌سابقه‌ای برای طراحان آن به همراه خواهد داشت.

محسنی‌

* افتضاحی که نتانیاهو برای اسرائیل به‌وجود آورده به حدی بالاست که یک ثروتمند صهیونیست به نتانیاهو پیشنهاد داده تا ۱۲۵ میلیون دلار گرفته و از صحنه سیاسی اسرائیل محو شود.

جلیلی

* در اردوگاه مخالفان نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با وجود اختلاف بر سر مدیریت جنگ و عملکرد دولت، در بسیاری از مسائل امنیتی به چارچوب کلی سیاست فعلی تل‌آویو نزدیک‌اند. ازاین‌رو، احتمال دارد با تغییر دولت، شیوه اجرای سیاست‌ها یا ادبیات سیاسی دگرگون شود، اما شاهد تغییر بنیادین در رویکرد ضدایرانی رژیم، نخواهیم بود.

بخردی

* جان مرشایمر، نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل و استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، در پاسخ به یک پرسش درباره تأثیر تحولات اخیر بر ارزش نظامی ناوهای هواپیمابر آمریکا، گفته با توجه به نقش موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادها نمی‌توان ناوهای هواپیمابر را به نزدیکی سواحل یک کشور بزرگ برد. وی تصریح کرد این ناوها به همراه گروه رزمی و کشتی‌های پشتیبانشان هزینه بسیار زیادی دارند. در حالی که موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادهای مورد استفاده برای حمله به آن‌ها بسیار ارزان‌تر هستند و نسبت هزینه به اثرگذاری به سود موشک‌ها و پهپادهاست.

طلائی

* همه تحلیلگران سیاسی و نظامی معتقدند واشنگتن با وجود برخورداری از قدرت نظامی گسترده، نتوانسته است اراده سیاسی ایران را در هم بشکند و هزینه‌های سنگین حضور نظامی در منطقه، اعتبار و توان راهبردی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

برومند

* رأی دادن یهودی‌های ایالت میشیگان به عبدل السید مسلمان و ضداسرائیلی، بیشتر غربی‌ها از جمله خبرنگار بی‌بی‌سی را انگشت به دهان گذاشته است.

همراهی

* روح سرمایه‌داری و اخلاق ماکیاولی ترامپ، دو عامل اصلی در فشار معیشتی سرمایه‌سالاری‌ به رای‌دهندگان آمریکایی سبب شد تا ترامپ و حزبش از جایی شکست بخورند که نمی‌توانند از آن کوچ کنند.

ممتاز

* سیاستمداران خبیث آمریکا را از زبان خودشان قضاوت کنید؛ مایک پمپئو، وزیر خارجه اسبق آمریکا که به مدت یک سال نیز در دولت ترامپ رئیس سازمان سیا بود،گفته: «زمانی که رئیس سازمان سیا بودم، در سازمان دروغ می‌گفتیم، تقلب می‌کردیم، دزدی هم می‌کردیم. در سازمان سیا برای دروغ، تقلب و دزدی کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شود. این کارها یادآور افتخارات تجربه آمریکایی است!»

کیکاوسی

* آلون میزراحی، نویسنده آمریکایی- اسرائیلی می‌گوید؛ تصویری که از آینده دارم، این است که ایران پس از جنگ به یکی از جاذبه‌های بزرگ تبدیل خواهد شد؛ مقصدی برتر برای عاشقان هنر و زیبایی، فلسفه و رهبری. ایران به پایتخت معنوی جهانِ پس از استعمار تبدیل خواهد شد. هیچ‌کس نمی‌تواند ایران را نابود کند؛ هیچ‌کس! آیت‌الله خامنه‌ای سال‌ها پیش این وعده را داد.

مرندی

* به نوشته ایندیپندنت؛ ایران پیروز قطعی و واضح این جنگ است. تلاش ترامپ برای دستیابی به صلح، از روی استیصال و بیچارگی نشان می‌دهد که او به دنبال خروج سریع از این باتلاق خودساخته است.

همایی

* نهضت پشیمانی از جنگ در آمریکا، حتی در میان حامیان و متحدان ترامپ راه افتاده است. این پشیمانی کمتر به خاطر اصول انسانی و بیشتر به خاطر رنج و فشاری است که جنگ به زندگی مردم آمریکا وارد کرده و معایب بزرگ نظام ناکارآمد آمریکا را آشکار ساخته است.این پشیمانی ثمره، اتحاد و استقامت ملت ایران حول محور امامت و ولایت است؛ باطل السحر همه مکاید شیطان.

طاهری

* در رابطه با واکنش خوب رئیس‌جمهور به خاموش کردن لامپ اضافه توسط وزیر کشور در جلسه هیئت دولت، عرض می‌کنم نظر به این که اسراف مذموم‌ است، مبارزه با اسراف برق، آن هم توسط مقامات بالای کشور کار درستی است. اما راه رفع کمبود برق فقط خاموش کردن لامپ اضافه نیست. کشور به نیروگاه نیاز دارد. وظیفه اصلی دولت تولید نیروگاه یعنی برق است.

فیضی

* دولت مبلغ 500 هزار تومان به یارانه بعضی از شهروندان اضافه کرده ولی در عوض فقط در یک مورد قیمت تخم مرغ از شانه‌ای 500 هزارتومان به

650 هزارتومان افزایش پیدا کرده است.یعنی عملا هیچ عایدی برای مردم نداشته است. آیا رسم خدمت کردن به مردمی است که مشکلات و مصائب دو جنگ گذشته را تحمل کرده‌اند؟

علیمردانی

* در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با گرانی مواد اولیه و کمبود سرمایه در گردش دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اعمال محدودیت یکسان برای همه بانک‌ها برای کاهش چشمگیر پذیرش درخواست‌های نقدینگی بانک‌ها می‌تواند تأمین مالی مولد را تحت فشار بگذارد. به عبارت دیگر کنترل نقدینگی باید بیش از همه متوجه بانک‌های ناتراز و دارای دارایی‌های منجمد باشد، نه بانک‌هایی که منابع را به فعالیت‌های اقتصادی بازده‌دار هدایت می‌کنند.

قربان‌پور

* تاجرانی را می‌شناسم که ۲۰ روز است کالای خودشان را تخلیه کرده و چند کشتی هم روی آب دارند ولی اجازه ترخیص کالا را به دلیل دیوان‌سالاری حاکم بر گمرک کشور به آنان نمی‌دهند. این کاستی و سوءمدیریت چه ربطی به جنگ دارد؟ به اعتقاد بنده برای تسهیل امور در گمرک کشور، یک خانه تکانی بزرگ در این سازمان باید صورت بگیرد.

هژیر

* در خبرها آمده بود که حاکمان داعشی سوریه از پیوستن به پیمان مکه یا همان پیمان کمک به عربستان در مقابله با یمن، خبر داده‌اند. حکومت جولانی اگر عرضه‌ای داشت جلوی حملات اسرائیل وحشی به سوریه که از مرز ۱۵۰۰ حمله هم عبور کرده را می‌گرفت و بخش قابل توجهی از خاک این کشور را در دو سال گذشته به اسرائیل واگذار نمی‌کرد.

دانش‌مقدم

* دو ماه می‌شود که تلفن ثابت روستای جنجال آباد از شهرستان فاروج در خراسان شمالی قطع می‌باشد. به رغم پیگیری‌های مداوم و مستمری که شده متاسفانه نتیجه نگرفته‌ایم و هیچ کدام از مسئولان منطقه پاسخگو نیستند. درخواست داشتیم مشکل روستای ما را در این ستون مردمی منعکس بفرمایید شاید مسئولین مربوطه احساس مسئولیت کرده به وظیفه خویش عمل نمایند.

شکوری